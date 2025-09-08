Москва глазами Репина и загадочные монеты: главные выставки сентября

Центр «Зотов» и Музей AZ проводят параллели между авангардом и неофициальным советским искусством, Пушкинский погружает зрителей в суровую атмосферу Крайнего Севера, а на ВДНХ собрали шедевры Русского музея. «Рамблер» рассказывает, какие выставки и музеи стоит посетить в Москве в сентябре.

© Пушкинский музей

«Курс на Север»

Где: Пушкинский музей (галерея).

Когда: до 12 октября.

Пушкинский музей предлагает посетителям окунуться в атмосферу Крайнего Севера, переданную в работах художников последних четырёх веков. Первые шаги человека по освоению этих суровых земель запечатлены в детально проработанных гравюрах. На картине Валентина Серова можно разглядеть не только оснастку судов, ходивших в дальние плавания, но и полюбоваться неповторимыми оттенками архангельского неба. Удивительные пейзажи Аляски и Гренландии запечатлены на полотнах американского художника Рокуэлла Кента (в середине прошлого века он передал в дар СССР подборку своих произведений).

Далёкие северные земли на протяжении веков вдохновляли путешественников и художников на новые открытия. По словам кураторов, они попытались собрать на выставке разные работы, каждая из которых отражает индивидуальный взгляд на Крайний Север. Эффектным финалом экспозиции стал проект «Мангазейский морской ход». В 2023 году его участники повторили путь русских первопроходцев XVII века на поморском карбасе (распространённое у северных жителей парусное судно), построенном без единого гвоздя по старинным технологиям. На нём экспедиция преодолела путь в 3000 километров от Архангельска до сибирской Мангазеи.

© Пушкинский музей

«Путь к авангарду: диалоги художников в журнале “А-Я”»

Где: Центр «Зотов».

Когда: до 18 января 2026 года.

Новая выставка в Центре «Зотов», подготовленная совместно с Музеем AZ, посвящена наследию журнала неофициального русского искусства «А-Я», который усилиями российского художника и скульптора Игоря Шелковского выходил в Париже с 1979 по 1986 год. На его страницах впервые обрели публичность такие неофициальные советские художники, как Эрик Булатов, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Олег Васильев и многие другие. Кроме того, в рубрике «Наследие» публиковались материалы, заново открывавшие для читателей искусство русского авангарда, которое в СССР долгие годы оставалось под запретом: его не показывали и почти не изучали.

На выставке параллели между искусством авангардистов начала ХХ века и неофициальных советских художников впервые сходят с бумажных страниц. В экспозиции объединили свыше 350 работ, включая произведения Казимира Малевича, Павла Филонова, Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Франциско Инфанте и многих других.

© Центр «Зотов»

«За осенью весна»

Где: Московский музей современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре.

Когда: до 28 сентября.

Календарная осень только началась, а Московский музей современного искусства уже предлагает помечтать о будущей весне. Поможет в этом подборка из полусотни ярких работ современного китайского художника Чжоу Ивэня. В экспозицию вошли его живописные полотна, графические листы и арт-объекты, сочетание которых превращается в единое художественное высказывание, сравнимое с музыкальным циклом Вивальди «Времена года».

Главные визуальные образы, из которых состоят работы Чжоу Ивэня, это природные мотивы от листьев и перьев до цветов и ягод. Сочетая принципы поп-арта и восточной философии, художник создаёт из них причудливые и часто ироничные композиции, которые воздействуют на зрителя в первую очередь своей красочностью. Экспозиция выстроена так, чтобы, передвигаясь по выставке, посетители не только ощущали смену времён года, но и могли следить за собственными эмоциональными состояниями. Проект дополняют видеоматериалы и артефакты, которые помогут лучше понять творческий метод Чжоу Ивэня, а также его книжные иллюстрации со сказочными и мифологическими образами.

© Московский музей современного искусства (ММОМА)

«Образ Москвы в русском искусстве»

Где: ВДНХ (павильон № 1 «Центральный»).

Когда: с 6 сентября до 31 декабря.

На ВДНХ по случаю грядущего Дня города создают портрет Москвы из шедевров искусства, привезённых из Петербурга. В экспозицию вошли 115 работ из собрания Русского музея, которые крайне редко покидают его постоянную экспозицию. Среди них, например, есть грандиозное полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета». Художник написал эту работу в 1901-м, размер полотна составляет 4 на 8,7 метра. Репин написал эту картину по правительственному заказу. На ней изображена 81 фигура — участники Государственного совета императора Александра I, которые собрались в Круглом зале Мариинского дворца.

Совсем другой взгляд предлагает картина «В осаждённой Москве» того же Ильи Репина, написанная десятилетие спустя по случаю 100-летия победы России над армией Наполеона. Если сцена заседания Государственного совета выписана художником максимально детально и с портретным сходством всех участников, то эта работа представляет собой сплошное красное зарево, в котором едва угадываются очертания людей и предметов.

Экспозиция включает в себя четыре тематических раздела, иллюстрирующие разные этапы истории города от «Старой Москвы» до подборки работ 1920–2010-х годов. Отдельный раздел представляет собой галерею образов выдающихся москвичей. Посетителей ждут работы Ивана Шишкина, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Валентина Серова и других художников.

© ВДНХ

«Тайные знаки и символы на монетах»

Где: Музей нумизматики.

Когда: с 15 сентября.

Музей Международного нумизматического клуба (Музей нумизматики) работает в Москве с 2015 года. Он расположен в историческом здании палат Зиновьевых-Юсуповых XVII века, а его выставочная политика делает акцент на увлекательных и ярких форматах, богато дополненных мультимедийной составляющей.

© Музей нумизматики

Новая выставка «Тайные знаки и символы на монетах» — это увлекательное путешествие по странам и эпохам от Античности до Новейшего времени. В экспозиции обещают объединить более 300 предметов, каждый из которых таит в себе какую-нибудь загадку. Посетителей ждут первая в истории монета с надписью, монеты-обереги, римские ауреусы с изображёнными на них архитектурными достопримечательностями и даже монета-тайник. Разгадать тайны помогут интерактивные витрины с подсказками.

