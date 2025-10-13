Финал «Одних дома» и хоррор с Куриленко: главные киноновинки недели

Захватывающие триллеры, уютные семейные комедии, заставляющие задуматься драмы и увлекательные мультфильмы — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — хоррор «Другой» с Ольгой Куриленко, анимационная картина «Русалочка и морской монстр» и психологический триллер «Девушка Миллера». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть в Okko c 13 по 17 октября.

© ООО «Старт Студио»

Кадр из сериала «Одни дома»

13 октября: «13 карт. Джокер представляет», премьера

© Phoenix Animation Studio

Анимационный сериал «13 карт» режиссёра Вани Тэйла, вышедший в Okko в 2024 году, рассказывал о мальчике Феде, который получил в своё распоряжение восемь клонов из магической колоды карт. Они должны выполнять за мальчика скучную работу, но на деле оказываются неприспособленными к реальной жизни.

Мини-сериал «13 карт. Джокер представляет» — спин-офф этого хитового проекта. По сюжету валеты и короли четырёх мастей сталкиваются с загадочной и очень могущественной силой — Джокером. Мини-сериал будет интересен юным и взрослым любителям анимации, юмора и загадочных историй.

13 октября — 16 октября: «Планетяне», финальные серии

© 1-2-3 Production

Окончание сериала про пришельцев, которые прибыли на Землю в поисках сына Императора своей планеты и для маскировки вселились в тела полицейского Антона и его жены Марины. Этот сериал понравится любителям комедий, а также поклонникам актёрских талантов Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой, которые сыграли в «Планетянах» главные роли.

14 октября — 16 октября «Одни дома», финальные серии

© ООО «Старт Студио»

Зрителям наверняка успела полюбиться многосерийная семейная комедия, в которой четверо детей Акимовых — Алина, Женя, Вика и Коля — на время остались без родителей и не только наслаждаются свободой, но и решают взрослые проблемы.

«Одни дома» одинаково интересен и юной, и взрослой аудитории. Финальные серии станут отличным поводом собраться всей семьёй перед экранами.

16 октября: «Лихие. Глава вторая», 6-я серия

© Продюсерская компания «Среда»

Сюжет многосерийной драмы Юрия Быкова о криминальной группировке, державшей в 1990-х в страхе весь Дальний Восток, становится всё напряжённее. «Лихие. Глава вторая» — мрачный, реалистичный и увлекательный сериал, и его стоит посмотреть тем, кто хочет больше узнать о жизни в разных уголках России в ту непростую эпоху.

16 октября: «Русалочка и морской монстр», премьера

© Hebei Yuguo Film Co., Ltd.

Главная героиня китайского мультфильма, принцесса подводного мира Русалочка, находит необычный кристалл. По рассказам её наставника, находка связана с возвращением морского монстра, который сто лет назад был запечатан силой магического трезубца.

Героиня берёт трезубец у своей матери и вместе с друзьями отправляется на поиски чудовища. Этот мультфильм отлично подойдёт для семейного просмотра с самыми маленькими зрителями.

17 октября: «Как приручить лису», 3-я серия

© Originals Production, «Место силы»

Зоопсихолог Миронов случайно подбирает на дороге окровавленную девочку Дину и отвозит её в больницу. Из-за этого он попадает под подозрение: в этот же день в округе находят труп девушки. Миронов начинает собственное расследование, в котором ему должна помочь Дина. Девочка явно что-то знает, но предпочитает молчать.

Сериал будет интересен любителям захватывающих криминальных историй, в которых находится место семейным драмам.

17 октября: «Хроники русской революции», 5–8-я серии

© Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»

Продолжение масштабной эпопеи Андрея Кончаловского о событиях, приведших к революции 1917 года, и первых годах становления СССР. Главный герой истории — вымышленный начальник особого отдела полиции для борьбы с подпольным революционным движением Михаил Прохоров. Ему предстоит столкнуться с реально существовавшими историческими персонажами, например Владимиром Лениным и Львом Троцким.

Cериал наверняка понравится любителям красивых костюмных драм и ценителям актёрских талантов Юры Борисова, Евгения Ткачука и Никиты Ефремова, которые сыграли роли Прохорова, Ленина и императора Николая II.

17 октября: «Девушка Миллера», премьера

© Good Universe; Lionsgate Productions Ltd.; Point Grey Pictures

Главная героиня психологического триллера — студентка Кайро, увлечённая литературой. На почве любви к книгам она сближается со своим преподавателем творческого письма Джонатаном Миллером. Девушка испытывает к Миллеру не только интеллектуальный интерес. Преподаватель отвергает Кайро и та начинает его преследовать. Это кино наверняка будет интересно любителям тонких психологических триллеров.

17 октября: «Другой», премьера

© Radar Films, UMedia Entertainment

Хоррор с Ольгой Куриленко в главной роли. После смерти матери Элис возвращается в дом, где провела детские годы. И обнаруживает, что в нём происходят загадочные вещи: установленная по всему периметру высокотехнологичная система наблюдения отслеживает каждое действие Элис, в комнатах словно присутствует кто-то невидимый. Главной героине предстоит открыть страшные тайны дома.

Фильм будет интересен тем, кто любит пощекотать себе нервы жуткими историями о девушках, вынужденных противостоять мистическим силам.

