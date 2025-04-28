«Дело “Мальдорор”»: жуткий триллер из Бельгии, основанный на реальных событиях

В российский прокат вышел основанный на реальных событиях триллер Фабриса Дю Вельца «Дело “Мальдорор”». Премьера картины бельгийского режиссёра состоялась во внеконкурсной программе прошлогоднего Венецианского фестиваля. «Рамблер» рассказывает, почему «Дело “Мальдорор”» — один из лучших триллеров прошлого года, который точно понравится всем поклонникам кино о маньяках, и важный фильм о бездействии властей и борьбе человека с системой.

© RTBF; VOO; Рамблер

Бельгия, 1995 год. В стране готовится масштабная реформа правоохранительных органов, из-за которой жандармерия, судебная и местная полиция фактически перестают сотрудничать и начинают конкурировать. В будущем маячат реорганизация и увольнения, все боссы в погонах спешат проявить себя. Подворачивается печальный случай. В середине лета пропадают две девочки 7 и 8 лет. Вроде бы свидетели видели, как рядом с местом исчезновения школьниц проезжал белый фургон, других улик нет.

За несколько месяцев никаких прорывов в деле тоже нет. О похищении девочек ежедневно говорят по национальному телевидению, местные жители винят полицейских в бездействии и собирают волонтёрские отряды для поиска школьниц. Атмосфера в обществе накалена до предела.

© RTBF; VOO

Шеф жандармерии с повязкой на глазу Шарль Хинкель (Лоран Люка) организовывает операцию «Мальдорор». Под подозрением оказывается уже отсидевший три года за преступления сексуального характера Марсель Дедьё (Серхи Лопес). Два напарника — Поль Шартье (Антони Бажон) и Луи Катано (Алексис Маненти) — следят за возможным маньяком. Прямых улик вины Дедьё нет, хотя ведёт он себя подозрительно. А исчезновения детей продолжаются.

Фабрис Дю Вельц дебютировал в кино ещё в 2004 году кровавым хоррором «Мучение». В нулевые в Западной Европе вышло несколько шокирующих фильмов ужасов, которые выделили в отдельное направление — «новый французский экстрим». Среди них: «Кровавая жатва» Александра Ажа, «Мученицы» Паскаля Ложье, «Необратимость» Гаспара Ноэ, «В моей коже» Марины де Ван и «Что ни день, то неприятности» Клер Дени. Дебютное для бельгийского режиссёра «Мучение» тоже относится к «новому французскому экстриму».

© RTBF; VOO

После этого Дю Вельц больше не снимал чистых хорроров, но сделал себе имя на пугающих натуралистичностью триллерах («Аллилуйя» и «Поклонение»). В «Деле “Мальдорор”» бельгийский автор отходит от привычного яркого стиля и стремится к максимальной документальности. Лежащая в основе сценария история настолько жуткая, что не требует никаких дополнительных художественных изысков.

В середине 1990-х Бельгию действительно потрясла серия громких похищений детей. В итоге убийцу по имени Марк Дютру удалось поймать, но у общества осталось множество вопросов.

Во-первых, маньяк ускользал от правосудия несколько лет, а полиция не раз проводила обыски в доме преступника, но не нашла следов присутствия девочек. Во-вторых, СМИ распространяли сведения, согласно которым Дютру действовал не один — убийцу покрывали влиятельные политики и даже генералы НАТО. В загадочной, но захватывающей истории и сегодня полно белых пятен.

В конце прошлого века дело Дютру стало одним из самых резонансных во всей Европе. Сегодня с расцветом индустрии тру-крайма история бельгийского душегуба продолжает вызывать повышенный интерес. Детали зверств Дютру обсуждаются в подкастах, на основе преступлений был снят сериал «Враг общества».

© RTBF; VOO

В интервью изданию Deadline Дю Вельц признавался, что, хотя родился и вырос в Брюсселе, похищения девочек в Шарлеруа и окрестностях города потрясли и его лично. Никто не подозревал, что в центре Европы, в тихой Бельгии, может орудовать жестокий маньяк. В интервью кинопорталу Cineuropa Дю Вельц, говорил, что в течение многих лет мечтал снять триллер о злодеяниях Дютру, но никак не мог подобрать правильный ракурс для деликатной темы. Неожиданно режиссёру помог «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, в котором американский мастер пересказывает историю убийства актрисы Шэрон Тейт, но меняет финал трагедии.

Дю Вельц тоже хитро поступает с жанром тру-крайма, вводя в центр повествования вымышленного персонажа. «Дело “Мальдорор”» отталкивается от невыдуманных преступлений и дает точный социально-экономический портрет Бельгии середины 1990-х, но никакого Поля Шартье в деле Дютру не было. Персонаж Антони Бажона в начале фильма предстает милым пухлым жандармом, который готовится к свадьбе с сицилийкой Джиной (Альба Гайя Крагеде Беллуджи). Стилизуя изображение под VHS, как было в отечественных сериалах «Аутсорс» или «Лада Голд», Дю Вельц во всех подробностях показывает подготовку к торжеству и гуляния доброй половины Шарлеруа. Зрители знакомятся с Полем в самый счастливый момент его жизни.

В течение оставшегося хронометража молодой жандарм медленно сходит в ад. Поль становится одержим похищением девочек и готов на любые меры, чтобы наказать преступника, даже без суда и следствия. Дю Вельц задаётся вечным вопросом границ дозволенного в борьбе с чистым злом.

Некогда богатый Шарлеруа 30 лет назад переживал затянувшийся кризис, а потому большую часть времени на экране заброшенные здания, бедняки в грязных майках и заваленные хламом сараи. Добавьте к безрадостному индустриальному пейзажу бюрократическую неразбериху в рядах полиции — и получите идеальную среду для чудовищных преступлений.

© RTBF; VOO

Фильм Дю Вельца неминуемо будут сравнивать с «Зодиаком» Дэвида Финчера и «Воспоминаниями об убийстве» Пон Джун-хо — эталонными триллерами о поисках маньяков. Как и положено выдающемуся жанровому кино, «Дело “Мальдорор”» намного шире и любопытнее подходит к интригующему сюжету о поиске неуловимого убийцы. Кто совершил преступления — вопрос принципиально важный, но не единственный. Это и социальная драма о тяжёлом периоде в истории страны, и кино о разрушающей силе одержимости, и даже комедия о странноватой операции и приключениях жандармов-напарников. Кроме того, в фильме есть место и перестрелкам, и погоням. Стоит аудитории успокоиться, как Дю Вельц находит, чем удивить.

«Дело “Мальдорор”» вроде бы собирает все штампы жанра, но на бельгийской фактуре с близкой к документальной съёмкой и шокирующим противостоянием полицейского и убийцы смотрится исключительно свежо. Не факт, что в этом году в российских кинотеатрах появится ещё один столь же впечатляющий триллер.

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