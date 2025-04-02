Энтони Хопкинс наказывает вора, Александр Петров ищет кракена: что смотреть в апреле

В криминальной комедии «Где наши деньги?» Кузьма Котрелев будет грабить банк, а Александр Петров в приключенческом экшене «Кракен» станет моряком и отправится на поиски пропавшего брата. Дженна Ортега и Пол Радд в фэнтези «Смерть единорога» столкнутся с волшебным существом, а Энтони Хопкинс будет плести интриги в психологическом триллере «Западня». «Рамблер» рассказывает о самых главных кинопремьерах апреля.

© Централ Партнершип, A24, Плюс Студия, Телеканал «Россия 1», Рамблер

«Батя 2. Дед»

Евгений Цыганов перевоплотится в деда в комедии Ильи Учителя «Батя 2. Дед», в которой герои будут рассуждать на тему, что такое настоящая любовь.

Фильм — продолжение картины 2021 года «Батя», на этот раз по сюжету во время развода в 1990-х годах родители отправляют сына Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий дед становится другом, учителем для внука, а парень получает важные уроки и встречает первую любовь. Затем действие переносится в настоящее, когда взрослый Макс во время собственного развода с женой вспоминает рассказы деда о своей молодости и его возлюбленной.

Действие будет происходить в трёх эпохах: в нашем времени, 1990-х и послевоенном СССР 1940-х годов. Цыганов сыграет героя в разных возрастах. Его превращение в пожилого деда занимало на съёмочной площадке 2,5 часа, над образом работали сразу шесть гримёров.

«В нашем фильме много народного юмора и фольклора, который заложен в каждом из нас. Все эти присказки, поговорки и наши познания в области того, куда надо прикладывать подорожник или каким вареньем лечить простуду, — всё это сидит в нас. И это, как ни странно, остаётся для нас самыми нежными воспоминаниями», — уверен Цыганов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы прокатчика фильма.

В картине также сыграли Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина и другие.

Фильм выходит в прокат 3 апреля.

© Централ Партнершип

«Смерть единорога»

В фильме «Смерть единорога» сыграли Дженна Ортега и Пол Радд — они стали дочерью-бунтаркой и отцом-бизнесменом в комедийном фэнтези Алекса Шарфмана.

Ридли (Ортега) приходится ехать на выходные в живописное захолустье с постоянно занятым отцом Эллиотом (Радд). По пути в элитный загородный особняк выясняется, что поездка — тоже по работе им нужно изображать счастливую семью, чтобы босс Эллиота дал ему повышение. Что не так просто, учитывая постоянные перепалки между отцом и дочерью. Очередная случается на пустынной трассе среди вековых деревьев и озер — и Эллиот, отвлекшись от дороги, сбивает настоящего единорога.

Герои пытаются скрыть происшествие, но жадная семья, на которую работает Эллиот, решает монетизировать целебные свойства волшебного существа. Этому намерены помешать родители детеныша — и выходные, задуманные как отдых, превращаются в настоящую битву-противостояние между людьми и единорогами.

Продюсером картины выступил Ари Астер, режиссёр хоррора «Солнцестояние» и драмы «Все страхи Бо». В новом проекте зрителей ждут кровавые столкновения, драматичная интрига и колоритные актёрские работы.

Фильм выходит в прокат 3 апреля.

© A24

«Где наши деньги?»

Криминальную комедию «Где наши деньги?» впервые показали на фестивале «Новый сезон», назвав лучшим фильмом смотра.

Главные герои этой истории в исполнении Кузьмы Котрелева, Андрея Максимова, Александра Тарасова — трое простых парней из небольшого города. В 1990-х годах они решают ограбить банк. Из него налётчикам удаётся вынести миллион рублей, но вскоре они узнают, что, по официальной версии, пропало гораздо больше денег — 25 миллионов. С последствиями им предстоит разбираться, как и принято, с погонями, перестрелками и разборками.

Фильм выйдет в прокат 10 апреля.

© Плюс Студия

«Всё, что тебя касается»

В прошлом году в прокате шёл байопик о группе «Руки Вверх!», а теперь выходит приключенческий фильм «Всё, что тебя касается». Правда, с группой «Звери» его роднит по большому счету название песни — сюжет и герои вымышлены. Но «Звери» в кадре всё равно появятся.

Главная героиня-подросток Маша никогда не видела отца и считала, что тот её бросил. Однажды, узнав из дневника матери, что его зовут Павел Соколов и что они познакомились на концерте группы «Звери», Маша решает его найти. Ей помогает интернет: в соцсетях Маша видит пост Павла о выступлении этой группы и отправляется на концерт, чтобы узнать правду.

В этом роуд-муви Маша встретит новых знакомых, откроет новые чувства, окажется в водовороте необычных совпадений. Зрители увидят две романтические истории любви, знаменитые хиты, шутки и трогательные сцены. Снимали картину как на обычных площадках в Москве, Подмосковье, так и впервые в истории — на живом стадионном концерте «Зверей» на Большой спортивной арене «Лужники», на котором собралось более 45 тысяч зрителей.

Главные роли в фильме исполнили Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, а группа «Звери» сыграла самих себя. Солист коллектива Рома Зверь также выступил продюсером и композитором фильма.

Фильм выйдет в прокат 10 апреля.

© «Наше кино»

«Западня»

В психологическом триллере «Западня» сыграл Энтони Хопкинс — один из тех актёров, которым лучше всего удаётся раскрыть нюансы этого жанра. Компанию на экране ему составил Билл Скарсгард, а режиссёром фильма, который спродюсировал Сэм Рэйми, стал Дэвид Яровески.

По сюжету мошенник Эдди (Скарсгард) угоняет не ту машину, и владелец роскошного автомобиля Уильям (Хопкинс) решает разобраться с этим. Пока Лос-Анджелес живёт своей жизнью, Эдди оказывается в плену опасного человека, который решил сыграть с ним в жестокую игру.

«Работать с Биллом и Энтони было уникальным опытом. Они — два величайших ныне живущих актёра, каждый из которых воплотил в жизнь образы самых культовых злодеев всех времен. Теперь они сойдутся лицом к лицу в битве умов — битве не на жизнь, а на смерть! Вместе они просто потрясающие», — сказал режиссёр Дэвид Яровески, чьи слова цитирует прокатчик фильма.

Картина — смесь нескольких жанров: это и психологический триллер, который удерживает внимание зрителя с первых кадров, и боевик с впечатляющими экшен-сценами.

Фильм выйдет в прокат 10 апреля.

© A Productions

«Кракен»

Приключенческий экшен Николая Лебедева «Кракен» расскажет о потерянной подлодке, поисках экипажа и легендарном морском существе.

Российский ракетный подводный крейсер спецназначения неожиданно бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под руководством Виктора Воронина (Александр Петров), чей старший брат Александр (Виктор Добронравов) командует пропавшей субмариной. Моряки должны найти подлодку и не допустить, чтобы секретное оружие попало в чужие руки.

В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен. Это гигантское существо, известное по мифам и легендам, способно сливаться с подводной тьмой и обладает собственным интеллектом. Морякам, разыскивающим подводную лодку, предстоит столкнуться с ним.

«Я с большим интересом жду премьеры, потому что это был очень классный процесс: для съёмок картины строились целые отсеки подводных лодок, которые с помощью больших пневматических установок приводились в движение», — говорил Виктор Добронравов в интервью «Рамблеру».

А по мнению Алексея Гуськова, который сыграл контр-адмирала Станислава Ольшанского, картина — не только сага о подлодке, но и история о благородстве, мужестве, стойкости.

«Кракен» — настоящее захватывающее приключение с неожиданными поворотами истории, неизвестными созданиями, увлекательными спецэффектами. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы прокатчика фильма.

Фильм выйдет в прокат 17 апреля.