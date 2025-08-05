«Аватар»: обнаружены киноляпы в самом кассовом фильме в истории

В декабре 2025 года на экраны выйдет третья часть нашумевшей франшизы «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона. Первый фильм вышел в конце 2009 года и стал рекордсменом по кассовым сборам. За всё время показа в кинотеатрах по всему миру «Аватар» заработал больше 2,9 миллиарда долларов, по данным «Кинопоиска», и стал самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Эту позицию картина занимает до сих пор.

© 20th Century Fox

Кроме того, в 2010 году «Аватар» получил три награды американской киноакадемии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, работу художника-постановщика и операторскую работу. Но, несмотря на грандиозные технические решения, в картине можно заметить несколько ошибок, которые допустила команда во время съёмок. «Рамблер» пересмотрел фильм и обнаружил фрагменты с киноляпами.

Съёмки и интересные факты

Сюжет научно-фантастического фильма разворачивается в 2154 году на вымышленной планете «Пандора». Здесь, в бескрайних джунглях, обитает раса необыкновенных существ На'ви, которые умеют общаться с природой и живут в гармонии с ней. Прибывшая с Земли исследовательская миссия во главе с доктором Грейс Огастин создаёт специальные аватары — механические тела, точь-в-точь как у жителей Пандоры. При их помощи они исследуют культуру, обычаи и традиции На'ви.

Покой жителей нарушают корпорация RDA и военные, которые ищут на планете бесценный минерал анобтаниум. Ради него земляне готовы уничтожить инопланетное племя и их дом. Вызванный с Земли бывший морпех Джейк Сали сперва соглашается помочь корпорации, но затем переходит на сторону На'ви и, в частности, в одно из племён — Оматикая.

© 20th Century Fox

По данным портала Film.ru, сценарий фильма был разработан ещё в 1995 году, во время работы над фильмом «Титаник», а приступить к съёмкам Кэмерон планировал в 1999-м. Тогда, по подсчётам авторов, бюджет фильма должен был составить около 400 миллионов долларов (большая часть средств приходилась на спецэффекты). Американские студии отказались спонсировать высокобюджетную картину, даже несмотря на успех «Титаника». В итоге фильм пришлось отложить, его бюджет в 2009 году значительно уменьшился — картина обошлась создателям в 237 миллионов долларов.

Больше половины — 60% того, что мы видим на экране, было создано при помощи компьютерной графики. При этом специалисты разработали технологию, которая позволяла во время съёмок видеть на экране мониторов компьютерных персонажей вместе с актёрами.

Большая часть съёмок прошла в Новой Зеландии, где были созданы специальные декорации. Например, здесь разместили Комнату связи с капсулами для переноса людей в тела аватаров, Биолабораторию, Центр управления. А чтобы создать язык На'ви, Кэмерон позвал в команду лингвиста Университета Южной Каролины, который несколько месяцев трудился над грамматикой. На съёмках он раздал актёрам брошюру «Говорим на На'ви» и самостоятельно обучал их правильному произношению.

© 20th Century Fox

Одну из главный ролей в фильме сыграла Сигурни Уивер, которая приобрела всемирную известность благодаря фильму из научно-фантастической франшизы «Чужой» (первый фильм вышел в 1979 году). На одну из ролей также претендовал Майкл Бин, также снявшийся в «Чужих», 1986 год. Но Кэмерон не хотел, чтобы «Аватар», из-за предыдущих проектов актёров, ассоциировался у зрителей с «Чужим».

После выхода на широкие экраны фильм обрёл небывалый успех. По данным портала «Кинопоиск», за всё время проката его посмотрели больше 220 миллионов человек по всему миру, а кассовые сборы составили свыше 2,9 миллиарда долларов. Он стал самым кассовым за всю историю кинематографа и остаётся таким по сей день. В 2010 году картина получила три «Оскара» в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника-постановщика». В том же году «Аватар» получил два приза «Золотой глобус», присуждаемый Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Картина была названа лучшим фильмом года, а Кэмерона признали лучшим режиссёром.

Вышедший на экраны в 2022 году «Аватар: Путь воды» не смог превзойти успех первого фильма, хотя приблизился к нему. За всё время проката картина собрала свыше 2,3 миллиарда долларов и сегодня занимает третью строчку (после «Аватара» и «Мстители. Финал») в мировом рейтинге по кассовым сборам. Достался картине и «Оскар» — «За лучшие визуальные спецэффекты».

Киноляпы в фильме

1. Одна из первых сцен. Глава программы «Аватар» Доктор Грейс Огастин в исполнении Сигурни Уивер приходит в пункт управления, чтобы обсудить прибытие на Пандору Джейка Салли. Зрители видят, как главный администратор корпорации RDA Паркер Селфридж играет в мини-гольф. При этом при смене кадров шары постоянно меняют своё положение: сперва они находятся рядом друг с другом, затем — на расстоянии, а после вновь сближаются.

© 20th Century Fox

2. В той же сцене с гольфом, когда Селфридж бьет по мячу, позади него проходит девушка. Спустя пару секунд, когда он идет к лунке забрать забитый мяч, девушка вновь проходит в том же направлении.

© 20th Century Fox

3. Следующая сцена. Селфридж берет камень левой рукой. Через секунду, при смене кадра, зрители видят, как он перекладывает его из правой руки в левую. Как так получилось?

© 20th Century Fox

4. Сцена на военной базе. Полковник Майлз Куортич влезает в робота и просит Джейка втереться в доверие к жителям Пандоры, и узнать, как с ними можно договориться. Сперва на ноге робота зрителя видят красную ленту, но при смене кадров она исчезает, а на её месте появляется цифра 11.

© 20th Century Fox

5. Первое знакомство Джейка в теле аватара и Нейтири из племени Оматикайя. Девушка спасает его от хищного животного. Когда Джейк идет за ней, чтобы поблагодарить, она держит в руках лук и стрелу. Но когда Нейтири начинает отчитывать Джека за гибель животного, стрела вдруг исчезает. А через несколько секунд, при смене кадра, вновь возвращается.

© 20th Century Fox

6. В следующем эпизоде племя Оматикая нападает на Джейка. Он бросает нож на землю. Но в следующей сцене, когда Нейтири разговаривает с женихом Цу'теем, на заднем фоне стоит Джейк, а нож уже у него на поясе.

© 20th Century Fox

7. После ночного знакомства с племенем Оматикая Джейк возвращается из аватара в лабораторию. Грейс и другие ученые поднимают его из капсулы, Грейс кладет ему руку на плечо и спрашивает все ли с ним и с аватаром в порядке. При смене кадра рука оказывается уже на его руке, а затем снова на плече.

© 20th Century Fox

8. Следующий эпизод, когда Джейк отчитывается о том, как внедрился в племя Оматикая полковнику и Паркеру Селфриджу. Его руки сперва находятся на столе с проекцией дерева Эйвы, а при смене кадра за пару секунд опускаются по бокам кресла-коляски, хотя никаких движений он не совершал. (55.52 - 55.55).

© 20th Century Fox

9. После победы над крылатым икаром и установления с ним связи, коса Джейка свисает с правого плеча. Но при смене кадра она уже перекинута через левое. Хотя Джейк никак не мог её перекинуть самостоятельно.

© 20th Century Fox

10. Финальная битва Джейка (находился в теле аватара) и полковника Куортича (находился в теле робота). Внешний вид робота за весь бой постоянно меняется. То зрители видят гладкую крышу, а затем на ней появляются поручни. Такое происходит несколько раз.

© 20th Century Fox

11. Джейк возвращается в Блок связи после битвы с полковником. Когда открывается крышка капсулы, при съёмке сверху, зрители видят, что инвалидного кресла рядом нет. Но при смене кадра и съемке сбоку, кресло появляется, и Джейк его отбрасывает.

© 20th Century Fox

В знаменитых сценах фильма «Москва слезам не верит» нашли забавные киноляпы