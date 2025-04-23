Без тормозов: стоит ли смотреть комедийный боевик «Рейс навылет»

В прокате идёт комедийный боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом в главной роли. «Рамблер» рассказывает, чем интересна картина, в которой толпа наёмных убийц в салоне авиалайнера почти полтора часа пытается поймать хакера, чья личность становится известна зрителям уже на сороковой минуте.

© The Royal Budapest Film Co, Thunder Road, Asbury Park Productions; Рамблер

«Рейс навылет» открывается грандиозной сценой массовой драки в самолёте. Под умиротворяющие звука вальса «На прекрасном голубом Дунае» пассажиры колотят друг друга кулаками и оторванными откидными столиками, кто-то сносит противника тележкой для раздачи еды, через проход пролетает брошенная стюардессой бензопила. После того как очередь из «узи» пробивает в салоне дыру и в отверстие начинает вытягивать людей и вещи, действие переносится на 12 часов назад.

Сотрудники некоей загадочной организации в США наблюдают за провалом операции по захвату в Бангкоке хакера по прозвищу Призрак. Неуловимый компьютерный гений успел насолить всем: обрушил ВВП многих стран, разорил несколько могущественных корпораций и уничтожил запасы йеменской нефти. Как выясняется, он сумел выбраться со склада, где проводился захват, и теперь намеревается лететь из Бангкока в Сан-Франциско. Поскольку ещё одна группа захвата находится в часе полёта до столицы Таиланда, руководительница спецслужбы организации Кэтрин Брант (Кэти Сакхофф) решает отправить на поимку хакера отставного агента Лукаса Рейеса (Джош Хартнетт). Когда-то у Кэтрин с Лукасом был роман, но затем она без колебаний сдала его ради спасения своей карьеры.

© The Royal Budapest Film Co, Thunder Road, Asbury Park Productions

Теперь Рейес находится в розыске и живёт в Бангкоке. Он ночует в тук-туках, проводит время преимущественно в местных барах, и о его бурном образе жизни красноречиво свидетельствует кровоподтёк под глазом. Кэтрин заключает с Лукасом сделку: он доставит ей Призрака, а она поможет ему вернуться к прежней жизни в США.

Как выглядит хакер, никому не известно. Единственное, что знают спецслужбы: он был ранен и может оставлять кровавые следы. Но недостаток зацепок не главная проблема Лукаса. Информацию о том, что Призрак летит из Бангкока в Сан-Франциско, слили в даркнет. За голову хакера назначена награда в 10 миллионов долларов, и в самолёте вместе с Лукасом оказывается толпа наёмных убийц обоих полов. С первым киллером Рейес вступает в схватку, едва успев взлететь и опрокинуть стакан виски, куда противник подмешал снотворное. «Там же хватило бы, чтобы свалить лошадь!» — возмущается наёмник. «Лошади не пьют, как я», — парирует Лукас.

К «Рейсу навылет» приложили руку продюсеры остросюжетной франшизы о бывшем киллере Джоне Уике из фильма Эрика Ли и Бэзила Иваника. В режиссёрское кресло сел Джеймс Мэдиган, для которого боевик стал полнометражным дебютом, — прежде Мэдиган работал над эпизодами супергеройского подросткового сериала «Беглецы» для Hulu и документального военного сериала «Медаль Почёта» для Netflix. В итоге этой команде удалось создать крепкий, хоть и вторичный боевик, где почти беспрерывный экшен густо приправлен добротным чёрным юмором и хорошей дозой безумия.

© The Royal Budapest Film Co, Thunder Road, Asbury Park Productions

Начинающие сценаристы Брукс Макларен (постапокалиптический триллер «Как это закончится») и Дональд Джозеф Котрона (ранее играл второстепенные роли в «Дорогом Джоне» и «Шазаме!») стараются как могут. Время от времени они подкидывают зрителям сюжетные твисты (Призрак оказывается далеко не тем, кем его представляли себе наёмники, а слившему в даркнет информацию о рейсе нужен вовсе не хакер) и даже прорисовывают персонажам характеры и мотивации. Например, Призраком двигает жажда социальной справедливости, а карьера Лукаса рухнула, потому что главный герой не вовремя задавался морально-этическими вопросами.

Стартовав с захватывающей экшен-сцены, «Рейс навылет» и дальше не теряет ритма. По ходу действия количество драк нарастает, руки и ноги ломаются под неестественными углами, кровь и части тел разлетаются по всему самолёту. Герои калечат и уничтожают друг друга всем, что под руку попадётся, — и в некоторых случаях это выглядит довольно забавно. Одного из наёмников Рейес убивает, просто неудачно подкинув вверх в санузле бизнес-класса, второй засаживает бокал чуть повыше глаза, третьего душит пассажирским ремнём.

© The Royal Budapest Film Co, Thunder Road, Asbury Park Productions

Жестокость, с которой герои отправляют друг друга к праотцам, несколько сглаживается шутками и комичностью персонажей. Выкрашенный в блондина Лукас не отрывается от бутылки, обзывает Призрака Каспером и появляется в кадре то в весёленькой розовой майке, то в синей самолётной пижаме с розовой же окантовкой. Его противники, впрочем, не уступают ему в колорите: один носит под жилетом рубашку с гипюровыми рукавами и мечтает создать хореографический спектакль, ещё двое вообще напоминают российских «братков» из девяностых. Не менее комичны и члены экипажа: даже узнав о киллерах на борту, суетливый бортпроводник думает о мятном чае для пассажира, а пилоты мечтают повторить подвиг Челси Салленбергера, прославившегося тем, что он сумел посадить на Гудзон авиалайнер.

Отчасти «Рейс навылет» напоминает вышедший в 2022 году фильм «Быстрее пули» Дэвида Литча. В нём действие также происходило в замкнутом пространстве транспорта (вместо самолёта это был скоростной поезд Токио — Киото), а главного героя, наёмника по прозвищу Божья Коровка (Брэд Питт), пытались убить оказавшиеся в том же составе киллеры. Но если герою Питта подыгрывали не менее звёздные Аарон Тейлор-Джонсон и Майкл Шэннон, то «Рейс навылет» — кино одного актёра. Компанию Джошу Хартнетту составляют преимущественно малоизвестные исполнители: исключением становится разве что снявшаяся в сериалах «Теория большого взрыва» и «Мандалорец» Кэти Сакхофф.

© The Royal Budapest Film Co, Thunder Road, Asbury Park Productions

И Хартнетт направляет этот полёт уверенной рукой. Он одинаково убедительно изображает и похмелье, и гнев, и сострадание, а когда его герой вместо адреналина принимает яд древесной жабы, превращается в полного безумца с радостно и удивлённо вытаращенными глазами. К этому моменту сценаристы уже полностью отпускают тормоза и действие несётся вперёд на всех парах: все дерутся со всеми, Лукас режет недругов вытащенной из грузового отсека бензопилой, одного из наёмников засовывают в отсек для ручной клади, а в руках у киллеров возникает неизвестно как пронесённое в салон огнестрельное оружие.

Финал картины остаётся открытым и намекает на сиквел, хотя, чтобы повторить подобное безумие, требуются особые навыки. И хотя «Рейс навылет» вполне можно назвать фильмом на один раз, потраченных на него денег точно не будет жалко.

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