«Рецепт счастья» с Жюльет Армане: музыкальная каша из топора

В российском прокате идёт музыкальная мелодрама «Рецепт счастья» режиссёра и сценаристки Амели Боннен. Это кино об успешном парижском шеф-поваре Сесиль, которая возвращается в родную провинцию из-за проблем со здоровьем отца. Картина стала фильмом открытия Каннского кинофестиваля и была номинирована на «Золотую камеру», награду для дебютных полнометражных работ. «Рамблер» рассказывает, стоит ли смотреть эту мелодраму.

© Canal+

В центре сюжета — звезда кулинарного телешоу Сесиль (Жюльет Армане). Вместе со своим возлюбленным Софьеном (Теуфик Джаллаб) она собирается открыть в Париже ресторан. Но большие планы приходится отложить: отец Сесиль перенёс инфаркт, и женщина едет к родителям на свою малую родину. Там она встречает свою первую любовь (Бастьен Буйон), с которой когда-то ничего не сложилось, но теперь чувства вспыхивают вновь. Уже в начале фильма сценарий выглядит так, будто автор каждый день подглядывала в справочник драматургических стереотипов.

У Сесиль начинается экзистенциальный кризис. Внутри семьи отношения крайне сложные — отец, оказывается, никогда не одобрял тягу дочери к высокой кухне. С первой любовью всё ещё хуже: объект романтического интереса не так хорош, как кажется зрителям на первый взгляд. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Сесиль беременна, но не уверена, хочет ли оставлять ребёнка. Девушке предстоит выбирать между амбициозным столичным ухажёром и душевным провинциальным парнем.

© Canal+

Основой для «Рецепта счастья» стала одноимённая короткометражка 2021 года, за которую Амели Боннен два года спустя получила национальную французскую кинопремию «Сезар». Режиссёр расширила эту картину до полного метра и немного поменяла сюжет: в короткометражной работе в родной город возвращался мужчина. Увы, арифметика драматургии работает не так линейно: недостаточно растянуть простую как две копейки историю о ностальгии по родным местам. Если в коротком метре недосказанность и эмоциональную недоработанность главной героини ещё можно выдать за поэтическую лаконичность и авторской замысел, то в полнометражной картине те же элементы превращаются в дыры сценария, которые Боннен не смогла заполнить.

В некоторой степени автор попыталась это сделать с помощью песен. В определённые моменты режиссёр прибегает к приёму ломки четвёртой стены, когда актёры на экране обращаются непосредственно к зрителю: персонажи «Рецепта счастья» начинают петь, глядя прямо в камеру. Пространство кадра превращается в сцену, кулинарные приборы — в подобие микрофона и далее по списку. Лучше всех с этим справляется исполнительница главной роли Жюльет Армане, поскольку она не только актриса, но и популярная во Франции певица. Её же героиня отличается наиболее проработанным характером — Сесиль достаточно талантлива, чтобы можно было поверить в её успех, и более чем ранима, чтобы сопереживать её сомнениям и неудачам.

В целом музыкальные номера — слабое место картины. Персонажи переходят на пение, исполняя французские хиты XX века, но этот приём выглядит совершенно вне контекста из-за своей внезапности. Получается нечто среднее между дружескими посиделками с караоке и психотерапевтической вечеринкой со специалистом, который в свободное время подрабатывает на этой же вечеринке барменом. И то и другое может оказаться полезным в жизни, но в фильме это выглядит не слишком увлекательно и задорно.

© Canal+

В картине Боннен удручает предсказуемость. После первых 15–20 минут просмотра зритель точно знает, чем закончится история о несчастной девушке, которую судьба поставила перед непростым выбором. Кажется, что режиссёр рассказывает о женщине в поисках баланса между семьёй и карьерой. Но в действительности получается набор древних клише вроде «дом там, где сердце подскажет», и «родители — это святое, нужно быть рядом с ними». Эти банальности приправлены щепоткой французской музыки и кулинарными метафорами, от которых пробуждается аппетит, но не воображение.

Примечательно, что такое кино в этом году открывало Каннский фестиваль — один из главных в мировой культуре. Более того, впервые за 78-летнюю историю Канн их открывал фильм-дебют. Раньше смотр на Лазурном Берегу позиционировал себя как витрина для авангарда и больших художественных прорывов. Теперь фильмом открытия стало безобидное, компромиссное кино — никакого удивления, волнения и шока. Но главное, что и никакого авторского голоса за полтора часа не прорезывается. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказывать простые истории доступными средствами. Но важно уметь находить в простом сложное и раскрывать в банальности неожиданное. Амели Боннен не делает ни того ни другого.

В контексте современного французского кинематографа «Рецепт счастья» — любопытный экземпляр. В 2000-х французы пытались конкурировать с американским мейнстримом, создавая свои комедии и блокбастеры. Сегодня они чаще обращаются к формату «кино для своих» — картинам, которые работают на внутреннюю аудиторию. Песни Далиды и отсылки к телешоу «Топ-шеф» понятны зрителю во Франции, но за её пределами остаются экзотикой. При этом нельзя назвать «Рецепт счастья» плохим фильмом. Он скорее предсказуемый, безопасный и практически ничем не запоминающийся. Возможно, это и есть новая норма для авторского европейского кино, с которой придётся смириться в ближайшие годы.

