Фильм с Эйдельштейном и спектакль с Верником: куда пойти в выходные 29–30 марта

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн в роли злодея в криминальной драме «Наступит лето», фестиваль научно-популярных фильмов «Мир знаний», масштабный трибьют-концерт в честь юбилея альбомов легендарных рок-групп и состязания по баскетболу в Гостином дворе. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в наступающие субботу и воскресенье в Москве.

Что посмотреть

Международный кинофестиваль «Мир знаний»

27 марта стартует 20-й международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний». В этом году он впервые пройдёт в Москве — ранее смотр, основанный в 2006 году, проводился в Петербурге. 20-й фестиваль приурочен к 110-летию киностудии Горького — бессменного организатора «Мира знаний» на протяжении последних девяти лет.

В рамках смотра будут демонстрироваться картины режиссёров из разных стран, в том числе Индии, Ирана, Панамы, Сербии. Показы состоятся на нескольких столичных площадках: в кинотеатрах «Пионер», «Синема Парк Европейский», в Дарвиновском музее и так далее.

Например, 29 марта в «Пионере», в зале № 1, можно будет посмотреть картину Натальи Урмацких «Экспириенс» о людях, участвующих в клинических исследованиях, ленту Игоря Метельского и Владислава Гришина «Ловушка для тигра» о поисках тигра в уссурийской тайге и работу Станислава Шуберта «Русский Шпицберген» о вкладе русских людей в освоение этого архипелага.

В зале № 2 покажут картину индийского учёного и режиссёра Бедабраты Паина «Дежавю» о влиянии рыночных реформ в США на фермеров и испанско-панамский фильм «Дикий пылающий космос» о путешествии режиссёра Мауро Коломбо по джунглям.

В «Синема Парк Европейский» 29 марта можно посмотреть ленту Юлии Киселёвой «Чувственный мир» о двух мужчинах, которые потеряли руки, но получили бионические протезы и теперь мечтают вернуть чувствительность рук.

Кроме того, в шести кинотеатрах сети «Москино» — «Искре», «Туле», «Вымпеле», «Космосе», «Спутнике» и «Сатурне» — состоятся специальные показы: ретроспектива фильмов киностудии Горького и программа «Лучшее из лучших». Например, зрители смогут увидеть две научно-популярные картины, созданные продюсерским центром киностудии Горького: «Сквозь тёмную материю» Марьям Махиевой о Большом адронном коллайдере и «Территорию привязанности» Насти Тарасовой о спасении животных в дикой природе.

Вход на все показы «Мира знаний» бесплатный, по предварительной регистрации. Ознакомиться с программой смотра и зарегистрироваться на сеансы можно на официальном сайте кинофестиваля.

Криминальная драма «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном

В прокат выходит криминальная драма «Наступит лето» со звездой «Аноры» Марком Эйдельштейном. Актёр играет роль высокомерного богатого сироты Дэна, которого на вечеринке знакомят с детдомовцем Никитой.

Никита, парень с тёмным прошлым, приехал в Москву из провинциального городка. Дэн принимает юношу в свою компанию. Вскоре Никите придётся доказать, достаточно ли он предан новому другу: Дэн просит своих приятелей помочь избавиться от трупа девушки.

Чёрно-белая картина стала дебютной полнометражной работой молодого режиссёра Кирилла Султанова. На прошлогоднем кинофестивале «Окно в Европу», который проходит в Выборге, «Наступит лето» получил специальный приз жюри — «Актёрский ансамбль завтрашнего дня». Помимо Марка Эйдельштейна, в картине сыграли Микита Воронов, Кирилл Кяро, Тина Стойилкович.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Пигмалион» в Театре на Бронной

29 марта в 19:00 в Театре на Бронной покажут спектакль «Пигмалион». Режиссёр-постановщик Сергей Кальварский, также известный как шоураннер сериала «Фишер», перенёс действие классической пьесы Бернарда Шоу в современные московские реалии.

Главный герой Иван Дуров живёт в спальном районе Москвы с мамой и бабушкой и работает курьером. Ему выпадает шанс войти в круги столичной элиты — жениться на дочери беглого олигарха Любе, которой он привозит заказ в загородный дом. Проблема в том, что Люба — жаба, причём в прямом смысле этого слова.

Иван начинает учиться манерам поведения и основам богатой жизни (ОБЖ) у специалистки по Telegram-каналам Сони и имиджмейкера Евгения Николаевича. На пути к мечте ему придётся столкнуться с нечистой силой и недоверчивой бабушкой Любы, которая пропала много лет назад на перевале Дятлова, но внезапно появилась в доме внучки.

Спектакль изобилует шутками о медийных персонажах: например, о Никите Кологривом и Филиппе Киркорове. В постановке заняты Григорий Верник, Аня Патокина, Анастасия Тереля.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «‎Частный выбор. Ман Рэй, Кертес, Блюменфельд» в галерее «Люмьер»

В галерее «Люмьер» открылась выставка, посвящённая эволюции сюрреализма в фотографии. В экспозицию вошло более 20 фотоснимков из коллекции культурного фонда «Михалково».

Выставка разделена на три части. В первую вошли работы знаменитых мастеров первой половины XX века: например, американского фотографа Ман Рэя и немецкого фотографа Эрвина Блюменфельда.

Во второй части представлены работы фотохудожников второй половины XX века, в том числе французского фотографа американского происхождения Уильяма Кляйна, известного использованием необычных приёмов, и французского мастера Жана-Мари Перье, прославившегося своими портретными съёмками знаменитостей из мира музыки и моды.

Третья часть посвящена работам современных фотографов: американца Родни Смита, создававшего кадры-сновидения, где люди парят над землёй или балансируют на краю пропасти, и британца Тима Уокера, известного сложными театрализованными сюжетами.

Выставка продлится до 8 июня 2025 года.

Что послушать

Концерт «Джазовый дуэт: рояль и вибрафон. Полдень в Париже» в музее Скрябина

29 марта в 19:00 в музее Скрябина пройдёт концерт «Джазовый дуэт: рояль и вибрафон. Полдень в Париже». На сцене выступят два музыканта и композитора: джазовый пианист и педагог Евгений Гречищев и вибрафонист, член Союза композиторов России Анатолий Текучёв.

В программу концерта войдут джазовые версии произведений французских композиторов-импрессионистов Эрика Сати и Мориса Равеля, а также фрагментов из оркестровой сюиты «Время, вперёд!» советского композитора Георгия Свиридова‎. Также гости вечера услышат классические джазовые хиты, например «Полдень в Париже» американского пианиста и композитора Джона Льюиса, и собственные сочинения Гречищева и Текучёва.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Фестиваль #1975fest в клубе Base Club

29 марта в 17:00 в клубе Base Club начнётся фестиваль #1975fest. Большая часть программы будет посвящена 50-летию альбомов легендарных рок-команд и музыкантов: Rock’n’Roll Джона Леннона, Physical Graffiti группы Led Zeppelin, Toys In The Attic группы Aerosmith, A Night At The Opera группы Queen и Wish You Were Here группы Pink Floyd.

Трибьюты каждого из этих альбомов будет исполнять отдельная команда. Например, песни с Toys In The Attic сыграет кавер-группа «Ракеты».

Ещё один юбиляр, которого будут чествовать на фестивале, — британский гитарист Эрик Клэптон. 30 марта ему исполнится 80 лет. Композиции Клэптона исполнит один из самых известных блюзовых гитаристов Москвы, фронтмен групп Backstage Band и Free Ride Юрий Новгородский.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Где погулять

Бесплатная пешеходная экскурсия «Улица поэтов»

29 марта в 12:00 около выхода № 8 станции метро «Арбатская» стартует экскурсия «Улица поэтов». Маршрут будет пролегать по Поварской улице и её окрестностям: эта локация знаменита тем, что здесь жили многие знаменитые русские поэты.

Участники увидят дом, где жил с бабушкой юный Михаил Лермонтов, «Дом со львом», в котором находилась квартира матери Максимилиана Волошина, и место, вошедшее в историю как последний адрес Ивана Бунина в России.

Экскурсантам расскажут, кого писатель Алексей Толстой считал «обормотами» и где находится «обормотник», кто был единственной любовью Лермонтова и кого поэтесса Белла Ахмадулина называла «высочайший юноша вселенной».

Прогулка продлится полтора часа. Для участия в ней нужно зарегистрироваться на Timepad.

Баскетбольный фестиваль «Кубок Красной площади» в Гостином дворе

29 и 30 марта в Гостином дворе состоится баскетбольный фестиваль «Кубок Красной площади». В программе заявлены Кубок по баскетболу 3 х 3 с участием сильнейших команд России, например московской Rocket Team, тульской Arsenal-Lary и челябинской Kurchatov, а также любительский турнир по баскетболу для атлетов старше 14 лет и любительский детский кубок.

Помимо этого, гости фестиваля смогут посмотреть конкурс самых зрелищных бросков Slam Dunk Contest, поиграть в игровые автоматы и сделать селфи в фотозоне. На мероприятии будет действовать специальная игровая валюта — грунисы. Её можно получить за победу в любительских состязаниях и конкурсах и потратить на мороженое или сувениры.

Вход на фестиваль бесплатный.

