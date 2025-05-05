Переписка с Потёмкиным: чем удивит выставка в «Царицыно» о Екатерине II

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» работает выставка «1775. Триумф Екатерины II. Московской год императрицы», приуроченная к 250-летию со дня основания императорской усадьбы в Царицыне. В экспозиции представлены редкие документы, предметы быта екатерининской эпохи, портреты самой царицы и её сподвижников, дары турецких дипломатов, гравюры и гобелены.

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Царицыно», Рамблер

Выставка рассказывает о событиях 1775 года, который российская императрица провела в Москве. Екатерина II, Москву не любившая, прибыла в город в январе 1775-го вместе со всем своим двором, чтобы отпраздновать годовщину заключения Кючук-Кайнарджийского мира — мирного договора между Османской империей и Россией, подписанного в июле 1774 года и положившего конец русско-турецкой войне 1768–1774 годов в пользу Российской империи. Императрица решила отметить это событие в Москве, чтобы быть ближе к народу.

Экспозиция, разместившаяся в девяти залах Большого дворца, выполнена по принципу дневника, фиксирующего главные события 1775 года: от триумфального въезда Екатерины II в город и покупки села Чёрная Грязь, позже переименованного в Царицыно, до проведения Губернской реформы, визитов правительницы в усадьбы известных семей в Подмосковье и других губерниях и паломнических поездок. На выставке представлено 640 экспонатов из 26 музейных собраний и трёх государственных архивов: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Российского государственного архива древних актов, Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, музея-заповедника «Коломенское» и самого музея-заповедника «Царицыно».

Дополнением к музейным раритетам стали мультимедиа-форматы: например, интерактивная карта-инсталляция, с помощью которой можно проследить маршруты поездок Екатерины II по Калужской, Московской и Тульской губерниям, или инсталляция с портретами правительницы в разные годы её жизни. «Ценность выставки в том, что получился историко-иммерсивный проект. Благодаря дизайну, близкому общению с экспонатами посетители погружаются в эпоху, а не просто как отстранённые наблюдатели листают жизнь императрицы. Гости невольно проживают события этого очень важного и для Екатерины II, и для Царицына, и для Москвы, и для всей Российской империи года», — отметила в комментарии «Рамблеру» куратор выставки, руководитель научно-исследовательского отдела музея-заповедника «Царицыно» Александра Герасимова.

Большие победы и новое Царицыно

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Царицыно»

Один из разделов выставки посвящён русско-турецкой войне 1768–1774 годов. «В этом разделе можно обратить внимание на трофейное оружие, образцы русской военной формы и созданные в XVIII веке модели кораблей турецкого флота, захваченных в ходе битвы при Чесме (военно-морское сражение, состоявшееся 5–6 июля 1770 года в Чесменской бухте и закончившееся победой российского флота, важный эпизод русско-турецкой войны — прим. “Рамблера”)», — рассказала Александра Герасимова. Например, здесь можно увидеть офицерскую кирасу образца 1763 года, карту-схему немецкого художника Даниэля Николауса Ходовецкого «Сражение при Кагуле 1 августа 1770 года», на которой изображена битва при реке Кагул, закончившаяся разгромом турецких войск, и картину немецкого живописца Якоба Филиппа Хаккерта «Военные корабли в море». Представлены и портреты знаменитых полководцев, например главнокомандующего действующей армией в ходе русско-турецкой войны Петра Румянцева-Задунайского и генерал-фельдмаршала Александра Голицына.

По случаю годовщины заключения Кючук-Кайнарджийского мира императрица устроила грандиозное празднование с народными гуляньями на Ходынском поле. Оно началось 10 июля 1775 года и длилось около двух недель. На поле были возведены павильоны в виде макетов городов и крепостей, участвовавших в Русско-турецкой войне, — Керчи, Таганрога, Азова, установлено устройство для фейерверков. Офорт с описанием действий, происходивших на Ходынке 19 июля 1775 года, также представлен на выставке, равно как и эскизы фейерверков, и ключи от Керченской крепости образца 1771 года, и дары, присланные Екатерине II турецким султаном Абдул-Хамидом I после поражения Турции, например парадная упряжь для арабских скакунов.

Часть выставки рассказывает об истории самого Царицына. До августа 1775 года село, на территории которого позже была возведена императорская усадьба, именовалось Чёрная Грязь и принадлежало сыновьям Дмитрия Кантемира — молдавского правителя, союзника Петра I, который и подарил Кантемиру эту землю. Весной 1775 года Екатерина II прогуливалась по окрестностям села, и ей приглянулись и пейзажи, и усадьба Кантемиров. В мае того же года она выкупила село за 30 тысяч рублей, а 29 августа 1775 года вышел указ о переименовании Чёрной Грязи в Царицыно. Этот указ можно увидеть на выставке: на публике он выставляется впервые. Правительница и её фаворит Григорий Потёмкин провели более месяца во временном Летнем дворце, который построил придворный архитектор Пётр Плюсков.

Дружить и управлять

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Царицыно»

На выставке представлены редчайшие автографы Екатерины, которые обычно недоступны для посетителей, рассказала «Рамблеру» Александра Герасимова. «Например, можно увидеть написанный собственноручно ею черновик одной из глав Губернской реформы, которая была проведена в 1775 году», — отметила куратор выставки. Другим редким экспонатом она называет проект надписи на памятнике Петра Румянцева, который представлен в разделе, посвящённом посещению принадлежавшей полководцу усадьбы Троицкое. «Там же можно увидеть патент на фельдмаршальский чин, вручённый Петру Александровичу, которым он был назначен главнокомандующим», — добавила Александра Герасимова.

Деловым и дружеским визитам, которые Екатерина II совершила в 1775 году, кураторы выставки уделили особое внимание. Императрица посещала не только знать, но и промышленников, купцов, представителей духовенства, мещан. Эти визиты имели несколько целей: правительница пыталась быть ближе к народу, показывала своё доброе расположение к хозяевам усадеб и имений, в которых гостила, а также завоевывала лояльность аристократии, необходимую в свете грядущих государственных реформ.

Например, одна из секций экспозиции рассказывает о посещении царицей калужского имения прапрадеда жены Александра Пушкина Афанасия Гончарова, одного из основателей и организаторов полотняного и бумажного производства в России. Для Екатерины II было важно не только осмотреть его мануфактуру, поставлявшую сукно армии и флоту, но и укрепить связь с человеком, чья деятельность началась ещё во времена Петра I: именно по указу первого российского императора Гончаров начал осваивать полотняное производство в Калужской губернии. Среди экспонатов, напоминающих о династии Гончаровых, — стеклянный кубок, принадлежавший сыну Афанасия Гончарова Ивану.

Ещё один раздел посвящён паломничествам императрицы, например её визиту в Троице-Сергиеву Лавру в конце мая — начале июня 1775 года: там она присутствовала на литургии, которую служил придворный проповедник, митрополит Московский и Коломенский Платон, посещала семинарию и отдыхала в загородном имении лавры. Об этом событии напоминают большой макет колокольни и изображения Троице-Сергиевой Лавры, а также портрет митрополита Платона.

Музыка, фарфор, «Фараон»

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Царицыно»

Часть экспонатов выставки рассказывает о быте и увлечениях императрицы. Например, здесь воссоздан рабочий кабинет Екатерины II, где она подписывала указы, представлены её комплект для верховой езды, а также фарфоровый сервиз на восемь персон работы Севрской королевской мануфактуры во Франции и английские игральные карты екатерининской эпохи. Сервиз и карты отражают любовь императрицы к кофе и карточной игре «Фараон». Об увлечении Екатерины II музыкой (она любила оперу и даже сама выступала либреттисткой) напоминают музыкальные инструменты, в числе которых — скрипка работы неизвестного мастера, датированная серединой XVIII века, и цистра, изготовленная во Франции в 1768 году. Также на выставке представлены фрагменты переписки императрицы и Григория Потёмкина, которого она называла в письмах «Голубчик миленький».

Выставка «1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы» стала совместным проектом музея-заповедника «Царицыно» и музея архитектуры имени Щусева, где проходит выставка «1775 год. Триумф Екатерины. Публичное и личное». На ней представлены более 180 экспонатов, рассказывающих о личной жизни императрицы в деревянном Пречистенском дворце на Волхонке, возведённом специально к её приезду в Москву в кратчайшие сроки, его окрестностях и торжественных приёмах турецких послов. Здесь можно увидеть предметы быта, чертежи, рисунки, мебель, портреты. Оба проекта дополняют друг друга.

Выставка «1775 год. Триумф Екатерины. Публичное и личное» продлится до 13 июля 2025 года.

Выставка «1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы» продлится до 17 августа 2025 года.

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