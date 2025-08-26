Начались съёмки приключенческого фильма «Лукоморье»

В Москве и Московской области в августе и сентябре этого года пройдут съёмки фильма «Лукоморье» по мотивам одной из самых знаменитых поэм Александра Пушкина. Производством новой картины о путешествии школьников в волшебном мире писателя, которая выйдет на большие экраны в 2026 году, занимается кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okkо. Главные роли в проекте исполнят Ника Жукова, Леон Кемстач, Павел Прилучный, Елена Валюшкина и Олеся Иванченко.

© Okko

Большая часть волшебных локаций будет снята в масштабных декорациях, специально построенных для этого проекта, в живописных местах. Часть персонажей и сцен будут реализованы с применением компьютерной графики. За режиссёрским креслом Александр Бабаев («Сокровища гномов», сериал «Наследники. Дар крови»), среди генеральных продюсеров — Василий Ровенский («Царевна-лягушка», «Коты Эрмитажа») и Максим Рогальский («Летучий корабль», «Одна»). Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ.

Примерная школьница Маша Аксёнова учится на «отлично» и увлекается литературой. Иван Красилов — её полная противоположность. Он часто попадает в неприятности, а учёбе предпочитает веселье. Но всё меняется, когда во время школьной экскурсии они вдвоём проваливаются в портал и попадают в выдуманный Александром Пушкиным мир — Лукоморье.

© Okko

Школьники оказываются в сказке, знакомой каждому с детства. Но тут всё совсем не так, как писал Пушкин. Златая цепь снята. Кот больше не рассказывает сказки — у него творческий кризис, а Кощей готов превратить в камень каждого, кто встанет на его пути.

Маше и Ивану предстоит пройти волшебные испытания и разгадать тайну исчезнувших строк «Лукоморья», чтобы вернуться домой. На своём пути они встретят учёного Кота, бойкую Бабу-Ягу, грозного Лешего и кокетливую Русалку.

Александр Бабаев, режиссёр: «В нашем фильме “Лукоморье” подверглось некоторым изменениям: оказывается, невероятным образом Александр Пушкин спрятал в строках поэмы новые неизвестные строки. Это значительно повлияло на сюжет и финал истории, которые знает каждый. Да ещё и некоторые персонажи стали жить своей жизнью. Например, небезызвестный герой — Кощей Бессмертный. Он стал настолько могущественным, что решил сам вершить судьбу всех волшебных существ. Но не он один такой в нашей истории. Появляются и новые герои, готовые ему противостоять — школьники Маша и Иван. Однако и они не так просты, как может показаться на первый взгляд. В общем, зрителей ждёт настоящее захватывающее приключение в лучших традициях горячо любимых сказок, невероятные квесты и финал, который непременно, но приятно удивит».

