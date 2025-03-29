Сергей Горошко: «Дать конструктивную критику — это настоящая работа»

Актёр фильма «Походу любовь» и звезда кинофраншизы «Майор Гром» в интервью «Рамблеру» рассказал про импровизацию на съёмках, музыкальную карьеру, вдохновение и то, нужна ли творческому человеку критика.

© ID Production, KION; Рамблер

Лид: 27 марта на экраны вышла романтическая комедия «Походу любовь» — про провинциальную девушку (Анна Завтур), которая приезжает в Санкт-Петербург и встречает там художника (Кузьма Котрелев) и его друга-музыканта (Сергей Горошко). Вместе они отправятся в приключение по городу на Неве, встретят его колоритных жителей, поучаствуют в марафоне, увидят белые ночи и побывают в необычных локациях. Им нужно будет перевезти старинную кровать из одной части города в другую, передать варенье от заботливой мамы её богемному сыну и совершить другие добрые дела. К выходу фильма «Рамблер» взял интервью у одного из главных актёров проекта Сергея Горошко.

— Чем вас заинтересовал проект «Походу любовь», что особенного в этом романтическом сюжете?

— Это одна из самых светлых, тёплых, добрых, беззаботных историй, которые я встречал за всю мою непродолжительную карьеру. Плюсом стала возможность поработать с режиссёром Яной Климовой-Юсуповой, командой — Кузьмой, Аней. Это была своеобразная авантюра: летний Петербург, солнышко, локации на крыше, в одних из красивейших мест города. Поэтому тяжело было от такого отказаться. Хотелось чего-то лёгкого, но не в смысле простой истории, а чтобы на площадку идти как на праздник.

— Как работалось с Кузьмой и Анной, как складывалось ваше актёрское трио?

— Отлично! Интересно, что мы почти сразу все переключились из разряда «официального» общения в ранг дружеских подколов, быстро подружились с Кузьмой. Плюс на съёмках мы жили с ним в одном вагончике. Ещё и обедать всегда ходили вместе. А с Аней мы знакомы давно, ещё со студенчества (оба учились в РГИСИ на курсе Вениамина Фильштинского — «Рамблер»).

— Насколько справедливо будет сказать, что то, что зритель видит в кадре, — это реальный Санкт-Петербург?

— Он именно такой на самом деле! Это как раз и понравилось мне больше всего. У меня не было конкретной истории с кроватью, которую, как в фильме, герои провозят по всему городу. Но подобные ситуации за 10 лет в Петербурге, особенно за времена студенчества, встречались чуть ли не на каждом шагу. Я в Санкт-Петербурге прожил 10 лет и по-прежнему считаю, что это лучший город земли. Это мой город.

© ID Production, KION

На съемках фильма «Походу любовь»

— Как бы вы описали своего героя Виктора — он и музыкант, и философ, и гид, и историк. Настоящий хамелеон. В чём заключается его особенность?

— Все люди особенные, у каждого есть своя изюминка. Её часто сложно определить, ведь человек многогранен. Мой герой похож на меня — хотя бы потому, что в кадре появляется много моей одежды: именно её носит персонаж.

Кроме того, у нас было много импровизаций. Импровизировали по тексту все — я, Кузьма, Аня. Бывало так, что в процессе рождались какие-то мысли, и если они гармонично вкраплялись в текст моего героя, мы оставляли это.

— Вам интереснее, когда съёмки идут строго по сценарию, по репликам, которые у вас есть, или вы, наоборот, любите импровизировать, что-то своё привносить в процессе?

— Я никогда не противлюсь сценарию, особенно на этапе съёмок. Конечно, я, как и другие артисты, привношу что-то своё, но стараюсь оставлять тот костяк сцены, который задумал режиссёр. Никогда не выбрасываю фразы, но могу что-то добавить в промежутках, какие-то ремарки.

В основном это происходит на репетиции перед съёмкой: мы играем сцену, пробуем без камер либо для камеры, которая не записывает. Если в процессе этого родилось что-то естественное, интересное и подходящее к разыгрываемой ситуации и персонажам, то, конечно, это остаётся и идёт в итоге в кино. Но это случается нечасто.

Я вообще, честно говоря, не помню режиссёров, которые не дают импровизировать. По крайней мере, на моём пути попадаются люди, которые занимаются сотворчеством. В любом случае фильм — это работа и сценариста, и артиста, и режиссёра. И если это всё происходит в диалоге, то получается отличный результат. Именно когда происходит диалог, рождается искусство.

© ID Production, KION

На съемках фильма «Походу любовь»

— Да, хорошо сказано. Возвращаясь к «Походу любовь»: заявленный жанр — ромком, но я бы ещё добавила, что это необычное роуд-муви по Санкт-Петербургу. В финале каждый герой становится немного другим. У вас было какое-то путешествие, которое вас изменило?

— Считаю, что каждое путешествие, большое или не очень, продолжительное или не совсем, влияет на человека. Я путешествую часто и каждый раз возвращаюсь с разными мыслями. Меняются мировоззрение, мышление, логические цепочки, как-то по-другому начинают существовать нейронные связи. В движении — жизнь.

— Ваш герой в нескольких сценах играет сочинённые им песни. Как у вас происходит процесс создания музыки?

— В картине я играю несколько своих мелодий. Я никогда не понимал слово «вдохновение». Что это такое, как можно это сформулировать? Лично для меня вдохновение, это когда вы едите одно и то же блюдо месяцами. Оно хорошее, но только один раз в году получается каким-то особенным. Вроде ничего не изменилось, но оно настолько вкусное, что не передать словами. Для меня это — вдохновение. И если в какой-то из тысячи раз, когда я садился за инструменты, когда из сотни сочинённых мелодий выходило что-то невероятное, вот тогда и случалось вдохновение.

Творческий кризис — когда ты очень долго садишься за инструмент, и вроде всё технично, красиво, но тебе не нравится, не хочется это играть. А заразить других зрителей, например своей музыкой, можно, только если самому это всё в кайф. Как с Ван Гогом произошло, хотя мы не знаем, кайфовал он от процесса создания картин или нет. Его описывают как максимально депрессивного мужчину, но мне кажется, что раз какие-то его вещи стали шедеврами, в моменты их рисования он получал удовольствие в процессе.

— Есть ли среди музыкантов люди или группы, на которых вы равняетесь?

— Есть много тех, кого я уважаю, ценю, считаю гениальными. Но равняться в ключе «я хочу звучать вот так» — нет. Наоборот, я могу послушать классную песню, впечатлиться, но потом постараюсь создать свою мелодию, непохожую на их музыку.

© ID Production, KION

Кадр из фильма «Походу любовь»

— Что вы слушаете в наушниках?

— Мой плейлист — огромная каша из сотни разных жанров. Если мне что-то понравилось в моменте, добавляю, слушаю на репите, через два дня переключаю и не вспоминаю эту песню. Но мы все так делаем.

— Как изменила направление вашей карьеры франшиза «Майор Гром»? Что она вам дала как актёру, как человеку?

— Первая часть фильма «Майор Гром» дала мне всё: медийность, популярность, продажи билетов на концерты, узнавание режиссёрами, продюсерами. Мы с вами разговариваем из-за моего участия в нём. «Майор Гром» стал толчком для моей кинокарьеры, и я это прекрасно осознаю.

Но не думаю, что буду ассоциироваться только с этим проектом. Когда меня узнают на улицах, часто упоминают «Майора Грома», но с течением времени добавляются и другие роли, из-за которых подходят попросить автограф. Мне остаётся только продолжать работать, я открыт ко всему. Какой-то конкретной мечты у меня нет. Я читаю сценарии, которые мне приходят и, если это мне интересно и меня утверждают, с удовольствием работаю. Стараюсь сделать всё качественно, чтобы проект было интересно смотреть и зрителям, и мне самому.

— А есть ли у вас режиссёрские амбиции?

— Да, было бы интересно попробовать, но пока считаю, что не готов. Слишком молод, как говорится, подрастём, посмотрим. У меня больше продюсерские амбиции. Я нахожу особый кайф в организации проектов. Я выступаю в группе Chilli Cheese в том числе как продюсер. Вообще, чем бы я ни занимался, стараюсь брать на себя не только роль исполнителя, но и организатора.

— Работа актёра, продюсера, режиссёра требует разных навыков. Иногда они приобретаются в процессе. Важна ли творческому человеку обратная связь?

— Самое ужасное, что можно сказать художнику: «Ну, во-первых, это красиво». Это значит, что зрителю не нравится, но он боится сказать правду в лицо.

Я считаю, что творческому человеку нужна обратная связь, но надо говорить открыто. Естественно, подбирая правильные слова. Особенно если тебя спрашивает знакомый, сказать, что он бездарный, ему надо уходить из профессии — неправильно. Важно вежливо сформулировать, что, где, как, почему, по твоему субъективному мнению, можно что-то изменить. Это настоящая работа — дать конструктивную критику, мне это сложно делать. Считаю, что аргументированная критика — самое прекрасное, что придумало человечество по отношению к художникам.

© ID Production, KION

Кадр из фильма «Походу любовь»

— Вам как зрителю какие истории интереснее всего смотреть на экране?

— Недавно был на фильме «Обезьяна». Всем советую обязательно сходить, а то что я один мучился, это смотрел. Я достаточно эмпатичный человек в плане проектов и, наверное, категоричный. Мне либо очень нравится, либо вообще не нравится, нет промежуточной градации.

Из недавних сериалов мне понравились «Пацаны» (The Boys платформы Amazon Prime Video — «Рамблер»). А ещё впечатляет озвучка студии «Кубик в кубе». Как та шутка: «Посмотрели в оригинале фильмы с Ди Каприо, без озвучки Бурунова, и поняли, почему ему “Оскар” не давали». Вот тут то же самое. Их работы затягивают. Удивительно, как они через художественный дубляж передают нюансы историй. Это гениально. Иногда смотрю какие-то проходные фильмы, сериалы ради их озвучки.

— Соблюдаете ли вы баланс между работой и личной жизнью?

— Нет, я работаю каждый день. Даже если у меня выходной, когда не надо никуда ехать, обязательно есть рабочие звонки, онлайн-встречи. У меня было 20 свободных дней в январе, но и тогда проводил переговоры по телефону, планировал график на будущее. Думаю, многим знакома такая ситуация. Когда ты в подобном режиме находишься постоянно, то привыкаешь, что работа становится непосредственной частью жизни. И слава Богу, что она есть.

Сергей Горошко, актёр театра и кино, музыкант, родился 7 июля 1997 года в городе Дзержинске Нижегородской области. Окончил Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге (курс В.М. Фильштинского) в 2020 году. Во время учёбы участвовал в спектакле «Бабы». Первой работой в кино стал фильм «Эбигейл» 2019 года.

© Предоставлено пресс-службой

Сергей Горошко и Анна Завтур на премьере фильма «Походу любовь»

Самой звёздной ролью стал Сергей Разумовский, главный антагонист в супергеройском фильме 2021 года «Майор Гром: Чумной Доктор», созданном на комиксах Bubble. Среди других ролей: Эстебан Колиньяр в проекте «Этерна: Часть первая», Иван Бриллинг в сериале «Фандорин. Азазель».

С 2017 года является музыкантом рок-группы Chili Cheese. Играет в постановке Театра Ермоловой «Леди Макбет Мценского уезда».

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