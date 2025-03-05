Российский «День сурка»: почему комедия «Один хороший день» о временной петле не удалась

6 марта в российском прокате стартует комедийная мелодрама «Один хороший день» с Анастасией Талызиной («Кентавр», «Патриот») в главной роли. Режиссёром фильма выступил Кирилл Белевич, который начинал свой путь в кино как актёр-эпизодник («Бумер», «Сделано в СССР»). «Рамблер» рассказывает, каким получился новый фильм постановщика.

© 1-2-3 Production; «Яр&Ко»; Рамблер

Светловолосая красавица Катька (Талызина) мечтает стать модным модельером и перебраться из захудалого посёлка городского типа Жупа в Москву. Но вместо работы в мастерской приходится трудиться в огороде: слизняки с капусты сами себя не уберут. Да и суровая мама девушки (Ирина Пегова) не готова отпустить дочь. В молодости женщина точно так же рвалась в столицу, откуда по итогу вернулась в гордом одиночестве с грудничком на руках. Родительница желает оградить Катю от совершённых ею в молодости ошибок.

© 1-2-3 Production; «Яр&Ко»

Но вместо разговора по душам лишь срывается на дочку и пытается побыстрее её выдать замуж за соседа Серёгу (Дмитрий Бергер), который задобрил потенциальную тёщу телегой навоза. Кате такой размен кажется не просто обидным, но и унизительным. Девушка вместе с подругами отправляется на шумную вечеринку, после которой решительно настроена убежать в Москву. Но стоит ей выехать за пределы Жупы, как её день начинается сначала. Катя попадает во временную петлю и каждое утро возвращается в странный день неудавшегося побега.

Кириллу Белевичу не впервые работать со сложным концептом временной петли. В 2008 году он уже отправлял персонажей в прошлое, выступив одним из сценаристов фильма «Мы из будущего» с Данилой Козловским в главной роли. В «Одном хорошем дне» героине Талызиной повезло чуть больше: девушка не возвращается в прошлое на 60 лет, но и будущее для неё закрыто. Приходится из раза в раз проживать один и тот же день, устраивать дебош на сцене во время празднования дня города, целоваться с водовозом Гришкой (Роман Евдокимов), а также пытаться перехитрить саму судьбу и спасти родного человека. Вырваться из временной петли не получается, что-то удерживает девушку.

Как и герою Билла Мюррея в «Дне сурка» — о котором шутят сами персонажи фильма — чтобы проснуться завтра, Кате нужно измениться сегодня. Времени на осознание совершённых ошибок более чем достаточно. Юношеский максимализм постепенно уходит, девушка становится осознанной. Вчерашние выходки вызывают у нее лишь красные от стыда щёки. А мама, которая ещё недавно казалась тираном и диктатором, предстаёт уязвимой и ранимой женщиной, искренне желающей, чтобы дочь не повторила её собственных ошибок.

Сквозь слёзы и всхлипывания мать и ребёнок мирятся, сидя на лавочке под звёздным небом. Родительница осознаёт, что дочь движется вперёд, а не убегает от неё. Но стоит ей и дочери потушить давно тлеющий костёр недопонимания, как на горизонте маячит беда — Катя может потерять не менее близкого, чем мама, человека. Девушка уже и рада проживать один день вновь и вновь, не осознавая, что её действия даруют не бесконечную жизнь, а приходящую вновь и вновь смерть. Кате, как и маме, теперь нужно научиться отпускать.

© 1-2-3 Production; «Яр&Ко»

Ранее истории о тяжести крепких семейных объятий рассказывали выпускники школы Александра Сокурова: Кантемир Балагов и Кира Коваленко. Но, несмотря на мелодраматические интонации, «Один хороший день» — в первую очередь комедия. Зрителям покажут приключения и любовь между Катей и Гришей, которая зарождается под моментально запоминающийся саундтрек. Одним из композиторов и музыкальных продюсеров фильма выступил Вадим Купэ — артист лейбла Gazgolder, поэтому «Один хороший день» под завязку забит интернет-хитами, а в одной из эпизодических ролей можно заметить Наташу Королёву. Эстрадная певица приезжает в провинцию для концерта в честь дня города, её выступление как раз срывает главная героиня.

«Один хороший день» даже не пытается ступить на территорию взрослой комедии о временной петле, как «Счастливого дня смерти», или же переосмыслить ромком, как «Зависнуть в Палм-Спрингс». Вместо этого авторы предлагают зрителю не всегда уместные, а порой и вовсе оскорбительные шутки.

«Один хороший день» предстаёт совершенно беззубой комедией, в которой даже развязывающую руки концепцию временной петли создатели используют без особой фантазии, делая упор на патриотические и семейные ценности. Зачем мечтать о московской карьере модельера, если можно поднимать производство трикотажа в родной глубинке? Где родился, там и пригодился.

Драмеди о матери-одиночке и детектив со звездой «Аноры»: шесть новых сериалов марта