Памела Андерсон в драме о танцовщице и Джон Малкович в ужастике о секте: киноновинки марта

В комедии «Один хороший день» Актриса Анастасия Талызина («Патриот») попадает во временную петлю, в российской версии «Мечтателей» романтической комедии «Походу любовь» воспоют оду Санкт-Петербургу. Киллиан Мерфи в образе угольщика будет бороться за справедливость в драме «Мелочи жизни», а Джон Малкович станет капризной поп-звездой в хорроре «Опус». «Рамблер» рассказывает о самых главных кинопремьерах марта.

© Artists Equity; A24; Digital Ignition Entertainment; Телеканал «Россия 1»; Canal+ [fr]; Рамблер

«Один хороший день»

Анастасия Талызина окажется в дне сурка в комедии «Один хороший день». Её героиня Катя мечтает стать успешным модельером, но у неё много препятствий: она живёт в захудалом посёлке городского типа Жупа, её мама (Ирина Пегова) не поддерживает карьерных амбиций дочери и стремится выдать девушку замуж.

Однажды Катя сбегает из дома, едет на вокзал, чтобы купить билет в Москву и начать действовать — создавать наряды и заявить о себе в мире моды. Но всё идёт не по плану: Катя попадает во временную петлю и каждое утро возвращается в странный день неудавшегося побега.

Режиссёр Кирилл Белевич снял микс «Дня сурка» с романтичным флёром «Зависнуть в Палм-Спрингс». Кате придётся выяснить, почему она проживает события одного дня: для этого героине нужно разобраться в себе, отношениях с родными и своими целями.

В фильме также снялись Роман Евдокимов, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Гоша Куценко, Наташа Королёва.

Фильм выходит в прокат 6 марта.

© 1-2-3 Production; «Яр&Ко»

«Роднина»

Новый спортивный байопик — «Роднина» Константина Статского о знаменитой спортсменке, роль которой исполнила Владислава Самохина.

Роднина считается самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания: она три раза побеждала на олимпийских играх, 10 раз становилась чемпионкой мира, 11 раз — чемпионкой Европы. В основе сценария — автобиография Родниной «Слеза чемпионки».

Картина расскажет о том, как Ирина впервые встала на лёд в детстве, упорно тренировалась ради наград и признания. Кроме спортивного закулисья в фильме покажут и личные драмы фигуристки: измену партнёра, конфликт с тренером, восстановление после травмы. Особое место будет уделено тому, как Роднина стала знаменитостью советского и мирового спорта.

Чтобы достичь аутентичности, картину снимали в Москве, Екатеринбурге и Первоуральске. Ледовые сцены — во Дворце спорта «Лужники», на тренировочной арене Российского университета спорта и даже на пруду в Харитоновском парке в Екатеринбурге.

«Самыми трудными оказались сцены на льду, это требовало очень большой физической и моральной подготовки, так как до проекта я вообще не стояла на коньках. Я с большой радостью вспоминаю не только то, что происходило на съёмочной площадке, но и то, сколько препятствий у нас было с командой и как мы вместе со всем справлялись: мы снимали на натуре почти в -40 с самого утра до поздней ночи», — отмечает Самохина, чьи слова приводят прокатчики.

Фильм выходит в прокат 6 марта.

© Телеканал «Россия 1»

«Мелочи жизни»

В драматичной истории «Мелочи жизни», основанной на реальных событиях, лауреат «Оскара» Киллиан Мерфи проиллюстрирует образ маленького человека, бросающего вызов обществу. Премьера фильма прошла на 74-м Берлинском кинофестивале, где он был удостоен приза «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль второго плана (Эмили Уотсон).

Действие происходит в Ирландии в 1985 году, когда обычный угольщик Билл Ферлонг случайно видит, как незнакомую девушку силой помещают в монастырь на перевоспитание. Местные жители делают вид, что это в порядке вещей, и советуют Биллу не выяснять детали. Но мужчина намерен докопаться до правды. Тем более что у него есть свои тайны в прошлом. На протяжении полуторачасового фильма герою предстоит выбирать: быть честным человеком или защитить свою семью, но сохранить для этого молчание.

Продюсерами картины выступили Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Киллиан Мерфи.

Премьера фильма намечена на 13 марта.

© Artists Equity

«Опус»

Остросюжетный хоррор «Опус», чья международная премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс», расскажет про поп-звезду, создавшую собственный культ.

Молодая журналистка едет в отдалённое поместье, где обитает знаменитый поп-певец. Он исчез 13 лет назад при таинственных обстоятельствах, но вновь появился на радарах как ни в чем не бывало. На месте девушка начинает понимать, что в особняке создан культ поклонения артисту, а её пригласили сюда неспроста.

Режиссёр-дебютант Марк Энтони Грин в своей картине изучает одержимость современного общества жизнью селебрити, влияние поп-культуры на мировоззрение человека, а также как люди формируют свои вкусы и индивидуальность. Главную роль непредсказуемого музыканта Моретти исполнил Джон Малкович.

В актёрском составе также Айо Эдебири, Джульетт Льюис, Мюррэй Бартлетт, Эмбер Мидфандер и другие.

Премьера фильма намечена на 13 марта.

© A24

«Шоугёрл»

В драме «Шоугёрл» режиссёра Джии Копполы Памела Андерсон сыграла танцовщицу, которая заканчивает карьеру и пытается вернуться к обычной жизни.

Действие происходит в Лас Вегасе, где после 30 лет закрывается популярное танцевальное шоу. Главная героиня оказывается практически без средств к существованию: она не подходит для работы в других труппах с молодыми артистами, а танцы — всё, что она умеет делать. Осознав, что выступления перед публикой — её единственное призвание, она вместе с друзьями намеревается создать собственное шоу в городе грехов.

Главную роль исполнила Памела Андерсон, также в кадре появляются Джейми Ли Кёртис, Дэйв Батиста, Кирнан Шипка и другие.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, картина получила номинации на «Золотой глобус», спецприз жюри за режиссуру на фестивале Сан-Себастьян, а также номинации на BAFTA, Gotham Awards и другие.

Релиз фильма планируется 20 марта.

© Digital Ignition Entertainment

«Тайна в её глазах»

Дейзи Ридли расскажет о непростых семейных отношениях в жутком триллере «Тайна в её глазах» режиссёра Сэма Йейтса. Постановщик известен фильмом-спектаклем «Ваня» по пьесе Антона Чехова с Эндрю Скоттом в главной роли.

По сюжету «Тайны в её глазах» главная героиня Анетт, после рождения второго ребёнка, посвящает себя семье: бросает карьеру, переезжает с мужем, известным писателем Беном, и детьми в пригород. Бен часто уезжает по работе и, как догадывается Анетт, изменяет ей. Во время работы над новым проектом Бен знакомится со скандально известной звездой и увлекается ею. Анетт решает отомстить и начинает плести коварные интриги.

Главные роли сыграли Дэйзи Ридли и Шазад Латиф, а автором сценария выступил Том Бейтан.

Планируется, что фильм выйдет в прокат 27 марта.

© 55 Films

«Походу любовь»

Романтичная история в атмосфере Санкт-Петербурга — «Походу любовь» — своеобразная российская версия «Мечтателей».

Главная героиня Лиза (Анна Завтур) впервые приезжает в Питер в разгар лета и сразу влюбляется в Северную столицу. Она знакомится с молодым художником и его другом-музыкантом, что становится началом приключения в городе на Неве. Персонажей ждут шутки, белые ночи, забавные ситуации, мечты и разговоры ни о чём. Фильм — это ода любви Санкт-Петербургу с его мостами, набережными, легендами и поэмами и вечеринками питерской богемы — очарованными будут как герои, так и зрители.

«У нас получился красивый фильм, в котором нашлось место и приключениям, и любовному треугольнику, и экзистенциальным вопросам», — описывает проект Завтур, которую цитирует пресс-служба фильма.

В картине также снялись Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Елена Валюшкина, Анар Халилов, Тося Чайкина.

Премьера фильма состоится 27 марта&

© Ай Ди Продакшн

«Девушки на балконе»

Актриса Ноэми Мерлан, известная по фильмам «Париж, 13-й округ» и «Портрет девушки в огне», сняла чёрную комедию «Девушки на балконе», премьера которой состоялась на 77-м Каннском кинофестивале.

Это история о трёх подругах, которые живут в одном доме в Марселе. В один из вечеров они, спасаясь от летней жары, пристально наблюдают за своим привлекательным соседом. Визит к нему в гости начинается с бытовой ссоры, которая затем перерастает в кровавую драму. Через призму хоррора Мерлан размышляет на темы насилия, личных границ, феминизма.

Ноэми Мерлан выступила в качестве постановщицы, а ещё сыграла одну из второстепенных ролей. Также в картине появляются Сухейла Якуб и Лукас Браво.

Релиз фильма намечен на 27 марта.

© Canal+ [fr]

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