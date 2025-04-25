Объявлены победители ММКФ и планы выхода «Холопа 3» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Объявлены победители ММКФ

В столице завершился 47-й Московский международный кинофестиваль. Гран-при смотра получил индийский фильм «Элизиум» режиссёра Прадипа Курбы, сообщил «Интерфакс». В картине, действие которой происходит в 2047 году, рассказывается о жителях вымирающей деревни народа кхаси в горах штата Мегхалая. Прадип Курба также был удостоен награды за лучшую режиссёрскую работу.

Приз за лучшую мужскую роль достался Евгению Цыганову, сыгравшему в фильме режиссёра Стаси Толстой «Семейное счастье» по одноимённому роману Льва Толстого. Награду за лучшую женскую роль вручили испанской актрисе Марии Родригес Сото, снявшейся в картине «Дом в огне» режиссёра Дани де ла Ордена.

Лучшей документальной лентой была признана «Тетушка Ху и её райский сад» китайского режиссёра Пань Чжици. Приз за лучший короткометражный фильм достался испанской картине «Танец пчелы» режиссёра Фона Кортисо. Лучшим фильмом конкурса «Русские премьеры» стала мелодрама «Мужу привет» режиссёра Антона Маслова. Специальный приз жюри получил фильм «Эвакуация» казахского режиссёра Фархата Шарипова. Работа «Танго» российского режиссёра Фёдора Малышева была отмечена специальным дипломом жюри документального кино.

ММКФ — второй старейший в мире кинофестиваль после Венецианского. Впервые он прошёл в 1935 году. С 1959 года он проводился регулярно раз в два года, а с 1999-го стал ежегодным. В этом году смотр проходил с 17 по 24 апреля.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Режиссер фильма «Элизиум» Прадип Курба

Фильм «Холоп 3» планируют выпустить в следующем году

Продолжение комедийной франшизы про перевоспитание избалованных мажоров «Холоп 3» готовится к прокату в 2026 году. Об этом сообщил режиссёр картины Клим Шипенко, чьи слова приводит ТАСС. Шипенко отметил, что точная дата пока не определена, но работа над картиной ведётся.

Как ранее рассказывал режиссёр, в третьей части снова примет участие актёр Милош Бикович, сыгравший в «Холопе» и «Холопе 2» главную роль — «мажора» Гришу. В будущей картине речь пойдёт о целой семье «мажоров», которых Гриша будет перевоспитывать. Также зрители вновь увидят Аглаю Тарасову, которая сыграла избалованную девушку Катю в «Холопе 2», Александра Самойленко, Марию Миронову, Ивана Охлобыстина и Ольгу Дибцеву.

В 2020 году фильм «Холоп» стал самой популярной комедией в российских кинотеатрах — его посмотрели более 11 миллионов человек. По данным отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», он собрал более 3 миллиардов рублей в российском прокате. Вышедший в 2024 году «Холоп 2» заработал в отечественном прокате более 3,8 миллиарда рублей.

Содерберг снимет документальный фильм про последнее интервью Джона Леннона

Американский кинорежиссёр и сценарист Стивен Содерберг готовит к выпуску документальный фильм о последнем интервью основателя и вокалиста группы The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщило отраслевое издание Deadline. По информации источника, картина пока не имеет названия, но Содерберг уже ищет дистрибьютора. Выпустить её планируют до конца года.

Последнее интервью Джона Леннона состоялось 8 декабря 1980 года, исполнитель дал его вместе с женой Йоко Оно. Это было единственное радиоинтервью после выхода их совместного альбома Double Fantasy. Пара вела разговор с представителями RKO Radio в своей квартире в Дакоте. В интервью Леннон рассказывал о жизни и творческих планах. Всего через 12 часов музыканта застрелил рядом с домом Марк Дэвид Чепмен.

© t14/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Объявлен состав участников Московского джазового фестиваля

Стал известен состав участников Московского джазового фестиваля, который пройдёт в столице с 9 по 15 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля. В этом году на фестивале выступят российские и зарубежные артисты. Среди них — художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман, народная артистка России Лариса Долина, обладатель двух премий «Грэмми» Ильдар Абдразаков, а также Валерий Сюткин, Игорь Скляр, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США) и многие другие.

Концерты исполнителей пройдут на нескольких крупных столичных площадках — в парках «Зарядье», «Сокольники», «Музеоне», на площади у ЦУМа, в музее-заповеднике «Царицыно». Как отметил Игорь Бутман, чьи слова приводит ТАСС, фестиваль проводится с 2022 года и за это время его посетили более 3 тысяч артистов и 820 тысяч зрителей. В этом году в рамках фестиваля состоится масштабный джазовый форум с лекциями, дискуссиями и мастер-классами от представителей индустрии.

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The Art Newspaper Russia вручила премии за достижения в области искусства

Газета The Art Newspaper Russia объявила победителей XIII ежегодной премии за достижения в области искусства за 2024 год, сообщается на сайте издания. Торжественная церемония прошла 23 апреля в Театре имени Пушкина. Награды присуждались лучшим учреждениям культуры и проектам в пяти номинациях.

«Музеем года» был признан региональный филиал Третьяковки в Самаре — Фабрика-кухня. После реставрации здесь появилось современное пространство с творческими мастерскими, арт-резиденциями, музейными магазинами. Победу в номинации «Реставрация года» присудили Успенскому собору на Городке в Звенигороде и его проектировщикам (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские) за бережное научное восстановление облика.

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«Выставкой года» стала «Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в санкт-петербургском Эрмитаже. Награду в номинации «Книга года» присудили каталогу выставки Центра «Зотов» «Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937». Премию за «Личный вклад» вручили главе компании «Экспо-парк. Выставочные проекты» Василию Бычкову за организацию антикварных салонов, ярмарок «Арт-Москва» и Non-fiction и других мероприятий.

The Art Newspaper Russia — российская версия международной газеты, посвящённой мировым новостям искусства. Она выпускается с 2012 года. Издание The Art Newspaper было основано в Италии в 1983 году и считается одним из самых авторитетных СМИ, пишущих об искусстве.

«Семейное счастье» с Цыгановым и Саша Петров в роли аутиста: что смотреть на ММКФ