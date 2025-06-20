«Материалистка»: Дакота Джонсон ищет любовь в большом городе

В российский прокат вышла «Материалистка» Селин Сон — один из самых ожидаемых фильмов лета. Главные роли в необычной американской романтической комедии исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. «Рамблер» объясняет, почему картина уступает дебюту Сон «Прошлые жизни», но является интересным и актуальным высказыванием о любви.

© A24, 2AM, Killer Films, Access Entertainment, IPR.VC

Люси (Дакота Джонсон) работает в элитном нью-йоркском брачном агентстве Adore и подыскивает подходящих по всем параметрам кавалеров требовательным клиенткам. Люси больше работает с девушками, но иногда помогает и парням. Каждое утро свахи начинается с обзвона женщин и мужчин, которые предыдущим вечером ходили на свидание. Если встреча расстроила заказчицу, Люси обещает отыскать не менее достойный вариант в ближайшие дни. Она не только помогает встретить любовь всей жизни, но также выступает для одиночек коучем и психологом. Уже девять девушек, которым помогала героиня, сыграли свадьбы. В Adore Люси считается одной из лучших сотрудниц. При этом ей самой чуть за 30 и кавалера у неё нет.

На свадьбе клиентки Люси знакомится с братом жениха по имени Гарри (Педро Паскаль). В мире свах подобные редкие экземпляры называют «единорогом» — один идеальный мужчина на миллион: красив, высок, худощав, умён и сказочно богат. На том же торжестве героиня сталкивается со своим бывшим — актёром-неудачником Джоном (Крис Эванс), который даже через несколько лет после расставания вынужден подрабатывать официантом и делить жилплощадь с двумя соседями. Сваху и раньше раздражала бедность, со временем ситуация никак не поменялась. Но сердцу не прикажешь, чувства к Джону не угасли совсем. Люси оказывается в любовном треугольнике, ей предстоит непростой выбор.

© A24, 2AM, Killer Films, Access Entertainment, IPR.VC

Селин Сон стала звездой авторского кино два года назад, когда дебютировала в кино трогательной драмой «Прошлые жизни» о воссоединении во взрослом возрасте друзей детства и столкновении разных культур. Сюжет был основан на личной истории постановщицы, к которой в США приехал старый знакомый из Южной Кореи. Картина стала успешной в прокате, удостоилась двух номинаций на «Оскар» и попадала во всевозможные списки лучших фильмов 2023 года.

«Материалистка» — вторая режиссёрская работа Сон. Как признаётся постановщица в интервью Variety, сценарий вновь во многом основан на личном опыте автора: в 2010-е, когда Сон была ещё только начинающим драматургом, она полгода работала свахой. Фильм позиционируется как романтическая комедия — жанр, который сегодня переживает не лучшие времена. «Реальная любовь», «500 дней лета», «Дневник Бриджит Джонс» и другие хиты остались в нулевых, а сегодня наивные и чересчур оптимистичные истории любви кажутся почти что сказками. Сон решает вдохнуть новую жизнь в жанр и снимает исключительно современное кино об отношениях с узнаваемыми персонажами и понятными реалиями. Но никакой сказочности и приторности в «Материалистке» нет. Даже диалоги Сон отличаются сухостью. Люси прагматична и открыто говорит, что считает брак подобием торгового соглашения, выгодного для обеих сторон. В конце концов, намного приятнее жить в роскошном пентхаусе в центре Манхэттена и совсем не думать о деньгах, чем спорить из-за парковки за 25 долларов в час около ресторана. Гарри — надёжный и отличный вариант, Джон — непредсказуемая и малопривлекательная опция. Но к первому Люси относится нейтрально, а ко второму её тянет. Образуется классическая для романтических комедий конструкция, когда разум вступает в конфликт с чувствами.

© A24, 2AM, Killer Films, Access Entertainment, IPR.VC

«Материалистку» отличает честный и трезвый взгляд на мир. Сон спокойно говорит о реалистичных бытовых моментах, про которые в романтических комедиях вспоминать не принято: например, в подобных фильмах партнёры не обсуждают деньги, ведь это так пошло. Постановщица делит фильм на две половины. В первой мы знакомимся с работой Люси. Сама сваха сравнивает свою деятельность с трудом страховщика или гробовщика — одни расчёты, выполнение требований клиенток и ноль романтики. Важны вес, рост, ежегодная зарплата и здоровые зубы, чувства вычеркнуты из уравнения. Клиентки выставляют невероятные требования и уверены, что заслуживают большего.

Во второй части на первый план выходит история Люси. Может ли в мегаполисе, где капитализм победил любовь, возникнуть настоящее чувство? Готова ли сваха сделать рискованную ставку и не думать о раскладах на будущее? Фактически единственная интрига фильма — осталась ли у самой Люси вера в любовь. Если да, то выбор очевиден.

© A24, 2AM, Killer Films, Access Entertainment, IPR.VC

Вторая работа Сон намного проще и холоднее дебютных «Прошлых жизней». От нежности и чувственности первого фильма не осталось и следа. «Материалистка» хирургически точно препарирует современные отношения, но всё равно глобально не вырывается из рамок романтической комедии. Почему Люси вообще загоняют в любовный треугольник? Ведь героиня не обязана выбирать между двумя неидеальными мужчинами, которые, очевидно, не до конца ей подходят. Можно ведь быть счастливой и самодостаточной в одиночестве. Сон не готова разбивать привычные жанровые конвенции, но всё равно заставляет и героев, и зрителей снять розовые очки и честно взглянуть на себя и на других. В сухом остатке «Материалистка» говорит об очень простой истине. Встретить любовь невероятно сложно, и это нормально. Но если чувства настоящие, то ни рост, ни вес, ни цвет глаз, ни форма носа не имеют значения.

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