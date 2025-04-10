В Москве пройдет концерт Fedukа и неделя космонавтики: афиша событий 12–13 апреля

Алексей Серебряков в криминальной комедии «Где наши деньги?», концерт рэпера Feduk в VK Stadium и Неделя космонавтики на ВДНХ. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в наступающие субботу и воскресенье в Москве.

© ZOOM Production; Плюс Студия; Рамблер

Что посмотреть

Фильм «Где наши деньги?» с Алексеем Серебряковым

В прокат выходит криминальная комедия «Где наши деньги?», в которой снялись Алексей Серебряков, Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов и Александр Тарасов. Действие происходит в 1990-е годы. Трое друзей из небольшого городка задумывают ограбить банк, чтобы реализовать свои мечты. Колючий (Андрей Максимов) хочет купить «мерседес», Губа (Александр Тарасов) — открыть в городе две заправки, а Наука (Кузьма Котрелёв) — съездить в Италию.

Троица врывается в банк на экскаваторе и выносит из сейфа миллион рублей. На следующий день друзья узнают, что из хранилища была похищена гораздо большая сумма — 25 миллионов рублей. Незадачливые грабители задаются вопросом «где наши деньги?»: оставшиеся 24 миллиона либо присвоил один из троих друзей, либо украл кто-то посторонний. Тем временем за дерзкими налётчиками начинают охотиться бандиты, «крышевавшие» банк.

Режиссёром картины стал Владимир Зинкевич, известный зрителям по хоррору «Спайс бойз» и романтической криминальной комедии «Добро пожаловать в семью».

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно по ссылке.

© ZOOM Production; Плюс Студия

Спектакль «Всё о Еве» в Театре на Трубной

12 и 13 апреля в Театре на Трубной пройдут премьерные показы комедии «Всё о Еве» режиссёра-постановщика Романа Самгина. Простая девушка Ева по счастливой случайности становится личной помощницей знаменитой актрисы Марго Крейн. Но главной героине этого недостаточно — она сама мечтает об актёрской карьере.

Вскоре девушке предоставляется шанс проявить себя: Марго опаздывает на спектакль, и Ева заменяет её на сцене. Это вызывает негодование у Марго, но её амбициозная помощница не намерена останавливаться на пути к своей цели.

В основу постановки лёг рассказ американской писательницы Мэри Орр «Мудрость Евы». В 1950 году голливудский режиссёр Джозеф Манкевич снял по нему одну из своих самых известных картин — «Всё о Еве» с Бетт Дейвис и Энн Бакстер в главных ролях. Лента была номинирована на «Оскар» в 14 категориях и завоевала шесть позолоченных статуэток, включая «Оскара» за лучший фильм.

В спектакле поднимаются те же вопросы, что и в знаменитой работе Манкевича: на что готов пойти человек во имя своих амбиций и стоит ли успех того, чтобы ради него лгать, предавать и манипулировать. «Хоть эта история про театр и про актрис, но поскольку в каждой женщине есть и артистка, и Ева, то эта история универсальная, про весь женский род и про его всяческие милые, а иногда и не совсем милые ухищрения», — говорит Роман Самгин, чьи слова приводятся на официальном сайте Театра на Трубной.

Роль Марго в постановке досталась Инге Оболдиной, а Еву играет Анастасия Акатова. Начало спектаклей в 19:00.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© neglinka29.ru

Выставка «Изысканная трапеза. История еды в Древнем Китае» в Музеях Московского Кремля

11 апреля в Музеях Московского Кремля открывается масштабная выставка «Изысканная трапеза. История еды в Древнем Китае». Впервые в России будут представлены предметы из Национального музея Китая. Среди 145 экспонатов, размещённых в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы, — повседневная кухонная утварь и посуда для торжественных случаев, костюмы и наборы для застольных игр, живописные свитки и многое другое.

Выставка разделена на пять частей: «Пища с восьми сторон света», «Аромат вина и очарование чая», «Эволюция кухонной утвари», «Драгоценная посуда» и «Ритуал начинается с трапезы». Посетители узнают о техниках приготовления пищи, традициях, связанных с употреблением чая и вина, искусстве изготовления посуды, продуктах, лежащих в основе рациона китайцев.

Выставка продлится до 17 августа 2025 года.

© kreml.ru

Деталь горизонтального свитка «Осенний банкет в Оленьем зале»

Что послушать

Фестиваль Prodigy Con — 2025 в клубе Arma

12 апреля в 20:00 в клубе Arma начнётся фестиваль электронной музыки, посвящённый творчеству знаменитой британской группы The Prodigy. В этом году он будет приурочен к 25-летию фанатского сообщества The Prodigy в России.

Участниками фестиваля станут бывший виджей «MTV Россия» Александр Анатольевич, создатель музыкального проекта ППК Сергей Пименов, легенда отечественной электронной музыки Fonarev (Владимир Фонарев), один из самых известных диджеев России Sergey Sanchez. Всего на Prodigy Con — 2025 выступят более 30 артистов.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© prodigycon.ru

Концерт «Органные вечера в Кусково. Шедевры европейской и русской музыки»

12 апреля в 15:00 в музее-усадьбе «Кусково» состоится концерт цикла «Органные вечера в Кусково». Организаторы придумали для этого концерта необычную концепцию: исполнять произведения русских и зарубежных композиторов будут не только на органе, но и на балалайке.

В программу войдут прелюдия и фуга ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха, концерт для мандолины до-мажор Антонио Вивальди, романс Михаила Глинки «Жаворонок», мелодии песен Исаака Дунаевского из фильма «Весёлые звёзды». 12 апреля отмечается День космонавтики, и в честь этого события на концерте прозвучит «Космическое попурри» — музыка из фантастических блокбастеров «Интерстеллар» и «Звёздные войны».

Исполнять произведения будут Екатерина Спиркина (орган) и Вячеслав Чайран (балалайка). Билеты доступны по ссылке.

© kuskovo.ru

Концерт Feduk в VK Stadium

13 апреля на концертной площадке VK Stadium выступит рэпер Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров). Его сольная карьера началась в 2010 году, и уже через три года рэпер записал заглавный трек к фильму Антона Борматова «Околофутбола», ставший хитом. Широкая популярность пришла к музыканту в 2017 году, когда Feduk вместе с рэпером Элджеем выпустил песню «Розовое вино».

Дискография артиста насчитывает восемь лонгплеев и три мини-альбома. Он активно сотрудничает с коллегами по цеху: например, в 2018 году записал сингл «Где справедливость?» вместе со Славой КПСС, в 2021 вместе со Скриптонитом и Бастой выпустил сингл «Мама», а в 2023 — сингл «Кабы не было тебя» с Клавой Кокой.

Кроме того, Feduk снялся в молодёжном комедийном сериале «Толя-робот» и совместно с певицей Дорой записал песни для русской версии полнометражного мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы».

Для концерта в VK Stadium артист, как указано в его официальном паблике в VK, готовит насыщенную программу с диджеем, живой музыкой и разножанровыми гостями. Начало выступления в 20:00, билеты можно приобрести по ссылке.

© Страница FEDUK в VK

Где погулять

Неделя космонавтики на ВДНХ

День космонавтики отмечается 12 апреля, но на ВДНХ мероприятия, приуроченные к первому полёту человека в космос, продлятся все выходные. 12 и 13 апреля для гостей выставочного комплекса проведут несколько тематических экскурсий. Например, 12 апреля в 11:00 в центре «Космонавтика и авиация» начнётся экскурсия «Космические юбилеи—2025», посвящённая значимым событиям в сфере космонавтики, которые будут отмечать юбилеи в этом году.

13 апреля в 12:00 и 17:00 в этом же центре состоятся бесплатные экскурсии «Космос. Мечтая о будущем», в ходе которых участники узнают, каким видели будущее космонавтики учёные и мыслители прошлого.

Программа праздничных мероприятий также включает в себя показы спектаклей «Наше всё… Циолковский» (12 апреля в павильоне «Рабочий и колхозница») и «Путешествие в космос» (13 апреля в павильоне «Рабочий и колхозница»). 12 апреля в павильоне №61 состоится концерт электронной музыки «Музыка небесных сфер», а 13 апреля в павильоне №14 оркестр HighTime Orchestra исполнит мелодии знаменитых композиторов Ханса Циммера, Людовико Эйнауди и Макса Рихтера.

Ознакомиться с полной программой мероприятий можно на официальном сайте ВДНХ.

© Страница ВДНХ в VK

Фестиваль технологий «Техпросвет ВКонтакте» в «Три вокзала. Депо»

12 апреля в 12:00 в гастропространстве «Три вокзала. Депо» начнётся фестиваль технологий «Техпросвет ВКонтакте», посвящённый Дню космонавтики. Посетителей ждут мастер-классы, интерактивные сессии и лекции космических инженеров и популяризаторов науки о последних достижениях в сфере космических технологий. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации на Timepad.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Фестиваль «Мосвинтаж» в ивент-холле «Даниловский»

12 и 13 апреля в ивент-холле «Даниловский» пройдёт фестиваль «Мосвинтаж». Посетители смогут ознакомиться с историей быта и повседневности XIX и XX веков, приобрести винтажные украшения, редкие книги, фарфоровые статуэтки, антикварные шкатулки и многое другое. В программе фестиваля запланировано несколько лекций и мастер-классов.

Например, 12 апреля в 13:00 историк и экскурсовод Катерина Данилова расскажет о моде на спиритизм в эпоху модерна, а в 17:30 искусствовед и коллекционер стекла Светлана Солдатова прочитает лекцию о том, как стиль модерн воплотился в русском художественном стекле.

13 апреля в 13:00 Юлия Словачевская и Виолетта Романова устроят театрализованную лекцию о традициях русской Пасхи, а в 16:30 историк и коллекционер Ольга Прокофьева расскажет об удивительных старинных предметах быта.

Вход на фестиваль свободный.

© Страница фестиваля «Мосвинтаж» в VK

Романтизация токсичного воспитания: почему вторая часть фильма «Батя» не удалась