«Падение короны»: как проводили время в заточении Мария-Антуанетта и Людовик XVI

В российский прокат 3 апреля вышел исторический фильм «Падение короны». Новая картина неаполитанского режиссёра Джанлуки Йодиче в 2024 году стала фильмом — открытием фестиваля в Локарно (Швейцария). «Рамблер» рассказывает, чем примечательно кино о потере власти представителей французской короны.

© Adler Entertainment, Рамблер

1792 год, Франция прощается с монархией. Король Людовик XVI (Гийом Кане) и его супруга Мария-Антуанетта (Мелани Лоран) заключены под стражу, их вместе с детьми привезли дожидаться судебного приговора в тюрьму замка Тур де Тампль. Больше никакого светского общества Версаля, игристого шампанского и балов. Людовик и Мария практически предоставлены сами себе — с королевской четой в замке лишь несколько слуг и небольшой отряд охранников.

Дальнейшие события разворачиваются исключительно в стенах тюрьмы. Действие «Падения короны» неторопливо: режиссёр позволяет вдоль и поперёк изучить и главных действующих лиц, и пространство, что их окружает, и даже охранников, некоторые нелицеприятные черты которых проявятся во второй половине картины. История построена преимущественно на диалогах: Людовик и Мария беседуют то друг с другом, то с детьми, то со слугами, предаваясь робким надеждам на будущее.

© Adler Entertainment

«Падение короны» — третий полнометражный фильм Джанлуки Йодиче, уроженца Неаполя, который работает в Европе (в основном во Франции и Италии). На протяжении многих лет Джанлука сотрудничал со знаменитым итальянским режиссёром Паоло Соррентино. Документальный дебют Йодиче, в частности, был посвящён фильму «Великая красота». Соррентино в свою очередь выступил одним из продюсеров «Падения короны».

На первый взгляд кажется, что перед нами ещё одна костюмная драма о французских монархах. Недавно таковой предстала, например, драма «Жанна Дюбарри» с Майвенн и Джонни Деппом. Возвращаясь к Людовику и Марии, неизменно вспоминается и классическая картина «Мария-Антуанетта» Софии Копполы, которая удостоилась премии «Оскар» за лучшие костюмы. В этой парадигме перед Йодиче стоял непростой вызов — суметь рассказать что-то новое на тему, которая не только широко известна по урокам истории, но и имеет солидный багаж репрезентации в кино.

Структура картины Йодичи замкнута и не слишком располагает к экспериментам. Наблюдать приходится за борьбой двух противоположностей — легкомысленного Людовика, что сохраняет последние остатки оптимизма, и роковой Марии-Антуанетты, которая в полной мере осознаёт сложившуюся ситуацию. Сказать, что все здесь мазаны одной краской, нельзя: режиссёр насыщает персонажей объёмом, порция неоднозначности достаётся даже стражникам (некоторые из них сочувствуют королю и королеве, другие, напротив, склонны к издевательствам над монархами).

Джанлука планомерно избавляет Людовика и Марию от того, что у них было в прошлой жизни. Картина разделена на три главы («Боги», «Люди» и «Мертвецы»), каждая из которых неиллюзорно подчёркивает изменение социального, а в конечном счёте и физиологического статуса главных героев. Начиная от сокращения количества слуг (рядом с королём и королевой остаётся лишь верный слуга Клери; на его дневнике и основан сценарий картины) и заканчивая изъятием всех их личных вещей (ручки, занавески, карандаши, бумага, книги). В завершающей главе монархов разделяют друг с другом. При этом рефлексия будущего — то единственное, что объединяет Людовика и Марию-Антуанетту до самого конца.

© Adler Entertainment

Визуальная составляющая «Падения короны» поистине будоражит воображение. Оператор картины Даниэле Чипри («Пираньи Неаполя») демонстрирует персонажей и окружающее пространство преимущественно на крупных и средних планах. Кадр широкий, если не размашистый; в нём зачастую изящно пересекаются предметы в лучших канонах геометрической эстетики. Дополняет изображение насыщенный саундтрек, состоящий из расстроенного клавесина, дождя и еле заметных, глухих залпов орудий, что слышны вдали от замка. То здесь, то там раздаются шёпоты, крики, выстрелы, прерывающие гнетущую тишину, лишённую надежды.

Сказать, что Джанлука Йодиче предлагает что-то уникальное, исследуя закат французской монархии, трудно. Слишком фальшиво звучат псевдофилософские диалоги о судьбе Франции. Уж больно пресно зачитывают судебный приговор Людовику и Марии-Антуанетте представители новой власти. У картины необычная интонация, словно перед нами видео с извинениями двух монархов, которые — о, ужас — посмели управлять страной на протяжении нескольких лет. Быть может, что-то новое обнаружат в этом кино поклонники костюмных драм и истории Франции. Но вряд ли широкая аудитория, для которой просмотр «Падения короны» может быть сопряжен лишь с ожиданием предсказуемой концовки.

Очень смешное кино: 20 лучших комедий всех времён