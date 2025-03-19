Брюсу Уиллису — 70 лет. Вспоминаем самые яркие фильмы актёра

19 марта исполняется 70 лет «крепкому орешку» Брюсу Уиллису. «Рамблер» вспомнил, как развивалась карьера одного из самых харизматичных голливудских актёров.

© Lev Radin/globallookpress.com, Рамблер

За свою 42-летнюю карьеру Брюс Уиллис снялся почти в 140 проектах: от ставших голливудской классикой боевиков, вроде «Крепкого орешка», «Неудержимых» и «РЭД», до комедий («Смерть ей к лицу»), фантастических картин («Армагеддон», «Пятый элемент») и триллеров («Шестое чувство»). Его приглашали в свои проекты именитые европейские и американские кинематографисты: Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Уэс Андерсон, Терри Гиллиам, Люк Бессон.

В арсенале актёра есть разные премии: от почётных «Эмми» и «Золотого глобуса» до ироничной «Золотой малины». В марте 2022 года Уиллис завершил кинокарьеру: у него диагностировали афазию — расстройство речи. Год спустя голливудской звезде поставили новый диагноз — лобно-височную деменцию.

Последние проекты, в которых снимался актёр, оказались неудачными и с художественной, и с коммерческой точки зрения. Но зрители запомнили его как одного из главных героев боевиков — и уж точно самого обаятельного из «крутых парней».

От «Лунного света» до «Крепкого орешка»

Первый опыт выступления на сцене Брюс Уиллис получил в детстве. Уроженец немецкого города Идар-Оберштайна, сын американца и немки, он вместе с семьёй переехал в возрасте двух лет в Нью-Джерси, родной штат его отца. Будущий актёр страдал от заикания, что не помешало ему записаться в старшей школе в актёрский кружок: игра на сцене помогала ему справиться с этим недугом.

В интервью Readerʼs Digest Уиллис вспоминал, как принимал участие в спектакле по роману Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и, выйдя на сцену, перестал заикаться. Когда сошёл с неё, то начал заикаться снова. «Я подумал: “Это чудо. Мне нужно больше это исследовать”», — рассказывал он в интервью.

Окончив школу, Уиллис некоторое время был разнорабочим — водителем автобуса, охранником на атомной станции, частным сыщиком. Затем поступил на курсы актёрского мастерства в Государственный институт Монклера в одноимённом городе в Нью-Джерси. Отучившись год, Брюс ушёл из университета и переехал в Нью-Йорк, где работал на Манхэттене барменом в разных заведениях. Параллельно он играл эпизодические роли в кино и на ТВ, например в триллере «Первый смертный грех» и в сериале «Полиция Майами: Отдел нравов».

© ABC Circle Films

Сибилл Шепард и Брюс Уиллис в сериале «Детективное агентство “Лунный свет”» (1985-1989)

Первой большой удачей актёра стала роль детектива Дэвида Эддисона — младшего в комедийном сериале «Детективное агентство “Лунный свет”», который шёл с 1985 по 1989 год. Уиллис получил её, обойдя 3000 претендентов. Сначала он хорошо поладил с исполнительницей главной женской роли, актрисой Сибилл Шепард. «Я читала сценарий с 17 разными мужчинами, но ни с одним из них у меня не было искры. C Брюсом температура в комнате повышалась на 20 градусов — для меня уж точно», — вспоминала актриса в интервью Entertainment Weekly в 2005 году.

Но затем актёры начали враждовать. В том же интервью Шепард поясняла, что было трудно сниматься в сериале и поддерживать хорошие отношения со всеми. «Я помню, в какой-то момент дошло до того, что мы просто ненавидели друг друга», — говорила актриса. Зато благодаря этому проекту Уиллис продемонстрировал свой актёрский талант настолько ярко, что в 1987 году получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая главная мужская роль в телесериале — комедии или мюзикле» и «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

© 20th Century Fox Film Corporation

Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек» (1988)

В 1987 году Брюса утвердили на главную роль в боевике Джона Мактирнана «Крепкий орешек». Уиллис сыграл нью-йоркского полицейского Джона Макклейна, который спасает заложников, удерживаемых террористами в небоскрёбе в Лос-Анджелесе. Изначально продюсеры рассматривали на эту роль более известных актёров, например Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Ричарда Гира. Но они отказывались из-за занятости в других проектах.

У Брюса Уиллиса как раз был одиннадцатинедельный перерыв в съёмках «Детективного агентства», связанный с беременностью и родами Шепард, поэтому он согласился. Большинство трюков в фильме актёр исполнял самостоятельно, а за роль, по данным крупнейшей в мире базы киноданных IMDB, получил гонорар в 5 миллионов долларов, что поставило его в один ряд с такими голливудскими звёздами, как Роберт Рэдфорд и Дастин Хоффман.

В интервью Los Angeles Times Уиллис отмечал, что, в отличие от киногероев Шварценеггера и Сталлоне, которые «больше, чем сама жизнь», его персонаж — «обычный парень, попавший в необычные обстоятельства». «Крепкий орешек» вышел в 1988 году и имел огромный кассовый успех: по данным BoxOfficeMojo, при бюджете в 20 миллионов долларов он собрал в мировом прокате 143,6 миллиона долларов.

Зов Тарантино

Благодаря «Крепкому орешку» Уиллис прославился, но в начале 1990-х его карьера развивалась нестабильно. Например, за второй частью «Крепкого орешка» (1990), который, по данным BoxOfficeMojo, при бюджете в 70 миллионов долларов заработал в мировом прокате 240 миллионов долларов, последовал провальный комедийный боевик «Гудзонский ястреб»: снятый за 65 миллионов долларов фильм заработал всего 17 миллионов долларов.

Чёрная комедия «Смерть ей к лицу» (1992), где Уиллис сыграл с такими звёздами, как Мерил Стрип и Голди Хоун, при бюджете в 55 миллионов долларов принесла своим создателям 149 миллионов долларов. Зато эротический триллер «Цвет ночи» (1994) с бюджетом в 40 миллионов долларов заработала всего 19 миллионов.

© Miramax Films

Брюс Уиллис и Джон Траволта в фильме «Криминальное чтиво» (1994)

Новым толчком для карьеры Уиллиса стала криминальная драма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994). Актёр сыграл яркую второстепенную роль боксёра Бутча Куллиджа, который нарушил условия договорного матча и тем самым навлёк на себя гнев главаря мафии Марселласа Уоллеса. Но когда оба героя попали в плен к братьям-извращенцам, Бутч спас своего врага.

Для Брюса участие в картине с бюджетом всего 8 миллионов долларов означало невысокий гонорар (за эту роль он получил 800 тысяч долларов) и риск своим звёздным статусом. Но, учитывая, что многие из его предыдущих проектов были провальными, актёр пошёл на риск. Игра стоила свеч: картина заработала в мировом прокате 213 миллионов долларов и получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

После этого Брюс Уиллис снялся в проектах двух именитых европейских режиссёров: британца Терри Гиллиама и француза Люка Бессона. В «12 обезьянах» (1995) Гиллиама актёр сыграл главную роль бывшего заключённого, отправляющегося в прошлое, чтобы найти спасение от смертельного вируса, уничтожившего мир.

В интервью изданию Inverse Гиллиам признавался, что сначала сомневался, стоит ли давать Уиллису эту роль. Режиссёр пояснял, что никогда не был большим фанатом актёра, к тому же ему не нравился крепко сжатый рот Брюса: «Но мне нравилось с ним общаться, и я подумал: “Ладно, этот парень умён, он забавный”». Картина c бюджетом в 29 миллионов долларов принесла в мировом прокате 169 миллионов, а Уиллис был номинирован как лучший актёр на американскую премию Saturn Awards, вручаемую хоррорам и научно-фантастическим фильмам.

© Gaumont

Брюс Уиллис в фильме «Пятый элемент» (1997)

Люк Бессон, задумывавший свой «Пятый элемент» в начале 1990-х, обращался к Уиллису ещё после выхода «Гудзонского ястреба», но актёр счёл проект француза рискованным. После этого режиссёр снял коммерчески успешный боевик «Леон» (1994) и сумел получить финансирование в 90 миллионов долларов для «Пятого элемента» от студии Columbia Pictures.

В своей книге «История “Пятого элемента”» Бессон вспоминал, что случайно оказался в офисе кинопродюсера Барри Джозефсона, когда Брюс звонил продюсеру по поводу другой картины. Режиссёр попросил поговорить с актёром и снова позвал его на роль. Брюс заявил, что согласится, если ему понравится сценарий. В итоге Уиллис ответил «да» и сыграл таксиста и бывшего спецназовца Корбена Далласа, который вместе с инопланетянкой Лилу (Милла Йовович) в далёком будущем спасает Землю от вселенского зла в форме гигантского огненного шара.

«Пятый элемент» стал фильмом-открытием Каннского кинофестиваля — 1997. И хотя часть критиков написала негативные рецензии, Уиллис на пресс-конференции смотра заявил, что его не волнуют плохие отзывы. В итоге фильм стал коммерчески успешным, заработав в мировом прокате 264 миллиона долларов.

«Шестое чувство» Брюса

В 1997 году Уиллис подписался на съёмки романтической комедии «Бродвейский скандалист» о стареющем хоккеисте, который заканчивает карьеру и находит свою любовь. Производство остановилось всего через 20 дней: Брюс, также выступавший продюсером, был недоволен процессом, уволил режиссёра Ли Гранта и часть съёмочной команды, после чего студия Disney закрыла проект. Из-за этого актёру грозил судебный иск на 17,5 миллиона долларов, и, чтобы избежать его, Брюс согласился сняться в трёх проектах студии по сниженной ставке в 3 миллиона долларов вместо своих обычных 20 миллионов.

Одним из этих проектов стал фантастический блокбастер «Армагеддон». Уиллису досталась роль бурильщика нефтяных скважин, который должен просверлить скважину в астероиде, приближающемся к Земле. Критики разнесли фильм за нереалистичность и чрезмерно быстрый монтаж, но в прокате «Армагеддон» окупился, заработав 553 миллиона долларов при бюджете 140 миллионов долларов.

© Hollywood Pictures

Хейли Джоэл Осмент и Брюс Уиллис в фильме «Шестое чувство» (1999)

Другим проектом стал триллер малоизвестного на тот момент режиссёра Маноя Найта Шьямалана «Шестое чувство» (1999) о детском психиатре и его пациенте, мальчике, умеющем разговаривать с привидениями. В интервью The Hollywood Reporter режиссёр рассказывал, что смотрел в детстве фильмы с Уиллисом и всегда мечтал поработать с этим актёром. Для него «Крепкий орешек» был не только боевиком, но и фильмом про отношения главного героя со своей женой, и «Шестое чувство» оказалось для режиссёра возможностью показать эмоциональную сторону актёра.

Картина стала успешной: она была номинирована на шесть «Оскаров», а её мировые кассовые сборы превысили 672 миллиона долларов при бюджете 40 миллионов долларов. Шьямалан пригласил Уиллиса в свой новый проект — супергеройский триллер «Неуязвимый» (2000), где Брюсу досталась главная роль охранника, обладающего суперспособностями: при взгляде на людей видеть совершённые ими преступления и оставаться целым и невредимым в любых катастрофах. Фильм с бюджетом в 75 миллионов долларов заработал в мировом прокате 248 миллионов долларов, а Уиллис впоследствии появился ещё в двух проектах режиссёра: «Сплите» (2016) и «Стекле» (2019).

© Blinding Edge Pictures

Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон в фильме «Неуязвимый» (2000)

Брюс всемогущий

В нулевых актёр продолжал активно сниматься. В 2000 году он сыграл в трёх эпизодах культового сериала «Друзья» отца молодой подружки одного из главных героев, Росса. За эту роль Уиллис был удостоен премии «Эмми» в номинации «Выдающийся приглашённый актёр в комедийном сериале». Ещё одной актёрской удачей оказался «Город грехов» Роберта Родригеса (2005) — чёрно-белый неонуар, где Уиллису досталась роль стареющего полицейского, пытающегося спасти 11-летнюю девочку от серийного убийцы. Фильм был показан на Каннском кинофестивале, где получил главный технический приз за визуальные достижения и при бюджете в 40 миллионов долларов собрал в мировом прокате 158 миллионов.

В 2007 году Уиллис вернулся к роли Джона Макклейна в «Крепком орешке 4.0»: боевик оказался коммерчески успешным, заработав 388 миллионов долларов при бюджете в 110 миллионов. Франшиза завершилась в 2013 году: её финальная часть «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», обошедшаяся создателям в 92 миллиона долларов, собрала в мировом прокате 304 миллиона.

© American Empirical Pictures

Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Брюс Уиллис и Эдвард Нортон в фильме «Королевство полной луны» (2012)

В 2012 году Уиллис снялся в фильме ещё одного большого автора — «Королевство полной луны» Уэса Андерсона. В комедии о двух влюблённых подростках, сбежавших от присмотра взрослых, Брюс сыграл капитана полиции Даффи Шарпа, организующего поиск беглецов и в конце решившего усыновить одного из главных героев — сироту Сэма. В видеоинтервью интернет-ресурсу Slate Андерсон пояснял, что, закончив сценарий картины, он подумал, что Уиллис стал бы «знаковым полицейским». Большинство отзывов критиков об этом фильме были положительными, кроме того, он оказался коммерчески успешным: при бюджете в 16 миллионов долларов мировые сборы составили 68 миллионов.

Одним из последних громких кассовых проектов с участием Уиллиса стал боевик «Неудержимые 2» (2012), снятый Сильвестром Сталлоне. В первой части, вышедшей двумя годами ранее, Сталлоне удалось собрать самых известных актёров боевиков — от Джейсона Стэйтема до Джета Ли. Уиллис в ней получил крохотную роль агента ЦРУ Чёрча. Во втором фильме этому персонажу досталось больше экранного времени. Из четырех частей франшизы эта стала самой коммерчески успешной: при бюджете в 100 миллионов долларов она заработала 314 миллионов.

Уиллис активно снимался вплоть до 2022 года, однако большинство проектов с его участием уже не были такими успешными. В 2021 году на экраны вышло восемь фильмов с Брюсом Уиллисом, и с точки зрения критиков все они были так плохи, что на антипремии «Золотая малина» даже учредили категорию «Худшая игра Брюса Уиллиса в 2021 году». Но после того, как семья актёра сообщила, что Брюсу диагностировали афазию, организаторы премии отозвали антинаграду.

В индустрии Уиллису выражали поддержку в связи с болезнью. Например, Маной Найт Шьямалан в интервью The Hollywood Reporter заявил, что для него Брюс Уиллис был «целым миром» и режиссёр был готов сделать всё для него и его семьи. «Я просто благодарен ему за всё, потому что он вообще не занимался микроменеджментом», — отметил Шьямалан. А давний недруг Уиллиса Сибилл Шепард, узнав о болезни своего коллеги, заявила в интервью американскому телешоу Extra: «Я всегда буду любить Брюса».

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