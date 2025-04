Образы из снов и высокая мода: чем удивит выставка «Частный выбор» в Галерее Люмьер

В столичной Галерее Люмьер показывают выставку о том, как сюрреализм повлиял на искусство фотографии. Камерный проект богат громкими именами от Ман Рэя и Рене Магритта до Сальвадора Дали и Энди Уорхола.

Rodney Smith, Reed Floating above Giant Top Hat with Umbrella, New York, 2014

Открытая до 21 сентября выставка «Частный выбор» в Галерее Люмьер приурочена к 100-летию сюрреализма. Моментом его зарождения принято считать публикацию манифеста французского писателя и поэта Андре Бретона осенью 1924 года. Знаменательную дату в прошлом году отмечали музеи всего мира. Всплеск интереса к сюрреализму отразился и на арт-рынке: в ноябре 2024 года на нью-йоркских торгах Christie’s был установлен новый аукционный рекорд на произведения бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Его полотно 1954 года «Империя света» ушло с молотка за $121 миллион. В России юбилей прошёл почти незамеченным. Хотя бы отчасти компенсировать эту несправедливость взялась Галерея Люмьер.

Jean-Marie Perier, Françoise Hardy and Salvador Dali, Cadaqués, October 1968

Решив не отклоняться от своего основного профиля, галерея сосредоточилась на проявлениях сюрреализма и его наследия в искусстве фотографии. Камерный формат проекта (всего один зал и около 20 экспонатов) с лихвой компенсируется значимостью самих снимков и связанных с ними имён. Часть из них — именитые художники и фотографы Ман Рэй, Андре Керстес, Эрвин Блюменфельд — вынесена в подзаголовок проекта. Из них главным для выставки, безусловно, является Ман Рэй. Ему посвящена представленная в экспозиции книга «Женские образы в сюрреалистических фотографиях Ман Рэя», написанная культурологом и креативным директором Культурного центра «Михалково» Светланой Садыговой (представленные на выставке экспонаты принадлежат собранию центра).

«Парадоксально, что именно фотография стала излюбленным жанром для сюрреалистов, — пишет Светлана Садыгова. — Казалось бы, она отражает объективную реальность, это отпечаток реальности, а не фантазии, эмоции или сны. Однако сюрреалисты доказали, что не всё так однозначно. Они акцентировали внимание, с одной стороны, на подсознательных смыслах в искусстве, с другой — на узнаваемых образах реального мира». О том, как эти принципы находили визуальное выражение на протяжении последних 100 лет, и рассказывает проект «Частный выбор». Сама выставка поделена на три хронологических раздела: ранние эксперименты, работы середины ХХ века, когда фотография была невероятно тесно связана с индустрией моды, и работы современных фотохудожников, в которых всё ещё сохраняются отголоски первых лет сюрреализма.

Из глубин подсознания к миру высокой моды

Зарождение сюрреализма совпало с пиком развития учения Зигмунда Фрейда. В попытках высвободить своё бессознательное художники прибегали к самым разным методикам: зарисовывали приснившиеся им образы или пользовались автоматическим письмом, то есть записывали буквально всё, что приходит им на ум. Экспериментальные методы съёмки, монтажа и печати как нельзя лучше подходили для их задач. На фотографиях Ман Рэя изображение двоится и мерцает, создавая причудливые образы вроде женщины-скрипки на знаменитой работе 1924 года. В 2022 году экземпляр «Скрипки Энгра» британский аукционный дом Christie’s продал за рекордные $12,4 миллиона.

Женский образ как воплощение скрытых мыслей и желаний в творчестве сюрреалистов мог принимать самые разные, порой крайне причудливые формы: их лица растворяются в окружающем пейзаже как улыбка Чеширского Кота или скрываются за букетами цветов, а тела застывают в подобиях античных статуй или горных хребтов. Ещё один частый приём — изображение женского манекена. Одновременно безжизненный и желанный, этот образ становится центральным для группового проекта «Сюрреалистическая улица», показанного в 1938 году на Международной выставке сюрреализма в Париже. Оформлением реальных манекенов для неё занимались Марсель Дюшан, Курт Зелигман и другие художники. На выставке в Галерее Люмьер представлены фотографии трёх манекенов, сделанные Ман Рэем.

George Hoyningen-Huene, Lee Miller and Agnetta Fisher, Vouges Eye View, 1932

Образцом изобретательного совмещения двух разных изображений в одной работе на выставке стал снимок Георгия Гойнингена-Гюне. Основу композиции составляет образ модели Ли Миллер (она также много сотрудничала с Ман Рэем и несколько лет была его любовницей), которая как предсказательница смотрит в стеклянный шар. Внутри шара зритель видит миниатюрное изображение Агнеты Фишер в вечернем платье. Гойнинген-Гюне был одним из пионеров модной фотографии, вместе с Ли Миллер он много лет работал для журнала Vogue.

«Шагающие ноги» Ги Бурдена, Магритт и Уорхол со своими работами

Сближение экспериментальной фотографии с миром моды ускорилось после Второй мировой войны. При этом отдельные авторы даже в коммерческих съёмках прибегают к приёмам, выработанными сюрреалистами. Отсылкой к наследию проекта «Сюрреалистическая улица» можно считать серию рекламных снимков Ги Бурдена, созданных им в 1979 году для модного дома Charles Jourdan, выпускавшего женскую обувь. С его основателем Бурден сотрудничал почти три десятка лет, а его снимки изначально шли вразрез с базовыми принципами рекламной фотографии. В его объективе туфли Charles Jourdan переставали быть центральным объектом (на некоторых снимках их даже сложно найти), но вместо этого становились частью сюжета.

Провокационные образы Бурдена порой даже вызывали скандал, как в случае с кадром, на котором виднеется лишь обведённый мелом силуэт попавшей под машину женщины и оставшиеся после неё розовые туфельки. Но при этом подписчики журналов следили за выходом новых фотографий Бурдена как за увлекательным сериалом. На выставке в Галерее Люмьер представлена работа из серии, которую принято называть «Шагающие ноги». Для её создания фотограф использовал ноги манекена, с которыми объездил самые живописные локации Великобритании.

Steve Shapiro, Magritte MOMA, 1965

Оммажем знаменитому бельгийскому сюрреалисту Рене Магритту на выставке стал его фотопортрет работы Стива Шапиро, на котором художник изображён в своём фирменном котелке. Шапиро запечатлел его на фоне «Голконды» — картины Магритта, которая была частью его ретроспективы в нью-йоркском Музее современного искусства (MoMA) в 1964 году. По задумке фотографа Магритт как бы становится действующим лицом собственной картины. На ещё одном снимке Шапиро можно узнать короля поп-арта Энди Уорхола, который позирует вместе с гелиевым шаром из своего проекта «Серебряные облака». По словам самого Уорхола, эта инсталляция в 1965 году должна была стать его прощанием с живописью. Сальвадора Дали, который заявлял: «Я и есть сюрреализм», на выставке в Галерее Люмьер можно увидеть в объективе Жана-Мари Перье.

Steve Shapiro, Silver Cloud (Castelli), 1965

Сюрреализм и современность

Выставку завершает подборка работ современных фотографов, которые переосмысляют традиции сюрреализма. На снимке Тима Уокера австралийская модель Коди Янг «теряется в текстурах»: она почти неотделима от роскошного фона, который напоминает декорации для сказочной постановки. «Сюрреализм в моих работах инстинктивен. Я всегда тяготел к фантазии, снам и магии. Для меня фотография — это окно в другой мир», — признаётся Уокер.

Работы американского художника Родни Смита можно назвать кадрами-сновидениями, в которых герои часто парят в воздухе или балансируют на краю пропасти. На одном из них изображён мужчина в смокинге, который выпрыгивает из цилиндра, расположенного посреди фигурного английского сада. Абсурдистская атмосфера «Алисы в Зазеркалье» в этом снимке сочетается со строгостью мужского образа, который может быть прочитан как отсылка к наследию Рене Магритта.

