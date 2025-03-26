«Походу любовь»: новая романтическая комедия о любовном треугольнике в Санкт-Петербурге

27 марта в кинотеатрах выходит фильм «Походу любовь» режиссёра и сценариста Яны Климовой-Юсуповой. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает о своих впечатлениях.

© KION/МТС Медиа, Рамблер

Девушка Лиза (Анна Завтур) переехала из Пскова в Санкт-Петербург. Она впервый раз в Северной столице. По дороге с вокзала девушка восторженно рассматривает улицы и восхищается городом. Но переезд оказывается непростым испытанием: сперва Лизу обманул риелтор, потом какие-то подонки украли у неё рюкзак с деньгами и документами. Героиня грустно бродит по улицам, заходит во дворик и присаживается на стоящую там старую кровать, чтобы поплакать. Но тут появляется владелец кровати, молодой художник Вася (Кузьма Котрелев) и прогоняет Лизу со своих владений. Он утверждает, что кровать антикварная и что ему нужно своим ходом доставить её через весь центр к человеку, который готов купить реликвию за 200 тысяч рублей. Лиза предлагает помощь за долю от вырученной суммы.

Завязка полностью определяет дальнейшее направление сюжета: парень с девушкой будут катить старую кровать по живописному Петербургу и в процессе между ними должны возникнуть чувства. Идея понятная, не лишённая простодушного обаяния, и, если бы удалось её грамотно реализовать, из неё могла бы получиться милая романтическая комедия. С реализацией, однако, возникают проблемы.

Нащупывать точки соприкосновения между двумя разными и незнакомыми людьми — интересная творческая задача, которую режиссёр и сценарист Яна Климова-Юсупова успешно проваливает. Что общего у этих персонажей? Сходятся ли у них вкусовые предпочтения в кино и еде? Смотрят ли они одинаково или по-разному на какие-то вещи? Чем они вообще могут быть интересны друг другу? Автор решает не вдаваться в подробности о том, как между персонажами зарождаются и развиваются чувства. Красивые, молодые актёры, летний Петербург. Кровать, в конце концов, со всеми её комедийно-эротическими коннотациями. По мнению Климовой-Юсуповой, эти ингредиенты сами собой фатально должны сложиться в слово «любовь», и она предлагает зрителю просто принять этот факт как продиктованную жанровыми условностями данность.

© KION/МТС Медиа

В центр сюжета поместили процесс зарождения любви и при этом поленились его изобразить. В результате полтора часа зритель вынужден смотреть в пустоту. В «Перед рассветом» Итан Хоук и Жюли Дельпи всю ночь разговаривали и к концу фильма становились близкими людьми. В «Походу любовь» Лиде и Васе говорить не о чем: они обмениваются дежурными фразами, иногда немного шутят, но разговор не складывается. Можно, конечно, обойтись и без диалогов: взгляды, жесты, подтексты, верно подобранные ракурсы, соответствующая атмосфера. Автор пробует идти этим путём, но лишь одну сцену, где Вася катает Лизу на кровати, можно назвать романтичной. А чтобы чем-то заполнить драматургические пустоты, режиссёр просто включает музыку.

Примерно через полчаса к героям присоединяется Васин друг по имени Витя (Сергей Горошко), патлатый громкоголосый увалень в косухе. Диспозиция начинает подозрительно напоминать фильм «Прогулка» Алексея Учителя, а отношения трёх персонажей оформляются в шаткое подобие любовного треугольника, который за неимением лучшего и становится сюжетным стержнем на оставшееся время.

В учебниках написано, что герои должны постепенно раскрываться и превращаться из незнакомцев в полноценных личностей со своими характерами, биографиями и травмами. В какой-то момент автор решает, что пора, и жмёт на нужную кнопку, порционно вываливая на зрителя психологический портрет персонажей. Одному герою придумывают несчастную любовь в прошлом. Другому — проблемы с сердцем, из-за которых он уже почему-то никогда не сможет побывать в Париже (то есть, видимо, умирать он собрался буквально на этой неделе). Лизе достаются тяжёлая юность и конфликт с сестрой, которую героиня, как выясняется, и приехала искать в Питере. А ещё Лиза — медсестра, авторы преподносят эту новость с таким многозначительным видом, словно это очень важное обстоятельство, которое перевернёт представление зрителей о героине. Надо ли говорить, что никакой роли ни в сюжете, ни в портрете Лизы этот медицинский факт в итоге не сыграет.

В самом Питере всё традиционно: Казанский собор, дворы-колодцы, крыши, богема. Автор заставляет гуляющих по странно безлюдным улицам персонажей вступать в контакты — то с полицейским, то с уличным музыкантом. Не исключено, что это задумывалось как галерея ироничных портретов представителей местной фауны, но в итоге получилась серия беспомощных и несмешных эпизодов.

Невнятные, тлеющие на заднем плане сюжетные линии — с погибшим другом и с героиней Елены Валюшкиной, которую почему-то не навещает её сын. Неубедительные, кое-как вставленные в рассказ эмоциональные всплески главных героев. «Походу любовь» выглядит скорее путаной и наспех набросанной схемой будущего ромкома. Наверное, главное несчастье фильма — откровенно формальный подход. Всё-таки признание в любви — к городу или к человеку — подразумевает хотя бы каплю искреннего чувства. Иначе зачем оно вообще?

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