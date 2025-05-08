В Москве покажут фильм «Финал» и спектакль по Булгакову: афиша событий 8–11 мая

Спортивная драма «Финал» с Денисом Шведовым, фестиваль электронной музыки «Дружба» и произведения русских художников о Центральной Азии в Новой Третьяковке. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить во вторые длинные майские выходные в Москве.

© theatrecomedy.com, Рамблер

Что посмотреть

Спортивная драма «Финал» с Денисом Шведовым

В прокат выходит спортивная драма «Финал», снятая режиссёрами Петром Зеленовым и Владимиром и Олегом Пресняковыми. Речь в картине идёт о финальном матче по волейболу между сборными России и Бразилии на XXX Олимпийских играх, проходивших в Лондоне летом 2012 года. Тогда российская сборная, никогда не получавшая золотых медалей Олимпиады, обыграла бразильцев. В фильме показано, какой путь пришлось пройти для этого отечественным игрокам.

«Финал» собрал звёздный актёрский состав: в драме снялись Игорь Костолевский, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Сергей Безруков. Роль тренера российской сборной Владимира Алекно, приведшего спортсменов к победе, досталась Денису Шведову. «Наша сборная, как мне кажется, тогда совершила подвиг, победив сборную Бразилии. Это был фантастический матч», — рассказывал Шведов в интервью «Рамблеру». Актёр добавлял, что ему было очень лестно сыграть в фильме об этом событии.

Посмотреть расписание в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

© Творческое объединение Мистерия

Цикл кинопоказов «Марафон Победы: 80 лет памяти» в кинотеатре «Иллюзион»

До 10 мая в кинотеатре «Иллюзион» идёт цикл показов архивных фильмов о Великой Отечественной войне. Часть вошедших в программу картин мало известна широкой публике, но тем интереснее будет посмотреть их.

8 мая в 13:40 состоится показ военной драмы «Небо Москвы» Юлия Райзмана о молодом выпускнике лётного училища Илье Стрельцове, защищающем небо над столицей. В 17:40 зрители увидят драму «Жди меня» Бориса Иванова и Александра Столпера, снятую по мотивам одноимённого стихотворения Константина Симонова. Главную женскую роль в картине сыграла возлюбленная поэта Валентина Серова, которой был посвящён этот стих.

9 мая в 14:00 покажут мелодраму «Не забудь… станция Луговая» Никиты Курихина и Леонида Менакера о молодом лейтенанте и девушке, встретившихся на небольшой станции летом 1942 года. В 19:40 начнётся показ всех серий культового телефильма «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.

10 мая в 10:00 зрители смогут увидеть драму «Однажды ночью» Бориса Барнета о девушке, спасшей экипаж военного самолёта, который потерпел крушение в оккупированном немцами городе. В 15:40 — фильм «В небе “ночные ведьмы”» Евгении Жигуленко о подвигах советских лётчиц. Ознакомиться с полной программой цикла можно на официальном сайте кинотеатра. Вход на все сеансы, за исключением «Семнадцати мгновений весны», бесплатный, по предварительной регистрации на сайте «Иллюзиона».

Билеты на показ «Семнадцати мгновений весны» можно приобрести по ссылке.

© illusion-cinema.ru

Выставка «Начинаем творческую дискуссию» в Центре «Зотов»

Выставка, открывшаяся в Центре «Зотов», посвящена творчеству участников двух фотообъединений 1920–1930-х годов — «Октября», в которое входил знаменитый фотограф Александр Родченко, и Российского объединения пролетарских фоторепортёров (РОПФ), к которому относились не менее знаменитые Аркадий Шайхет и Яков Халип.

Участники «Октября» считали, что главное в искусстве фоторепортажа — художественные средства: динамичная композиция и новые ракурсы. Фотографы РОПФ придерживались реализма, предпочитая делать отстранённые фоторепортажи с акцентом на содержание. «Творческую дискуссию» оба объединения вели на страницах журнала «Советское фото». На выставке представлены более 110 работ Родченко, Шайхета, Халипа и других авторов — участников «Октября» и РОПФ.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка продлится до 20 июля 2025 года.

© Даниил Анненков/centrezotov.ru

Выставка «Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии» в Третьяковской галерее

В Новой Третьяковке проходит выставка, посвящённая массовому паломничеству русских художников в Центральную Азию в первой половине XX века. В экспозицию вошли работы известных живописцев и скульпторов, в том числе Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Кузнецова, Лидии Франкетти, Александра Волкова, Беатрисы Сандомирской. Например, здесь представлены картины «Бухарской серии» Павла Кузнецова, написанные им после путешествия в Центральную Азию в 1912–1913 годах, и самаркандские картины Кузьмы Петрова-Водкина и Александра Самохвалова.

Отдельный раздел посвящён произведениям, созданным художниками в период эвакуации в центральноазиатские республики во время Великой Отечественной войны. В число этих работ вошли, например, картины Роберта Фалька и Владимира Фаворского.

Выставка продлится до 28 сентября 2025 года.

© Alexander Legky/globallookpress.com

Спектакль-читка «Есть такая профессия — держать связь» в Музее Москвы

9 мая в 19:00 на сцене Музея Москвы состоится спектакль-читка «Есть такая профессия — держать связь». В его основу легли истории, присланные на адрес проекта «Билайн» «Держим связь. Подвиг связиста». Это реальные эпизоды из истории Великой Отечественной войны, когда связь между тылом и фронтом имела решающее значение.

Режиссёром постановки стала Серафима Низовская. Попасть на спектакль можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

© mosmuseum.ru

Спектакль «Собачье сердце» в Театре комедии

9 мая в 19:00 и 10 мая в 14:00 в Театре комедии покажут спектакль «Собачье сердце» по одноимённой сатирической повести Михаила Булгакова. Действие происходит в 1924 году. Профессор Преображенский, делающий операции по омоложению, решает провести эксперимент: пересадить собаке человеческие органы. В качестве подопытного он выбирает бездомного пса Шарика, которого подбирает на улице холодной зимней ночью. В результате «милейший пёс», как характеризует Шарика Преображенский, превращается в хама и грубияна Полиграфа Полиграфовича Шарикова, который ворует деньги, пристаёт к домработнице и пишет донос на помощника профессора, доктора Борменталя.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступила Юлия Куварзина. Роли играют Дмитрий Белоцерковский, Станислав Ещенко, Виктор Остроухов, Наталья Антонова.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© theatrecomedy.com

Что послушать

Концерт в честь дня рождения Булата Окуджавы в Центральном доме литераторов

9 мая в 19:00 в концертном зале Центрального дома литераторов состоится концерт в честь дня рождения Булата Окуджавы. В этот день знаменитому советскому поэту, писателю и барду исполнился бы 101 год. Темой вечера станет творчество Окуджавы в кино. Песни барда звучали в таких картинах, как «Белорусский вокзал», «Соломенная шляпка», «Приключения Буратино», «Покровские ворота», по его сценариям были сняты киноленты «Верность» и «Женя, Женечка и “Катюша”».

На концерте песни Булата Окуджавы из фильмов будут исполнять актёры Валерий Баринов и Олег Харитонов, актрисы Ольга Красько и Елена Санаева и барды Виктор Леонидов, Юлия Зиганшина, Роман Ларкин и Елена Фролова.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© Genrietta Peryan/globallookpress.com

Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова в «Зарядье»

9 мая в 19:00 в концертном зале «Зарядье» выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Коллектив был создан в 2010 году трубачом Петром Востоковым и певицей Дарьей Антоновой. В 2011 году он стал обладателем Гран-при международного конкурса молодых исполнителей «Усадьба-Джаз». Оркестр регулярно выступает на знаковых джазовых фестивалях, например Moscow Jazz Festival и «Джаз в саду Эрмитаж».

В программу концерта в «Зарядье» войдут произведения из репертуара отечественных и зарубежных джазовых оркестров военных лет, например Sentimental Journey из репертуара оркестра Леса Брауна, «В дальний путь» из репертуара джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета под управлением Александра Цфасмана и «Катюша» из репертуара шанхайского джаз-оркестра Олега Лундстрема. Также в честь 185-летия со дня рождения Петра Чайковского прозвучат произведения великого композитора в джазовой обработке.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© Соцсети Петра Востокова

Музыкальный фестиваль «Дружба» в клубе «Особняк М»

10 мая в 22:00 в клубе «Особняк М» начнётся фестиваль электронной музыки «Дружба». На восьми сценах выступит более сорока артистов, в числе которых — диджеи из Тель-Авива Aviv SAB, Mishell и Foox. Российскую электронную сцену будут представлять диджеи Илья Токарев, Денис Костицын, Матвей Щетинкин и многие другие. Также на фестивале выступит группа «Вирус!», чей пик популярности пришёлся на конец 1990-х — начало 2000-х годов.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© druzhbafest.com

Где погулять

Экскурсия «Тверские-Ямские: скрытые детали на фасадах»

10 мая с 14:00 до 16:00 один из старейших проектов пешеходных экскурсий по Москве Moscowwalks проведёт пешеходную прогулку по Тверским-Ямским улицам. Участникам расскажут, как появились названия этих улиц, покажут элитный «клубный» дом 1920-х годов и дом с «петербургской» системой проходных дворов. Экскурсанты будут искать мозаичные панно с сюжетами русских сказок, декор в стиле финского национального романтизма и вензеля владельцев доходных домов. Стоимость экскурсии — 500 рублей, зарегистрироваться на неё можно на Timepad.

Вечеринка Surf Coffee x Flacon на дизайн-заводе Flacon

10 мая с 13:00 до 15:00 на дизайн-заводе Flacon пройдёт вечеринка Surf Coffee x Flacon. Посетителей креативного пространства ждет двухчасовой музыкальный сет диджея Rich Rudeboyz. Под ритмы и биты гости дизайн-завода могут выпить кофе на открытой площадке и зайти в расположенные на территории магазины. Вход на вечеринку бесплатный.

© surfcoffee.ru

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