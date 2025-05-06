«Мужу привет»: фильм с Юлией Пересильд про любовь вопреки

Фильм «Мужу привет» показали на Московском международном кинофестивале, где он получил приз как лучшая картина на русском языке. История про работницу ЗАГСа в исполнении Юлии Пересильд, которой приходится выбирать между долгом и неожиданной влюблённостью, получилась трогательной, романтичной и светлой. «Рамблер» рассказывает, чем интересна эта картина и какие скрытые смыслы в ней заложены.

© Yellow, Black & White, Рамблер

Режиссёр фильма «Мужу привет» Антон Маслов умеет рассказывать духоподъёмные истории и тонко вплетать в них вымысел. Он снял романтическую комедию «Поехавшая» про девушку, которая решила следовать своим мечтам и отправляется в путешествие на велосипеде через всю страну. В фэнтези-сериале «Последний богатырь. Наследие» постановщик разбавлял классические сказки как спецэффектами, так и современным юмором. А ещё Маслов не понаслышке знает о российской провинции: в сериале «Вампиры средней полосы» место действия, город Смоленск, не только показан невероятно аутентично, но и заворожил многих зрителей своей душевностью и неспешным течением времени.

В похожем, словно застывшем в истории, городке без названия живет Катерина, главная героиня нового проекта Маслова «Мужу привет». Её существование напоминает день сурка: днём она работает в ЗАГСе, заключая браки и поздравляя молодожёнов, а после работы ждёт возвращения мужа — он находится в коме уже пять лет. Катерина не теряет надежды и навещает его, разговаривает и не обращает внимания ни на что другое. Кроме, пожалуй, своих детей, которые между тем добавляют ей беспокойства. Дерзкая дочь решает выйти замуж по расчёту за перспективного парня из богатой семьи, а сын страдает из-за неразделённой любви, ищет подработку и параллельно пытается успешно сдавать экзамены в школе.

В лучших традициях советских фильмов в привычную рутину жизни Катерины врывается рыцарь на белом коне. Правда, в её случае — вдовец на чёрном BMW. Гоша (Владимир Вдовиченков) — трудолюбивый и прямолинейный владелец автомастерской, который не любит своё имя, ведь его коверкают на любой лад. А ещё работяга сразу влюбляется в Катерину и, несмотря на её неясный социальный статус, готов строить с героиней отношения. И здесь нельзя не заметить отсылки к советской классике, фильму «Москва слезам не верит».

Герои, которых зовут так же, как и основных персонажей фильма Владимира Меньшова, даже обсуждают эту картину в кадре. Постепенно узнавая друг друга, они сначала с некоторой опаской идут на сближение. Но именно после откровения, осознания своих чувств наступает «точка кипения». Если Гоша готов бороться за новую, ещё хрупкую, связь, то Катерина испытывает муки совести. Она не готова оставить своего мужа, но и не может противиться внезапной любви. Её одолевают вечные вопросы о том, можно ли любить дважды, что мешает человеку быть счастливым и есть ли у неё право на новые отношения?

© Yellow, Black & White

Создатели картины особенно акцентируют внимание на источнике своего вдохновения: от визуальной части (заставка, шрифты титров, костюмы и так далее) до содержания, которое напоминает душевные советские истории с ностальгическими разговорами на кухне и своим маленьким мирком, где все знакомы и друг про друга всё знают. В то же время «Мужу привет» — история без времени. Аналогичные события могли случиться в 1970-х, 1990-х и в 2020-х годах. А всё потому, что в основе вечный сюжет про то, как человек встречает настоящую любовь.

Современной картину делают сюжетные линии второстепенных героев. Динамичные события, происходящие с отпрысками Катерины, по стилю и содержанию больше напоминают действие сериалов, снятых для онлайн-платформ. Саундтрек тоже не даёт усомниться в актуальности — за кадром звучат современные «Вальс» от Beloglazov, «Я буду ждать» Ubel, «Нежная любовь» Beautiful Boys и «Миражи» от коллектива «Кружок хора».

«Мы стараемся вернуть интерес к мелодрамам в кино. Сейчас перестали снимать кино про великую любовь: она обмельчала, где-то продалась, где-то стала бытовой. Но любовь точно не стала меньше и никуда не ушла. Она ждёт, притаилась на кухнях и в офисах. Ждёт, пока о ней расскажут», — уверен режиссёр, его слова приводятся в сообщении пресс-службы прокатчика.

Пересильд филигранно преобразилась в женщину за 40, которой приходится много переживать, не меньше работать, но которая продолжает верить в чудо, несмотря ни на что. Катерина, с её мягкой, чуть печальной, улыбкой кажется чуть ли не вымышленным персонажем, неспособным на негатив и ярость. Но это пока она не сталкивается с проблемами, которые угрожают плавному течению её жизни. Повидавший виды Гоша в колоритном исполнении Вдовиченкова не только «заземляет» Катерину, но и даёт ей то, чего ей так не хватало, — уверенность и спокойствие.

Диалоги главных героев звучат как обычная, «настоящая» речь, а наблюдать за их общением — от смущения и возмущения до радости и восторга — интересно на всем протяжении фильма. Катерина умудряется привносить волшебство в любую ситуацию — от простого приготовления борща до танцев в зимнем парке (сцена, где Катерина и Гоша лежат рядом на снегу — прямая цитата из классической мелодрамы «Вечное сияние чистого разума»). Практически всё, что делает Катерина, пронизано определённой невесомостью, воодушевлением и душевным теплом. И этим она словно приманивает чудеса в свою жизнь. Светлая история завершится хеппи-эндом с приятным сюрпризом.

Фильм выйдет в прокат 1 мая.

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