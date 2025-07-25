«Нейробатя»: технокомедия о программисте и его отце в законе

В российском прокате идёт фантастическая комедия «Нейробатя» от режиссёра фильма «Юра дворник» Виталия Дудки. По сюжету талантливый разработчик помещает разум своего отца-преступника в умную колонку. В картине снялись Денис Власенко, Виталий Хаев и Валентина Ляпина. «Рамблер» рассказывает, как авторы картины высмеивают технический прогресс и переносят тему отцов и детей в цифровую эпоху.

© Dudka Films

Молодой программист Гриша (Денис Власенко) слишком застенчивый и неуверенный в себе, чтобы его изобретения воспринимали всерьёз. Однажды он создаёт нейросеть, которую помещает в собранного из подручных средств робота-петуха. Инновация заключается в том, что Гриша может управлять петухом силой мысли ― с помощью специального шлема. Но для его коллег по рынку такая разработка курам на смех.

Параллельно из тюрьмы сбегает Гришин отец, известный босс крупной в 1990-х годах преступной организации, которого в бандитских кругах все знают по прозвищу Бес (Виталий Хаев). Перед тем как попасть на зону, Бес спрятал кучу денег и сейчас надеется их вернуть. Но при побеге он сильно ударяется головой и впадает в кому. В качестве эксперимента Гриша переносит сознание отца в своего робота, и тот сначала в качестве петуха, а потом через другие электронные устройства пытается наладить отношения с сыном, а заодно привести его к спрятанному кладу. Но по следам Беса и Гриши идут другие бандиты, надеясь урвать лакомый кусочек.

© Dudka Films

Виталий Дудка снимает простые, не особо оригинальные истории, но зато с душой. Его героями становятся дворники, фотографы, инфлюенсеры, инфоцыгане, заключённые, а теперь ещё и айтишники. Вместе с Денисом Власенко режиссёр уже работал на своём дебюте «Юра дворник». В этой картине актёр сыграл роль пафосного фотографа, а в «Нейробате» Власенко возвращается к своему стандартному экранному образу невротичного, зашуганного, но умного парня.

Виталий Хаев тоже играет привычный для себя образ ворчливого матёрого бати, который ещё и занимался бандитизмом в 1990-х. Но здесь само название фильма требует от Хаева играть так, как он умеет. И это действительно работает: грубые, но меткие «батины» комментарии Беса о том, как изменился мир, пока герой сидел за решёткой, становятся основным кладезем комедийных моментов картины.

© Dudka Films

Есть в фильме и неожиданные отсылки к известным фильмам. Например, когда начальник тюрьмы заходит в камеру Беса, он видит на стене постер «Побега из Шоушенка» и на секунду замирает: что, если, как в фильме, за плакатом огромная дыра? Главная злодейка (Настасья Самбурская) носит жёлтый латексный костюм, прямо как Ума Турман в «Убить Билла». В какой-то момент герои со своими роботами и нейросетями попадают в деревню староверов, где всем заправляет герой Сергея Чихачёва из «Кибердеревни» (это очевидная отсылка к сериалу).

В фильме много пародий и заимствований из известных зарубежных проектов: легко считываются «Чёрное зеркало», «Вечное сияние чистого разума», «Фарго», «Живая сталь», «Девушка с татуировкой дракона» и многое другое. Но самая забавная и определённо не намеренная отсылка случилась в сцене, где актёр Аскар Нигамедзянов, сыгравший петуха в «Бременских музыкантах», начал кричать в фильме, чтобы Гриша отпустил петуха.

В России две беды: отец ушёл из дома и отец не ушёл из дома. Так вот «Нейробатя» непринуждённо добавляет к продолжающемуся в российском кинематографе дискурсу на тему отцов и детей комментарий в стиле хай-тек. В античности был «бог из машины», а сейчас ― батя из гаджета, который всегда неожиданно придёт на помощь. Премьера комедии состоялась на кинофестивале «Новое движение» в Великом Новгороде в этом году. Судя по смеху и аплодисментам широкой публики, «Нейробатя» имеет все шансы на успех в прокате. Да и в конце концов, скрыться от июльского зноя или проливного дождя в кинотеатре за просмотром этого фильма — далеко не худший вариант.

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