«Мелочи жизни»: драма о приюте для «падших женщин» с Киллианом Мёрфи

В российский прокат вышла драма «Мелочи жизни» от режиссёра Тима Милтанса, постановщика «Острых козырьков».

© Artists Equity, Рамблер

Главную роль в нём исполнил Киллиан Мёрфи, он же выступил продюсером вместе с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. Фильм был отмечен «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля за лучшую роль второго плана (Эмили Уотсон), но это далеко не все достоинства картины. «Рамблер» рассказывает, чем важен этот фильм и почему его надо смотреть.

Фильм снят по роману-бестселлеру ирландской писательницы Клэр Киган, номинированному на Букеровскую премию. В основе сюжета — приюты Магдалины, существовавшие с конца XVIII и до конца XX века. Так называлась сеть воспитательно-исправительных учреждений для «падших женщин»: представительниц самой древней профессии или забеременевших вне брака. Первоначальная миссия приютов была в том, чтобы помочь женщинам снова найти своё место в обществе, но к началу XX века эти учреждения, по сути, стали институтами наказания и принудительного труда.

Воспитанницы были обязаны заниматься тяжёлым физическим трудом, преимущественно прачечной и швейной работой. В связи с этим в Ирландии приюты в простонародье назывались «прачечными Магдалины». Последний приют в Ирландии был закрыт в 1996 году. «Мелочи жизни» посвящены девушкам — это более чем 56 тысяч человек, — которые были отправлены в эти приюты между 1922 и 1996 годами.

© Artists Equity

Действие в фильме происходит в 1985 году. Главный герой — скромный угольщик Билл Ферлонг (Мёрфи), он развозит мешки с углём на своём пикапе, общается с местными на обеде в пабе, вместе с женой Айлин (Айлин Уолш) растит пятерых дочерей. Накануне Рождества, доставляя топливо в монастырь, Билл видит, как к воротам подъезжает машина и женщина заталкивает в здание свою сопротивляющуюся дочь.

Девушка умоляет мать не оставлять её, но та остаётся непреклонной. Биллу открывается суровая правда: он узнаёт о суровых и жестоких условиях содержания воспитанниц. Семья и друзья советуют мужчине не привлекать внимания к ситуации, чтобы церковь, которая имела заметное влияние на все сферы жизни в Ирландии, не ополчилась против него, его бизнеса, семьи. Главным оппонентом Билла становится строгая мать-настоятельница сестра Мэри (Эмили Уотсон). Она отлично осведомлена о происходящем в приюте и с помощью запугивания на грани абьюза контролирует все дела.

«Чтобы выжить в этом мире, надо уметь не замечать», — говорит Биллу его жена. Она называет его мягкотелым, принимая милосердие и открытость мужчины за простоту и неопытность. Но у Билла есть детская тайна, которая гложет его. В фрагментах-флешбэках показаны сцены из детства Билла: он родился вне брака, но их с матерью приютила состоятельная вдова миссис Уилсон (Мишель Фэйрли). Билл понимает, что, если бы не покровительница, он сам мог оказаться за стенами монастыря. Поэтому у мужчины возникает желание встать на сторону добра. На протяжении фильма ему придётся делать непростой моральный выбор.

© Artists Equity

Мёрфи выступает в роли маленького человека, который бросает вызов обществу. Противостояние Билла с сестрой Мэри — немногословное, но оттого оно выглядит ещё более жутким. Именно молчание в картине становится синонимом зла, когда проблемы замалчивают, из-за чего страдают люди. Фильм фокусируется на том, как простые, маленькие поступки могут иметь огромное значение и менять жизнь других к лучшему.

Фильм — не документальная картина, поэтому реальные события показаны с позиции и перспективы главного героя, фокус делается на том, как он проживает события. Мёрфи, как обычно, завораживает зрителя голубизной своих глаз, а его молчание в кадре придаёт сценам драматизма. Эмили Уотсон снова предстаёт в образе строгой настоятельницы (для российских зрителей — в обратной последовательности: осенью она сыграла главу ордена «Бене Гессерит» в сериале «Дюна: Пророчество», а мировая премьера «Мелочей жизни» прошла зимой 2024 года). Актрисе особенно удалось перевоплощение в своеобразного серого кардинала: её сестра Мэри знает обо всём, имеет свои ценности, цели и готова на многое ради их достижения.

Режиссёр Тим Милтанс — бельгиец, он довольно далёк от сюжета о прачечных Магдалины, описанных в книге. Но то, что он не несёт этого исторического багажа, помогло ему посмотреть на фабулу свежим взглядом. А благодаря вниманию к деталям Милтанс в фильме правильно расставил акценты, соединив саспенс с умиротворением, напряжение с робкой надеждой.

© Artists Equity

Картину снимали там же, где происходило действие романа, в ирландском Нью-Россе. Узкие старинные улочки города, словно невысказанные мысли героев, стекаются к большой реке. В кадре съёмка часто ведётся через арки дверных проёмов, которые намекают на тайны, известные всем, но которые избегают обсуждать в открытую. Дополняет это визуальный ряд: мрачная эстетика заледенелой Ирландии в серо-коричневых тонах напоминает старинные выцветшие фотографии.

Несмотря на тягостную атмосферу, в финале аудитория получит намёк на то, что даже в темноте можно найти свет, тепло и надежду. Особенность картины и в том, что она скорее ставит вопросы, но не отвечает на них. Поэтому «Мелочи жизни» наверняка вызовут дискуссии, ведь после титров создаётся впечатление, что история начинается именно тогда, когда завершается фильм.

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