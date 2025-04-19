Вымученный сюжет: что не так с приключенческим фильмом «Всё, что тебя касается»

В российский прокат вышел приключенческий фильм «Всё, что тебя касается» режиссёра Александра Войтинского. Солист группы «Звери» Рома Зверь выступил продюсером и композитором ленты. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, чем примечательна эта картина.

© «Наше кино»; Okko; Рамблер

Одиннадцатиклассница Маша (Мария Кошина) никогда не видела своего отца. По рассказам мамы, она знала, что отец был врачом и много лет назад погиб в Африке, спасая людей от эпидемии. Но однажды Маша находит мамин дневник, откуда узнаёт, что всё было совсем не так. На самом деле родители познакомились 18 лет назад на концерте группы «Звери», провели вместе ночь, а после больше не виделись.

Маша хочет разыскать отца. Она почему-то решила, что тот непременно будет на ближайшем большом концерте «Зверей» в «Лужниках». Девушка сбегает из дома из города N и едет в Москву, чтобы найти его среди многотысячной толпы. По дороге она опоздает на свой автобус и разобьёт телефон, но зато познакомится с бойким пацанчиком Сашей (Олег Чугунов), который будет ей помогать.

© «Наше кино»; Okko

До того как прийти в большое кино, режиссёр фильма Александр Войтинский (сериал «Метод», фильм «По щучьему велению») был музыкальным продюсером и клипмейкером. В 2001 году он вместе с Романом Билыком (Рома Зверь) основал группу «Звери», а затем стал снимать для музыкального коллектива клипы. Наверное, для Войтинского этот проект — часть личной истории и своеобразное подведение итогов. Напомним, что сюжет фильма достигает кульминации на концерте «Зверей», на который сбегает Маша. Съёмки этих сцен велись на настоящем шоу коллектива в «Лужниках», которое состоялось 24 августа 2024 года. Толпу из 45 000 поклонников о съёмках фильма не предупреждали. Этот факт можно счесть свидетельством профессионального героизма съёмочной группы.

Пожалуй, главная проблема фильма «Всё, что тебя касается» в том, что это не совсем кино — ни по картинке, ни по способу подачи материала, ни по монтажу и стилю повествования. Больше это похоже на длинную социальную рекламу или на размазанную на полтора часа новеллу из поздних «Ёлок». В сентиментальных сценах — на фрагменты недорогого телесериала из дневного эфира. В общем, на что угодно, но не на полнометражный художественный фильм. Будь картина большим музыкальным видеоклипом — это бы не вызывало вопросов, но как раз на него она почему-то ни капли не похожа. Музыка «Зверей» просто звучит на заднем фоне, ритмически и эмоционально она не связана с тем, что происходит на экране.

© «Наше кино»; Okko

Первые две трети фильма преподносятся как романтическое роуд-муви: по дороге в Москву Маша и Саша вместе переживают разные приключения и постепенно влюбляются друг в друга. Это ставит перед сценаристами задачу придумать, что вообще может помешать Маше просто сесть в автобус и спокойно доехать до Москвы, как она первоначально и планировала. В ход идут сюжетные допущения разной степени вымученности — начиная от автобуса, который уехал из-под носа, и заканчивая тем, что Сашу, оказывается, ищет полиция за угон автомобиля. Последнее обстоятельство нужно, чтобы заставить героев добираться до ближайшего населённого пункта не по дороге, а медвежьими тропами, и потом никак не участвует в дальнейшем сюжете — авторы словно забывают, что объявили своего героя в розыск.

Самое печальное, что сценарные вольности так и не приводят Сашу и Машу ни к чему, что можно было бы назвать «приключением». Они добираются до Москвы не с бродячим цирком, не в багажном отсеке, не на самодельном плоту и даже не автостопом. А, дойдя до Костромы, банально покупают билет на поезд — скучнее не придумаешь. По большому счёту единственное событие, которое случается с героями в дороге: пока они купались в речке, какие-то гопники украли их одежду. Но не успевает зритель ощутить беспокойство (что же будет с героями), как и эта проблема разрешается наилучшим образом.

Сюжет в фильме играет чисто служебную роль, и о нём не сильно заботятся. Когда авторам нужно, чтобы у Саши и Маши не было денег, — у них нет денег. Когда авторам нужно, чтобы деньги были (не зайцами же героям ехать, какой это подаст пример подрастающему поколению?), — деньги появляются. И так несколько раз. Разумеется, это история сказочная и подразумевает разного рода чудесные совпадения. Беда, однако, не в нереалистичности сюжетных ходов, а в том, насколько неинтересно они придуманы и реализованы. Ни один из них не выглядит неожиданным и не вызывает, допустим, вздоха облегчения после тревожного ожидания.

Все действующие лица на экране не живут, а что-то иллюстрируют. К молодым актёрам претензий нет: Мария Кошина и Олег Чугунов как могут стараются. А вот взрослые даже не стараются: видимо, с высоты профессионального опыта прекрасно осознают тщету любых усилий.

© «Наше кино»; Okko

У потерянного отца (Виктор Хориняк) есть своя сюжетная линия, которой уделено много внимания: он и правду врач, как раз (удачно для Маши) переживающий развод с отменно неприятной женой. Он всё время грустит в медицинских кабинетах на фоне капельниц и хмуро борется за жизнь впавшего в кому пациента, что усиливает сходство фильма с телевизионным «мылом» про врачей. Мама Маши — просто красивая строгая женщина, больше никакой информации об этом персонаже из игры актрисы Зои Бербер вычитать невозможно.

Духоподъёмная история о том, как музыка Романа Билыка связывает поколения и воссоединяет семьи, вполне имеет право на существование — почему бы и нет? Кажется, фильм сильно бы выиграл, подойди авторы к делу чуть менее формально — так, чтобы в памяти после просмотра осталось хоть что-то кроме музыки. Иначе и вправду честнее было бы обойтись и вовсе без сюжета и просто сделать фильм-концерт.

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