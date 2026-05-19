Волга, космос и шедевры импрессионизма: главные выставки за пределами Москвы

Ретроспектива русского импрессиониста Константина Горбатова проходит в подмосковном «Новом Иерусалиме», во Владивостоке занимаются переосмыслением оттепельного искусства, в нижегородском Арсенале собрали более 30 шедевров из коллекции Пушкинского музея, а в самарском филиале Третьяковки демонстрируют собирательный портрет Волги. «Рамблер» рекомендует выставки, которые стоит посетить за пределами Москвы в этом месяце.

«(НЕ)известный. Константин Горбатов»

Где: Музей «Новый Иерусалим» (Подмосковье).

Когда: до 30 августа.

Константин Горбатов — художник с моментально узнаваемым почерком и человек непростой судьбы. В 1922 году он эмигрировал из советской России в Европу и умер 23 года спустя в Берлине, вскоре после того, как в город вошли советские войска. Его жена, с которой он был очень близок, покончила с собой три недели спустя. Вскоре после этого в берлинской квартире Горбатовых обнаружили коллекцию созданных в Европе работ художника, а уже через год её отправили в СССР. В результате долгих мытарств коллекция всё же попала в музей, впоследствии получивший название «Новый Иерусалим».

В текущей экспозиции собрано более 80 экспонатов: живопись, графика, архивные фотографии и многое другое. Среди них преобладают красочные пейзажи Италии и Испании, а также образы древнерусских городов, которые художник после эмиграции писал по памяти. Яркие, как будто переливающиеся на солнце всеми оттенками жёлтого и голубого, пейзажи Горбатова резко контрастируют с мрачной атмосферой военных лет, которые он с женой провёл в Берлине. Судьбе коллекции после смерти художника на выставке посвящён отдельный зал.

«Москва — Космос — Владивосток»

Где: Музей Арсеньева (Владивосток).

Когда: до 13 сентября.

Новая выставка в главном корпусе владивостокского Музея Арсеньева была подготовлена совместно с московским Центром Вознесенского. Столичная институция уже не первый год занимается переосмыслением искусства оттепельной поры. За плечами центра — выставка-блокбастер «Тёмная Оттепель», недавно получившая престижную премию The Art Newspaper Russia.

Экспозиция в Музее Арсеньева — это попытка понять, как советские художники реагировали на запуск в 1965 году спутника связи «Молния‑1». К этому событию отсылает и название проекта, позаимствованное из рекламного буклета той поры. Запущенный тогда спутник впервые соединил прямой связью территорию между Владивостоком и Москвой, поменяв в сознании людей представление о расстоянии между двумя городами. Кроме того, эта пора была временем расцвета визуальной культуры и тиражной графики. Тому, как художники увидели оттепельный Владивосток, и посвящена выставка.

«Вокруг импрессионизма»

Поль Сезанн, «Мост над прудом»

Где: Арсенал (Нижний Новгород).

Когда: до 26 июля.

Эдуард Мане и Поль Сезанн, Огюст Роден и Клод Моне. В 1870-е годы работы этих и других европейских художников-новаторов воспринимались как вызов представлениям человека о том, что такое искусство. А всего 40 лет спустя они стали общепризнанными шедеврами, представлявшими Францию на международных художественных смотрах. О том, как происходили эти изменения, рассказывает выставка «Вокруг импрессионизма» в нижегородском Арсенале, который является филиалом московского Пушкинского музея.

Из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина в Нижний привезли свыше 30 шедевров живописи и скульптуры. Большинство из них происходят из собраний выдающихся русских коллекционеров — Щукиных и Морозовых. Поделённая на несколько частей экспозиция расскажет о том, как складывался новаторский язык импрессионистов и их уникальное восприятие цвета и света, а также об их непростых отношениях с прошлой художественной традицией.

«Состояние потока. Волга в русском искусстве»

Михаил Нестеров, «За Волгой. Пастушок»

Где: Филиал Третьяковской галереи (Самара).

Когда: до 30 сентября.

Самарский филиал Третьяковки предлагает взглянуть на Волгу как на живое существо. Сделать это помогут работы как признанных мастеров русского искусства, таких как Исаак Левитан, Архип Куинджи и Кузьма Петров-Водкин, так и современных художников. В общей сложности в экспозицию под названием «Состояние потока» вошло 73 произведения полусотни авторов от начала XIX века до наших дней.

По мнению кураторов, у Волги есть своя биография, непростой характер и собственные права. В XIX веке её воспевали как символ России, а в ХХ веке укрощали как могли, превращая в сложную систему источников электроэнергии. Выставка «Состояние потока» поможет проследить за этими трансформациями. Глядя на работы именитых художников, посетитель сможет сопоставить себя с этой величественной и завораживающей рекой и почувствовать свою причастность к чему-то большему.

