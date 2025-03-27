«Тайна в её глазах»: как Дейзи Ридли в роли обманутой женщины отомстит своему мужу

В российский прокат 27 марта вышел фильм-нуар Сэма Йейтса «Тайна в её глазах» со звездой киновселенной «Звёздные войны» Дейзи Ридли в главной роли. История про обманутую жену увлекает с первых сцен, а саспенс нагнетается с каждым кадром. «Рамблер» рассказывает, чем интересна эта картина и получится ли ей запутать и испугать зрителей.

© Werewolf Films, Рамблер

Сюжет фильма «Тайна в её глазах» звучит как идеальный материал для картины режиссёра Альфреда Хичкока. В нём есть драматическая завязка, энергичный темп, завораживающий своей мрачностью визуальный ряд, а места для саспенса хоть отбавляй. Актёрские работы Дейзи Ридли, которая старательно выбирает такие роли, чтобы не ассоциироваться только с Рэй из франшизы «Звёздных войн», и Шазада Латифа тоже получились выдающимися.

Для Ридли проект стал настоящим семейным делом: она не только сыграла главную роль и спродюсировал картину, но и выступила в качестве автора идеи фильма. А сценарий написал её супруг в реальной жизни, Том Бейтман.

Главная героиня, успешная карьеристка Анетт (Ридли), после рождения второго ребёнка бросает работу и переезжает с мужем Беном (Латиф) в отдалённый особняк в спальном пригороде Лондона. До этого почти деревенского района долго добираться из центра, а интересен он лишь парками и парой ресторанов для неожиданно оказавшихся там путешественников. Анетт надеется, что тишина и природа вернут Бену вдохновение: он автор «заумных» книг, который давно не публиковал ничего нового. Но видно, что отстранённому и едва ли скрывающему своё раздражение мужчине очень хочется выбраться из общества жены.

© Werewolf Films

В перерывах между готовкой, уборкой и другими домашними обязанностями Анетт нянчится с младшим сыном и помогает старшей дочери Матильде записывать видео для проб, чтобы начать актёрскую карьеру. Когда девочку утверждают на роль в костюмном историческом фильме, Бен вызывается сопровождать ту на съёмках.

Экранной матерью Матильды становится скандально известная кинодива Алисия (Матильда Лутс) — перед съёмками кто-то слил в сеть интимное видео артистки, и его активно обсуждают в жёлтой прессе. Бен сразу влюбляется в привлекательную женщину, что мгновенно замечает Анетт. Женственная и стильная Алисия совсем не похожа на решительную, резкую и постоянно носящую домашнюю и практичную одежду Анетт. Вдобавок к этому бывшие коллеги Анетт сплетничают о том, как Бен изменяет ей годами, а начальник намекает, что она могла бы сделать головокружительную карьеру, если бы не застряла в декрете.

Оригинальное название фильма переводится как «Сорока», и здесь скрывается подсказка. В западной культуре (в отличие от азиатской) у этой птицы сложился довольно негативный имидж. Пернатая ассоциируется со сплетницей, болтливой или ворчливой женщиной, а ещё считается, что сороки неравнодушны к блестящим вещам, которые часто воруют и прячут в своих гнездах. К слову, семейное гнездо главных героев — холодный, в стиле минимализма, особняк со множеством острых углов и стекла, намекает на непростые отношения в паре и походит скорее на склеп или логово уныния и тоски.

Локализованное российское наименование картины добавляет проекту красок. Именно в глазах Анетт отображаются все ее чересчур бурные эмоции, которые женщина не может позволить показывать перед детьми. Они то наполнены слезами, то яростью, в другой раз смеются, а через несколько мгновений уже смотрят с хитрым прищуром.

© Werewolf Films

Не менее важны и крупные планы, которых в картине много. Лицо Анетт то хмуро, как британское небо, то словно трескается, разрушая вежливую общественную маску, обнажая негодование. Точно так же идут трещинами зеркало и экран смартфона, который героиня в порыве эмоций кидает на стол. Но от этого не становится проще считывать следующие шаги героини. У Ридли множество сцен без слов, в которых она гармонично существует в одиночку, используя весь свой драматический талант. Такие моменты и создают образ героини — изолированной от общества женщины, которая погрязла в домашних заботах без какой-либо поддержки и внимания со стороны мужа.

И если финальные действия героини предугадать довольно просто, то вот то, каким путём Анетт придёт к сцене перед титрами, остаётся загадкой. Её мотив и цель просты: отомстить неверному мужчине, а методы зависят от богатства фантазии. Чтобы Бен оказался на позиции жертвы, Анетт придётся обыграть патриархальное общество и его предубеждения, используя свои смекалку и ловкость. Женщина докажет, что домохозяйка в декрете способна на многое.

Интересно, что местами «Тайна в её глазах» напоминает театральную постановку — точно выверенными кадрами, застывшими фигурами, практически сценическими паузами в разговорах, когда ключевыми акцентами становятся выражения лиц персонажей. Это неслучайно: фильм стал полнометражным кинодебютом театрального постановщика Сэма Йейтса. Он известен спектаклями по произведениям Уильяма Шекспира, Юджина О’Нила, Теннесси Уильямса, Тома Стоппарда и Антона Чехова. Именно «Ваня» (по пьесе «Дядя Ваня» Чехова) с Эндрю Скоттом получил множество наград (от престижной награды Лоренса Оливье до премии Общества театральных критиков) и сделал режиссёра настоящей звездой. Запись постановки транслировалась в кинотеатрах и заработала 2,5 миллиона долларов в прокате.

Такая театральность придаёт фильму ещё большей холодности и сдержанности. Нагнетаемое напряжение найдёт свой выход в финале и подарит чувство удовлетворения за Анетт. При всё этом «Тайна в её глазах» если и напугает кого-то, то скорее визуальной частью, нежели содержанием. Впрочем, наблюдать за героями картины о супружеской неверности и мести в кадре интересно и нескучно.

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