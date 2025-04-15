«Где наши деньги?»: вышла новая криминальная комедия в духе фильмов Гая Ричи

В российский прокат вышла криминальная комедия «Где наши деньги?» от создателя дилогии «Добро пожаловать в семью» Владимира Зинкевича. Эта история о трех друзьях, которые решили ограбить банк в 1990-х, но что-то пошло не так. В главных ролях снялись Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов и Александр Тарасов. Автор «Рамблера» посмотрел фильм и рассказывает, чем удивит зрителей киноновинка.

© ZOOM Production; Плюс Студия; Рамблер

Трое друзей — Губа (Александр Тарасов), Колючий (Андрей Максимов) и Наука (Кузьма Котрелёв) — попали на деньги, когда взяли у бандитов аванс за задание, а миссия оказалась невыполнимой. Они должны были украсть бронзовую статую Ленина из центра города, а Ленин в итоге развалился у них на глазах, потому что был сделан из гипса. Теперь парням нужно быстро сообразить, где взять деньги, потому что выданный аванс они уже благополучно истратили. Не придумав ничего умнее, троица решает ограбить банк.

© ZOOM Production; Плюс Студия

Когда их ловит милиция, следователь (Александр Головин) пытается выбить из Губы и Науки признание, куда они дели 25 миллионов рублей. Загвоздка в том, что ребята из банка взяли только один миллион, а про остальные даже не не знали. Тут-то и повисает в воздухе насущный вопрос, где же деньги: либо в рядах грабителей завёлся предатель, либо где-то в городе в ходу ещё 24 миллиона.

Очевидно, что источником вдохновения для режиссёра и сценариста Владимира Зинкевича стали фильмы Гая Ричи, особенно «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены». Он тоже вплетает комедийные сцены в криминальный сюжет. Повествование в картине идет нелинейно, а в центре истории — ненадёжный рассказчик, причём даже двое. Ими выступают герои Котрелёва и Тарасова, которые в кабинете следователя пытаются восстановить хронологию событий, постоянно вводят в сюжет всё больше персонажей и неожиданных обстоятельств. Поначалу вопросы следователя «А это кто? А это?» забавляют, но вскоре приедаются, уже не вызывают той комичности, которую в них вкладывал режиссёр.

Героев здесь действительно много, зрителю легко запутаться, кто есть кто. Но некоторые из них ярко выделяются за счёт колоритного образа и звёздного статуса актёра. Например, Алексей Серебряков в роли криминального авторитета или невозмутимый Владимир Сычёв, который довольно забавно пытается пародировать Арнольда Шварценеггера из второго «Терминатора». Как всегда неотразим Роман Хан, главный артист в российском кино по второплановым, но запоминающимся персонажам с азиатской внешностью.

© ZOOM Production; Плюс Студия

«Фильм посвящается поколению 90-х, людям, утонувшим в цунами свободы и новых ценностей». С такого эпиграфа начинается фильм «Где наши деньги?». У Зинкевича это лихое время вызывает исключительно ностальгические чувства, отчего главной мыслью его фильма становится тезис: «Да, было нелегко, но зато весело». Режиссёр пытается показать, что в то время справедливость могла быть исключительно с кулаками, а общество жило по понятиям: либо ты бандит, либо бит. После череды отрезвляющих и драматически сильных проектов о 1990-х («Аутсорс», «Бык», «Маша», «1993») подобная романтизация криминальной эпохи выглядит как минимум неуместно и легкомысленно.

© ZOOM Production; Плюс Студия

Пусть работа Зинкевича и берёт за основу стилистику фильмов Гая Ричи, по динамике, постановке и остроумию диалогов картине «Где наши деньги?» очень далеко до предшественников. Увы, но фильму абсолютно нечего добавить к дискурсу о 1990-х — ни на смысловом, ни на художественном уровне. Более того, он оставляет впечатление сборника старых отцовских баек вперемешку с бородатыми анекдотами, над которыми автор сам так сильно смеётся, что ни один из них не может нормально рассказать до конца. Наверное, стоит порадоваться за режиссёра, чьи 1990-е выдались настолько увлекательной и радостной порой. Но зачем на всё это зрителю тратить своё время, если уже есть по-настоящему изобретательная, осмысленная рефлексия на тему «лихих времён» в форме хулиганской чёрной комедии — «Жмурки» Балабанова?

«Западня»: как Энтони Хопкинс в роли психопата наказывает угонщика своей машины