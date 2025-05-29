Барри Кеоган: меня вдохновляла работа с The Weeknd

Актер, исполнитель одной из главной роли в фильме «Последнее завтра» в эксклюзивном интервью «Рамблеру» рассказал о своём персонаже, дружбе с The Weeknd и работе с Дженной Ортегой (исполнительница роли Уэнсдэй в одноимённом сериале Тима Бёртона).

© Terence Baelen/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В российский прокат 29 мая выходит психологический триллер «Последнее завтра» режиссёра Трея Эдварда Шульца. Главные роли в картине сыграли популярный музыкант Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, а также Барри Кеоган и Дженна Ортега. Главный герой — страдающий бессонницей музыкант, который переживает личный и творческий кризис. На одном из своих концертов он встречает таинственную незнакомку. Это событие становится стартом для опасных событий, которые стирают грань между реальностью и кошмаром. Верный друг артиста попытается помочь ему, но искушение славой, самоуничтожение, накал страстей только запутывают клубок конфликтов и противоречий.

— Что вы почувствовали, когда прочитали сценарий в первый раз?

— Он просто сбил меня наповал, я не ожидал подобного эффекта от текста. Когда я закончил читать сценарий, то сразу понял, что из этой истории получится очень красивое и впечатляющее кино. Эта история удивительно правдива, несмотря на некоторую долю сумасшествия. Меня всегда интересовали подобные сюжеты, которые вскрывают правду, чего бы это ни стоило героям.

— В «Последнем завтра» вы сыграли друга популярного музыканта. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем персонаже, что он за человек?

— Он немного нервный и чутко ощущающий происходящее вокруг себя парень. В нём буйная, неугомонная энергия, словно он постоянно совершает спринт или забег. Кажется, будто он всё время куда-то спешит, к чему-то великому, может быть, к свободе, а может — к разрушению. И мне нравится это напряжение, сопротивление внутри одного персонажа.

Я воображал и играл его как человека, который пытается поступить правильно по отношению к своему другу. Мой персонаж не завидует звёздной карьере своего друга, он по-братски поддерживает его и радуется за него.

© Lionsgate Productions Ltd.

— Вы были знакомы или встречались с The Weeknd до того, как получили предложение сняться с ним в одном фильме?

— Впервые я встретил Эйбела (настоящее имя The Weeknd — Эйбел Тесфайе — прим. «Рамблера») несколько лет назад, после съёмок в картине режиссёра Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя». Эти пару лет пролетели незаметно, потом мы уже встретились на съёмках «Последнего завтра». Признаюсь, это ощущалось словно магия — быть на одной площадке с человеком, которым ты восхищаешься.

Он любит кино, и это заметно по его работе, в том числе над музыкальными клипами. На съёмочной площадке я видел, как сильно он погружался в работу, тщательно прорабатывал каждую сцену. Вплести столько нюансов и смыслов в сюжет, незаметных на первый взгляд, могут только те, кто действительно разбирается в кино и в музыке (музыкант Эйбел Тесфайе не только сыграл одну из главных ролей в проекте, но и стал его сосценаристом — прим. «Рамблера»).

— Кроме вас и The Weeknd в картине снялась Дженна Ортега. Что каждый из вас привнёс в этот проект и как рождался ваш творческий союз?

— Дженна — электростанция в лучшем смысле этого слова. В ней есть большая энергия, невозмутимость и спокойствие — и этим она привлекает зрителя к себе. Создаётся впечатление, что она видит, понимает всё и при этом не говорит ни слова до нужного момента. Это впечатляет.

Эйбел, в свою очередь, буквально жил и дышал этой историей, полностью погрузившись в роль. Было легко найти с ним контакт в кадре. Он с талантом делает всё, за что берётся. Во многом поэтому у нас на площадке царила атмосфера доброжелательности и творческого бесстрашия.

© Lionsgate Productions Ltd.

— Как вам работалось на площадке под руководством режиссёра Трея Эдварда Шульца?

— Трей — визионер, он видит вещи иначе, чем большинство людей. Но его работа никогда не выглядит вычурно, наоборот, она органична, свежа и инновационна. Трей создаёт пространство, в котором артист чувствует себя свободным, раскованным. Мне было интересно воплощать своего персонажа на экране под чутким руководством Трея и Эйбела.

— Как бы вы описали фильм «Последнее завтра»?

— Это сон при высокой температуре, который видит мой замечательный друг-музыкант. Фильм задаёт множество вопросов, но предлагает зрителю самостоятельно ответить на них. Будто кто-то сбросил вас в реку и сказал: «Выплывай сам».

Картина получилась очень эмоциональной. Я бы посоветовал посмотреть её именно в кинотеатрах на большом экране и с мощным звуком, чтобы проникнуться этой историей, почувствовать всю боль и радость героев.

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