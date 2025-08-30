«Рецепт счастья» с Жюльет Армане: музыкальная каша из топора
В российском прокате идёт музыкальная мелодрама «Рецепт счастья» режиссёра и сценаристки Амели Боннен. Это кино об успешном парижском шеф-поваре Сесиль, которая возвращается в родную провинцию из-за проблем со здоровьем отца. Картина стала фильмом открытия Каннского кинофестиваля и была номинирована на «Золотую камеру», награду для дебютных полнометражных работ. «Рамблер» рассказывает, стоит ли смотреть эту мелодраму.
В центре сюжета — звезда кулинарного телешоу Сесиль (Жюльет Армане). Вместе со своим возлюбленным Софьеном (Теуфик Джаллаб) она собирается открыть в Париже ресторан. Но большие планы приходится отложить: отец Сесиль перенёс инфаркт, и женщина едет к родителям на свою малую родину. Там она встречает свою первую любовь (Бастьен Буйон), с которой когда-то ничего не сложилось, но теперь чувства вспыхивают вновь. Уже в начале фильма сценарий выглядит так, будто автор каждый день подглядывала в справочник драматургических стереотипов.
У Сесиль начинается экзистенциальный кризис. Внутри семьи отношения крайне сложные — отец, оказывается, никогда не одобрял тягу дочери к высокой кухне. С первой любовью всё ещё хуже: объект романтического интереса не так хорош, как кажется зрителям на первый взгляд. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Сесиль беременна, но не уверена, хочет ли оставлять ребёнка. Девушке предстоит выбирать между амбициозным столичным ухажёром и душевным провинциальным парнем.
Основой для «Рецепта счастья» стала одноимённая короткометражка 2021 года, за которую Амели Боннен два года спустя получила национальную французскую кинопремию «Сезар». Режиссёр расширила эту картину до полного метра и немного поменяла сюжет: в короткометражной работе в родной город возвращался мужчина. Увы, арифметика драматургии работает не так линейно: недостаточно растянуть простую как две копейки историю о ностальгии по родным местам. Если в коротком метре недосказанность и эмоциональную недоработанность главной героини ещё можно выдать за поэтическую лаконичность и авторской замысел, то в полнометражной картине те же элементы превращаются в дыры сценария, которые Боннен не смогла заполнить.
В некоторой степени автор попыталась это сделать с помощью песен. В определённые моменты режиссёр прибегает к приёму ломки четвёртой стены, когда актёры на экране обращаются непосредственно к зрителю: персонажи «Рецепта счастья» начинают петь, глядя прямо в камеру. Пространство кадра превращается в сцену, кулинарные приборы — в подобие микрофона и далее по списку. Лучше всех с этим справляется исполнительница главной роли Жюльет Армане, поскольку она не только актриса, но и популярная во Франции певица. Её же героиня отличается наиболее проработанным характером — Сесиль достаточно талантлива, чтобы можно было поверить в её успех, и более чем ранима, чтобы сопереживать её сомнениям и неудачам.
В целом музыкальные номера — слабое место картины. Персонажи переходят на пение, исполняя французские хиты XX века, но этот приём выглядит совершенно вне контекста из-за своей внезапности. Получается нечто среднее между дружескими посиделками с караоке и психотерапевтической вечеринкой со специалистом, который в свободное время подрабатывает на этой же вечеринке барменом. И то и другое может оказаться полезным в жизни, но в фильме это выглядит не слишком увлекательно и задорно.
В картине Боннен удручает предсказуемость. После первых 15–20 минут просмотра зритель точно знает, чем закончится история о несчастной девушке, которую судьба поставила перед непростым выбором. Кажется, что режиссёр рассказывает о женщине в поисках баланса между семьёй и карьерой. Но в действительности получается набор древних клише вроде «дом там, где сердце подскажет», и «родители — это святое, нужно быть рядом с ними». Эти банальности приправлены щепоткой французской музыки и кулинарными метафорами, от которых пробуждается аппетит, но не воображение.
Примечательно, что такое кино в этом году открывало Каннский фестиваль — один из главных в мировой культуре. Более того, впервые за 78-летнюю историю Канн их открывал фильм-дебют. Раньше смотр на Лазурном Берегу позиционировал себя как витрина для авангарда и больших художественных прорывов. Теперь фильмом открытия стало безобидное, компромиссное кино — никакого удивления, волнения и шока. Но главное, что и никакого авторского голоса за полтора часа не прорезывается. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказывать простые истории доступными средствами. Но важно уметь находить в простом сложное и раскрывать в банальности неожиданное. Амели Боннен не делает ни того ни другого.
В контексте современного французского кинематографа «Рецепт счастья» — любопытный экземпляр. В 2000-х французы пытались конкурировать с американским мейнстримом, создавая свои комедии и блокбастеры. Сегодня они чаще обращаются к формату «кино для своих» — картинам, которые работают на внутреннюю аудиторию. Песни Далиды и отсылки к телешоу «Топ-шеф» понятны зрителю во Франции, но за её пределами остаются экзотикой. При этом нельзя назвать «Рецепт счастья» плохим фильмом. Он скорее предсказуемый, безопасный и практически ничем не запоминающийся. Возможно, это и есть новая норма для авторского европейского кино, с которой придётся смириться в ближайшие годы.
