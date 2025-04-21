Шишкин в Звенигороде и Ван Гог в Самаре: какие выставки смотреть в регионах

В Суздале показывают монохромные шедевры авангарда и современного искусства, в Туле предлагают поразмышлять о психическом здоровье, в Самаре готовят выставку работ из коллекции Ивана Морозова. «Рамблер» рассказывает об этих и других проектах, которые можно увидеть за пределами Москвы и Петербурга в апреле.

© Арт-галерея Ельцин Центра, Рамблер

«Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа»

Где: Звенигородский государственный музей-заповедник.

Когда: до 29 июня 2025 года.

Выставку работ Ивана Шишкина из собрания Русского музея организаторы называют «торжеством эпического лесного пейзажа». Из Северной столицы в Звенигород привезли четыре десятка полотен великого пейзажиста. Демонстрируются они в хронологическом порядке: от ранних ученических картин до масштабных полотен конца XIX века. Посетители выставки смогут буквально пошагово проследить за тем, как развивался художественный стиль мастера.

Среди ранних работ стоит отметить картину «Вид в окрестностях Петербурга», написанную Шишкиным во время учёбы в Императорской Академии художеств. Представлены на выставке и произведения, созданные во время этюдной работы художника на острове Валаам, включая полотно «Пейзаж с охотником». Также в Звенигород приехали главные жемчужины шишкинского наследия — полотна «Дорожка в лесу» и «Ручей в берёзовом лесу», написанные в первой половине 1880-х, то есть в самый плодотворный период творчества мастера.

Экспозицию дополняет мультимедийная зона, где собраны материалы о жизни и творчестве Шишкина.

© Звенигородский государственный музей-заповедник

«Белые пятна, чёрные дыры»

Где: Суздаль, МИРА центр.

Когда: до 27 апреля 2025 года.

Коллекция суздальского творческого сообщества МИРА, основанного меценатом Дмитрием Разумовым, уже насчитывает более 40 000 произведений искусства. В пополнении собрания Разумову помогает дизайнер и художник Андрей Бартенев. Для экспонирования коллекции в городе строится несколько корпусов будущего музея. Пока что изучать собрание предлагается в формате временных выставок и только что запущенного альманаха МИРА Illustrated. Первый выпуск издания полностью посвящён чёрно-белым работам. По этому же принципу была составлена и выставка «Белые пятна, чёрные дыры» в арках МИРА центра.

В пилотном томе альманаха и на выставке сопоставляют монохромные фотографии, картины, рисунки, ткани, скульптуры и тиражные работы, сочетая дореволюционное с ультрасовременным. Керамический «Медведь» Андрея Бартенева, созданный в коллаборации с суздальской мануфактурой «Дымов Керамика», соседствует здесь со снимками пионера отечественного репортажа Аркадия Шайхета и фотолетописца советского андерграунда Сергея Борисова.

Зрителей ждёт множество уникальных экспонатов. Например, фотопортрет неизвестной девушки с подсолнухами, одетой в платье с принтом авторства знаменитой советской художницы-авангардистки Варвары Степановой. «Как большой сочный подсолнух слеплен из череды семечек — так и мы из семечек нашей коллекции лепим один подсолнух МИРА!» — комментирует в пресс-релизе к проекту свой кураторский подход Андрей Бартенев.

© МИРА центр

«Владимир Куприянов. Возвращение времени»

Где: Екатеринбург, Арт-галерея Ельцин Центра.

Когда: до 15 июня 2025 года.

Владимир Куприянов был одним из главных отечественных экспериментаторов в области фотоискусства второй половины ХХ века. Работая как со сделанными собственноручно, так и с найденными снимками, он преображал их самыми разными способами: совмещал несколько слоёв изображения, засвечивал и делил кадры на части, использовал эффект отражения. После смерти Куприянова в 2011 году его произведения почти перестали выставлять. Заполнить этот досадный пробел взялась галерея pop/off/art, которая активно популяризирует наследие художника последние несколько лет.

Проект «Возвращение времени» уже был показан в Московском музее современного искусства осенью 2024 года. Теперь же он был адаптирован для показа в Екатеринбурге, ставшего первой крупной ретроспективой художника за пределами столицы. Заняв два этажа арт-галереи Ельцин Центра, выставка знакомит зрителя со сквозной для творчества Куприянова темой личной и коллективной памяти. В общей сложности в экспозиции представлено более 150 работ, среди которых преобладают фотообъекты и инсталляции.

Примером фотообъекта Куприянова может служить работа под названием «Фауст». Она представляет собой конструкцию, напоминающую декоративную ширму. На панели из полиэфирной плёнки перенесена гравюра со сценами Вальпургиевой ночи, которые по-разному воспринимаются зрителем в зависимости от освещения. В знаменитой серии «Памяти Пушкина» Куприянов объединяет строгие фотопортреты советских женщин со строчками из хрестоматийного стихотворения «Погасло дневное светило».

© Арт-галерея Ельцин Центра

«Жалоб нет»

Где: Тула, Дом Крафта.

Когда: до 8 июня 2025 года.

Проект «Жалоб нет» в тульском Доме Крафта рассказывает об истории клинической психиатрии языком современного искусства. Выставка стала результатом многомесячного знакомства нижегородского художника, лауреата государственной премии в области современного искусства «Инновация» в номинациях «Региональный проект» (2018) и «Новая генерация» (2020) и художника года по версии ярмарки Cosmoscow (2023) Артёма Филатова с историей областной психиатрической больницы в Петелине. Художник регулярно приезжал в Тулу, разговаривал с врачами, изучал архивные документы. В подготовке проекта ему также помогала команда Тульского историко-архитектурного музея и врач-психиатр Иван Ильин.

Основой экспозиции в Доме Крафта стал созданный специально для этого пространства рельсовый конвейер с тележкой. В ней посетителям предлагается собрать свой вариант скульптуры из восьми элементов, созданных Филатовым. Маршрут тележки тоже выбирают зрители. По мере её продвижения по рельсам скульптура отбрасывает причудливые тени на стены с нанесёнными на них текстами и инфографикой с историей Петелинской больницы. Игровой формат проекта настраивает посетителей выставки на медитативный лад. Поразмышлять об основах психического здоровья поможет специально подготовленный к выставке буклет.

© Дом Крафта

«Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда»

Где: филиал Третьяковской галереи в Самаре.

Когда: с 30 апреля по 28 сентября 2025 года.

Выставки-блокбастеры, посвящённые главным русским коллекционерам прошлого — Щукиным и Морозовым, — проходили в России и за её пределами с 2016 по 2022 год. С тех пор интерес к этим выдающимся меценатам только окреп. Их собрания были настолько обширными и разносторонними, что каждый новый проект позволяет открыть какую-то новую, ранее малоизученную грань. Продолжением этой выставочной эпопеи станет и посвящённый коллекции Ивана Морозова проект в самарском филиале Третьяковской галереи. В экспозицию войдёт свыше полусотни шедевров из крупнейших российских музеев.

На этот раз в центре исследования окажутся переклички и разногласия между русскими и французскими импрессионистами и символистами. Наследие отдельных авторов, работы которых собирал Иван Морозов, будут сравнивать буквально попарно — Клода Моне с Константином Коровиным, Анри Кросса с Александром Головиным.

Зрители увидят шедевры Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Отона Фриеза, Анри Матисса, Андре Дерена и Огюста Эрбена. В подборке русского искусства, помимо любимцев Ивана Морозова — Коровина и Головина, — будут представлены Игорь Грабарь, Константин Сомов и другие авторы. Особое внимание обещают уделить наследию художников-авангардистов из «Бубнового валета», на которых Морозов положил глаз в последние годы своего собирательства.

© Дом Крафта

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