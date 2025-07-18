«Саван»: триллер об ИТ-предпринимателе, который разработал умные могилы

В российском прокате можно посмотреть новый фильм режиссёра Дэвида Кроненберга — «Саван». Премьера картины состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в прошлом году. По сюжету канадский технологичный предприниматель придумывает необычный способ общения с умершими близкими, который может совершить революцию в мире похоронного бизнеса. «Рамблер» делится впечатлениями о необычном фильме, который точно шокирует неподготовленных зрителей.

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Четыре года назад у бизнесмена Карша (Венсан Кассель) от рака умерла любимая жена Бекка (Дайан Крюгер). Безутешный вдовец после смерти супруги забыл про личную жизнь. Карш при поддержке друзей ходит на свидания, но только отпугивает потенциальных пассий болезненной привязанностью к Бекке и постоянными беседами об умершей. Вдовец не может и не хочет забывать любимую. Привязанность к умершей приобретает патологические черты, когда бизнесмен придумывает технологичный стартап GraveTech.

Ноу-хау компании — специальное облачение, саван, в котором хоронят человека на кладбище будущего. Это не просто некрополь: на могильной плите установлен экран, к которому может с помощью приложения на мобильном подключиться родственник умершего, чтобы наблюдать в режиме реального времени за медленно разлагающимся под землёй телом. 3D-изображение впечатляет высоким разрешением. Карш регулярно заглядывает на кладбище, чтобы посмотреть на останки Бекки.

Технологичный некрополь пользуется спросом. Карш планирует в скором времени открывать новые кладбища в Будапеште и Рейкьявике, но его планам мешают вандалы, которые портят несколько могил, в том числе Бекки. Причём нападавшие смогли взломать и приложения клиентов, так что это ещё и кибератака. Под подозрением: радикальные экоактивисты, китайские спецслужбы, русские хакеры и даже врачи, лечившие супругу бизнесмена экспериментальными методами. Карш погружается в параноидальную пучину и обращается за помощью к техническому гению Мори (Гай Пирс), бывшему мужу Терри (снова Дайан Крюгер) — сестры-близнеца Бекки.

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Канадский автор Дэвид Кроненберг — один из немногих ныне живущих режиссёров, кого по праву можно называть гением и революционером в мире кино. Первый полный метр — «Стерео» — постановщик снял ещё в 1969-м, но расцвет карьеры мастера пришёлся на 1980-е и 1990-е. «Видеодром», «Муха», «Мёртвая зона» и «Связанные насмерть» стали классикой боди-хоррора, а Кроненберг превратился в звезду исключительно неуютного жанра, который интересуется трансформациями человеческого тела. В XXI веке канадец много экспериментировал и отходил от привычных тем. «Оправданная жестокость» (2005) и «Порок на экспорт» (2007) — криминальные драмы с Вигго Мортенсеном, «Опасный метод» (2011) — историческая мелодрама про Карла Юнга и Зигмунда Фрейда.

После выпущенной в 2014 году сатиры на Голливуд «Звёздная карта» Кроненберг пропал. Могло даже показаться, что канадский автор вышел на пенсию. Но в конкурсе Канн в 2022-м показали фильм «Преступления будущего» Кроненберга о художнике, который превратил хирургические операции в перформансы, а спустя два года режиссёр вернулся на Лазурный Берег с «Саваном». Кажется, останавливаться 82-летний классик не собирается.

На создание «Савана» Кроненберга вдохновила личная история. В 2017 году от рака скончалась вторая жена канадца Каролин Зэйфман — мать Брэндона и Кейтлин Кроненберг, которые пошли по стопам отца и стали кинематографистами. Изначально «Саван» задумывался как сериал, а проект финансировал стриминг Netflix. Но продюсеры посмотрели две снятые серии и решили отказаться от шоу. Работу Кроненберга спас бренд Saint Laurent, который в последние годы занимается ещё и кино. Два эпизода перемонтировали в фильм.

Режиссёр так и не смог оправиться от утраты, но нашёл возможность переработать внутреннюю боль в футуристический сюжет. Как это часто бывает у канадского режиссёра, идея революционного гаджета едва ли когда-либо воплотится в жизнь, но возможность наблюдать за разлагающимся телом любимого человека — и метафора неспособности отпустить близкого, и повод честно поговорить о смерти.

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Кроненберг не раз признавался, что не верит в загробный мир. Режиссёр-атеист открыто заявляет, что от умершего остаются только останки. Технологичный стартап Карша позволяет убитым горем родственникам поддерживать связь с любимыми даже после смерти. Здоровые ли это отношения, может ли человек двигаться дальше, постоянно подглядывая за разлагающейся плотью? Едва ли. Но ещё в XIX веке анатомические театры обрели популярность, а интерес человека к болезням и смертям никогда не ослабнет. В «Саване» Кроненберг доводит свои антропологические наблюдения до пугающего экстрима, но в то же время редко какой автор готов без тени юмора осмыслять переход в мир мёртвых.

«Саван» трудно назвать боди-хоррором, хотя пугающие сцены в фильме есть. По ночам к Каршу продолжает являться жена, причём без руки и левой груди, которые были вынуждены отрезать хирурги из-за распространения метастазов. Неподготовленный зритель в эти моменты захочет закрыть глаза или отвернуться от экрана. К такому же эффекту могут привести изображения, снятые в могиле. Но большую часть картины составляют не шокирующие эпизоды, а разговоры об утрате. Карш после акта вандализма на кладбище чувствует, что отдаляется от Бекки. Он ищет утешения в обществе её сестры Терри и Су-мин (Сандрин Холт) — незрячей женщины, которая подыскивает местечко в некрополе для умирающего мужа-венгра. Кажется, вдовец наконец-то снова наслаждается плотскими удовольствиями и с Су-мин, и с Терри и готов примириться со смертью жены.

Другая линия сюжета — детективная или даже шпионская. Карш вместе с помощниками пытается выяснить, кто же разграбил кладбище и зачем. Кроненберг делится со зрителями опасениями по поводу отсутствия какой-либо кибербезопасности в современном мире, а компании и террористы в любой момент готовы воспользоваться слабостями людей. Даже могилы со встроенными экранами могут таить угрозу.

Картину Кроненберга можно уверенно посоветовать не только поклонникам таланта канадца, но и ценителям современного авторского кинематографа. Широкую аудиторию наверняка отпугнут неспешное развитие событий и депрессивная атмосфера. Даже без жутких изображений Кроненберг словно переносит зрителей в могилу: настолько «Саван» — кино неуютное, а порой и отталкивающее. В то же время фильм долго не отпускает после просмотра, к картине возвращаешься снова и снова. Это интеллектуальная головоломка без однозначных ответов.

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