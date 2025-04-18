«Горная невеста»: новый фильм о том, как жители альпийской деревни переживали Вторую мировую войну

Гипнотическая драма «Горная невеста» итальянского режиссёра Мауры Дельперо, отмеченная наградой Венецианского кинофестиваля, вышла в российский прокат. Это история о горной деревушке в годы Второй мировой войны, её немногочисленных, но тем не менее колоритных жителях, а также о том, как поступок одного простого человека может разрушить жизни многих людей. «Рамблер» рассказывает, почему стоит посмотреть эту картину.

© Anonymous Content, Рамблер

Трогательную драму «Горная невеста» Мауры Дельперо впервые показали на 81-м Венецианском кинофестивале в 2024 году, на котором картина была удостоена Гран-при жюри. Фильм оценили как в Европе, так и в США: он номинировался на European Film Awards, «Золотой глобус» и попал в шорт-лист «Оскара». В картине с неспешным повествованием впечатляющие актёрские работы, вдумчивые диалоги, живописная природа. Всё вместе создаёт обволакивающий зрителя изысканный рассказ, который сначала убаюкивает и завораживает, а потом словно бьёт под дых непредсказуемым поворотом сюжета.

Действие происходит в 1944 году в затерянной в альпийских горах деревушке Вермильо. Здесь живёт семья школьного учителя Чезаре (Томмазо Раньо): жена и их девять детей, а также горстка пожилых крестьян, которые коротают время на пастбищах и в местном трактире за настольными играми. Другое времяпрепровождение составляют походы в церковь и посещение уроков грамотности у Чезаре. В школу ходят и дети, и взрослые, которые хотят обучиться читать и писать.

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Несмотря на тревожное для всей Европы время, новости с фронта доходят до Вермильо с большой задержкой: почта работает неисправно, а вести чаще доставляют редкие пешие путники. Неспешное течение деревенской жизни меняет появление двух дезертиров: местного парня Аттилио (Сантьяго Фондевила) и его друга-чужака с Сицилии по имени Пьетро (Джузеппе Ди Доменико). Новое лицо сразу привлекает к себе внимание: на него смотрят враждебно, настороженно или просто с интересом. Пьетро выглядит таинственно: часто молчит (в основном потому что говорит по-сицилийски, и его не очень хорошо понимают местные), помогает жителям по мере сил и пытается учиться письму в школе.

Неудивительно, что в отзывчивого паренька влюбляется старшая дочка учителя Лючия (Мартина Скринци), не знавшая никого и ничего за пределами Вермильо и живущая по многовековым традициям и ритуалам. Бледнолицую наивную девушку манит смуглый и скромный сицилиец. Чезаре даёт согласие на брак, который изменит жизни каждого жителя деревни, но совсем не так, как этого можно ожидать.

Место действия картины было выбрано неслучайно: отец режиссёра, сценаристки и продюсера фильма Мауры Дельперо жил в этой самой деревне, поэтому «Горная невеста» — очень личная история. В ней постановщица говорит о коллективной памяти и отдаёт дань уважения стойкости характера и единению перед испытаниями.

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В кадре — крестьяне, ждущие сыновей с фронта, женщины, страшащиеся вдовства, учителя и священники, которые заменяют детям их отцов. Несмотря на то что в «Горной невесте» не показаны сражения на поле боя, это военная история в живописных горах, которая рассказывает о том, насколько каждый человек мал перед грандиозными событиями.

Дельперо погружает зрителей в историю, состоящую из разных судеб, характеров и событий: детей и взрослых, смертей и рождений, разочарований и радостей. Снежные пейзажи, домики, прогретые дровяными печами, коровник с прелым сеном, робкие весенние ветра и высокогорные травы — природа становится полноправным персонажем истории и вместе с героями грустит, робеет, надеется и предвкушает.

За выдающуюся операторскую работу в картине отвечал Михаил Кричман, который много работает с Андреем Звягинцевым (над картинами «Левиафан», «Нелюбовь», «Елена» и другими), а также в Голливуде с Ливом Ульманом («Фрекен Юлия»), Джимом Шериданом («Скрижали судьбы»). Панорамные, иногда почти неподвижные, кадры под аккомпанемент фортепианного саундтрека с беспристрастной холодностью фиксируют каждое изменение сюжета.

Маура Дельперо начинала работу в кино с документалистики. Такие же точность и внимание к деталям она показывает в «Горной невесте». Каждый кадр выверен, эмоции героев считываются сразу, антураж и костюмы персонажей выглядят максимально аутентично. В своём полнометражном дебюте «Материнский инстинкт» Дельперо рассказывала о чувствах, выведенных в название картины, а также давлении на женщин со стороны общества. В «Горной невесте» этим темам тоже находится место. Режиссёр никого не осуждает и не обвиняет, но даёт пищу для размышлений: что и как формирует личность каждого человека, как его решения могут влиять на судьбы многих людей.

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Отдельно стоит отметить заложенные в картину скрытые смыслы и параллели с древними обычаями. Символично, что главная героиня носит имя Лючия (или Луция), которое образовано от латинского lux, обозначающего «свет». А в христианской традиции существует святая Луция Сиракузская — она является покровительницей слепых, её считают своей заступницей крестьяне. И то и другое служит подсказками для лучшего понимания персонажа.

Не менее интересна подруга одной из сестёр Лючии: дерзкая девчонка прячется в сарае, чтобы тайком от родителей курить сигареты, сидя на ослике. Тем самым она отсылает к библейскому сюжету про Валаамову ослицу. Сейчас под этим словосочетанием подразумевают или упрямую женщину, или молчаливого человека, который выразил неожиданный протест.

Фильм не имеет строгой сюжетной структуры: зритель как будто подсматривает за жизнью Вермильо и её обитателями через камеру Дельперо. Любое из показанных на экране событий могло дать старт действию, поэтому такое медитативное созерцание придаёт картине особую глубину и, как горный рассвет, неспешно, но ярко подсвечивает разные грани потрясений героев истории.

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