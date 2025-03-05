Памела Андерсон в драме о танцовщице и Джон Малкович в ужастике о секте: киноновинки марта
В комедии «Один хороший день» Актриса Анастасия Талызина («Патриот») попадает во временную петлю, в российской версии «Мечтателей» романтической комедии «Походу любовь» воспоют оду Санкт-Петербургу. Киллиан Мерфи в образе угольщика будет бороться за справедливость в драме «Мелочи жизни», а Джон Малкович станет капризной поп-звездой в хорроре «Опус». «Рамблер» рассказывает о самых главных кинопремьерах марта.
«Один хороший день»
Анастасия Талызина окажется в дне сурка в комедии «Один хороший день». Её героиня Катя мечтает стать успешным модельером, но у неё много препятствий: она живёт в захудалом посёлке городского типа Жупа, её мама (Ирина Пегова) не поддерживает карьерных амбиций дочери и стремится выдать девушку замуж.
Однажды Катя сбегает из дома, едет на вокзал, чтобы купить билет в Москву и начать действовать — создавать наряды и заявить о себе в мире моды. Но всё идёт не по плану: Катя попадает во временную петлю и каждое утро возвращается в странный день неудавшегося побега.
Режиссёр Кирилл Белевич снял микс «Дня сурка» с романтичным флёром «Зависнуть в Палм-Спрингс». Кате придётся выяснить, почему она проживает события одного дня: для этого героине нужно разобраться в себе, отношениях с родными и своими целями.
В фильме также снялись Роман Евдокимов, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Гоша Куценко, Наташа Королёва.
Фильм выходит в прокат 6 марта.
«Роднина»
Новый спортивный байопик — «Роднина» Константина Статского о знаменитой спортсменке, роль которой исполнила Владислава Самохина.
Роднина считается самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания: она три раза побеждала на олимпийских играх, 10 раз становилась чемпионкой мира, 11 раз — чемпионкой Европы. В основе сценария — автобиография Родниной «Слеза чемпионки».
Картина расскажет о том, как Ирина впервые встала на лёд в детстве, упорно тренировалась ради наград и признания. Кроме спортивного закулисья в фильме покажут и личные драмы фигуристки: измену партнёра, конфликт с тренером, восстановление после травмы. Особое место будет уделено тому, как Роднина стала знаменитостью советского и мирового спорта.
Чтобы достичь аутентичности, картину снимали в Москве, Екатеринбурге и Первоуральске. Ледовые сцены — во Дворце спорта «Лужники», на тренировочной арене Российского университета спорта и даже на пруду в Харитоновском парке в Екатеринбурге.
«Самыми трудными оказались сцены на льду, это требовало очень большой физической и моральной подготовки, так как до проекта я вообще не стояла на коньках. Я с большой радостью вспоминаю не только то, что происходило на съёмочной площадке, но и то, сколько препятствий у нас было с командой и как мы вместе со всем справлялись: мы снимали на натуре почти в -40 с самого утра до поздней ночи», — отмечает Самохина, чьи слова приводят прокатчики.
Фильм выходит в прокат 6 марта.
«Мелочи жизни»
В драматичной истории «Мелочи жизни», основанной на реальных событиях, лауреат «Оскара» Киллиан Мерфи проиллюстрирует образ маленького человека, бросающего вызов обществу. Премьера фильма прошла на 74-м Берлинском кинофестивале, где он был удостоен приза «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль второго плана (Эмили Уотсон).
Действие происходит в Ирландии в 1985 году, когда обычный угольщик Билл Ферлонг случайно видит, как незнакомую девушку силой помещают в монастырь на перевоспитание. Местные жители делают вид, что это в порядке вещей, и советуют Биллу не выяснять детали. Но мужчина намерен докопаться до правды. Тем более что у него есть свои тайны в прошлом. На протяжении полуторачасового фильма герою предстоит выбирать: быть честным человеком или защитить свою семью, но сохранить для этого молчание.
Продюсерами картины выступили Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Киллиан Мерфи.
Премьера фильма намечена на 13 марта.
«Опус»
Остросюжетный хоррор «Опус», чья международная премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс», расскажет про поп-звезду, создавшую собственный культ.
Молодая журналистка едет в отдалённое поместье, где обитает знаменитый поп-певец. Он исчез 13 лет назад при таинственных обстоятельствах, но вновь появился на радарах как ни в чем не бывало. На месте девушка начинает понимать, что в особняке создан культ поклонения артисту, а её пригласили сюда неспроста.
Режиссёр-дебютант Марк Энтони Грин в своей картине изучает одержимость современного общества жизнью селебрити, влияние поп-культуры на мировоззрение человека, а также как люди формируют свои вкусы и индивидуальность. Главную роль непредсказуемого музыканта Моретти исполнил Джон Малкович.
В актёрском составе также Айо Эдебири, Джульетт Льюис, Мюррэй Бартлетт, Эмбер Мидфандер и другие.
Премьера фильма намечена на 13 марта.
«Шоугёрл»
В драме «Шоугёрл» режиссёра Джии Копполы Памела Андерсон сыграла танцовщицу, которая заканчивает карьеру и пытается вернуться к обычной жизни.
Действие происходит в Лас Вегасе, где после 30 лет закрывается популярное танцевальное шоу. Главная героиня оказывается практически без средств к существованию: она не подходит для работы в других труппах с молодыми артистами, а танцы — всё, что она умеет делать. Осознав, что выступления перед публикой — её единственное призвание, она вместе с друзьями намеревается создать собственное шоу в городе грехов.
Главную роль исполнила Памела Андерсон, также в кадре появляются Джейми Ли Кёртис, Дэйв Батиста, Кирнан Шипка и другие.
Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, картина получила номинации на «Золотой глобус», спецприз жюри за режиссуру на фестивале Сан-Себастьян, а также номинации на BAFTA, Gotham Awards и другие.
Релиз фильма планируется 20 марта.
«Тайна в её глазах»
Дейзи Ридли расскажет о непростых семейных отношениях в жутком триллере «Тайна в её глазах» режиссёра Сэма Йейтса. Постановщик известен фильмом-спектаклем «Ваня» по пьесе Антона Чехова с Эндрю Скоттом в главной роли.
По сюжету «Тайны в её глазах» главная героиня Анетт, после рождения второго ребёнка, посвящает себя семье: бросает карьеру, переезжает с мужем, известным писателем Беном, и детьми в пригород. Бен часто уезжает по работе и, как догадывается Анетт, изменяет ей. Во время работы над новым проектом Бен знакомится со скандально известной звездой и увлекается ею. Анетт решает отомстить и начинает плести коварные интриги.
Главные роли сыграли Дэйзи Ридли и Шазад Латиф, а автором сценария выступил Том Бейтан.
Планируется, что фильм выйдет в прокат 27 марта.
«Походу любовь»
Романтичная история в атмосфере Санкт-Петербурга — «Походу любовь» — своеобразная российская версия «Мечтателей».
Главная героиня Лиза (Анна Завтур) впервые приезжает в Питер в разгар лета и сразу влюбляется в Северную столицу. Она знакомится с молодым художником и его другом-музыкантом, что становится началом приключения в городе на Неве. Персонажей ждут шутки, белые ночи, забавные ситуации, мечты и разговоры ни о чём. Фильм — это ода любви Санкт-Петербургу с его мостами, набережными, легендами и поэмами и вечеринками питерской богемы — очарованными будут как герои, так и зрители.
«У нас получился красивый фильм, в котором нашлось место и приключениям, и любовному треугольнику, и экзистенциальным вопросам», — описывает проект Завтур, которую цитирует пресс-служба фильма.
В картине также снялись Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Елена Валюшкина, Анар Халилов, Тося Чайкина.
Премьера фильма состоится 27 марта&
«Девушки на балконе»
Актриса Ноэми Мерлан, известная по фильмам «Париж, 13-й округ» и «Портрет девушки в огне», сняла чёрную комедию «Девушки на балконе», премьера которой состоялась на 77-м Каннском кинофестивале.
Это история о трёх подругах, которые живут в одном доме в Марселе. В один из вечеров они, спасаясь от летней жары, пристально наблюдают за своим привлекательным соседом. Визит к нему в гости начинается с бытовой ссоры, которая затем перерастает в кровавую драму. Через призму хоррора Мерлан размышляет на темы насилия, личных границ, феминизма.
Ноэми Мерлан выступила в качестве постановщицы, а ещё сыграла одну из второстепенных ролей. Также в картине появляются Сухейла Якуб и Лукас Браво.
Релиз фильма намечен на 27 марта.
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