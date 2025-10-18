Играл русских, отказал Сталлоне: Жан-Клоду Ван Дамму — 65

18 октября исполняется 65 лет бельгийскому актёру Жан-Клоду Ван Дамму. В детстве будущая кинозвезда начал заниматься карате и другими боевыми искусствами, что сыграло важную роль в его карьере. Перебравшись в Голливуд, он подружился и тренировался с Чаком Норрисом, который стал рекомендовать его в кино. Впоследствии Ван Дамм стал звездой боевиков. Сегодня его фильмография насчитывает около 80 актёрских работ. «Рамблер» вспоминает знаковые проекты Жан-Клода Ван Дамма.

© Christopher Khoury/globallookpress.com

«Не отступать и не сдаваться»

Фильм режиссёра Кори Юня, снятый в жанре боевых искусств и вышедший в 1986 году, не был актёрским дебютом Ван Дамма. До этого бельгиец сыграл второстепенных персонажей в бельгийско-французской драме «Женщина между собакой и волком», американской комедии «Брейк-данс» и боевике «Без вести пропавшие». Но русский злодей Иван Крашинский в «Не отступать и не сдаваться» стал первой значимой ролью в карьере будущей кинозвезды. Персонаж Ван Дамма, хитрый и безжалостный боец, сначала терроризирует главного героя Джейсона Стиллвелла и его отца Тома, а затем противостоит Джейсону на ринге во время соревнований по карате.

Хотя критики прохладно встретили картину, отметив, что в ней много заимствований из «Последнего дракона» с Брюсом Ли и «Рокки 4» с Сильвестром Сталлоне, она показала хорошие результаты в прокате. По данным Box Office Mojo, она заработала в США и Канаде 4,6 миллиона долларов. А сам Ван Дамм запомнился зрителям.

Иваном Крашинским «русская» фильмография актёра не ограничилась. В 1988 году Жан-Клод сыграл ещё одного русского злодея, агента КГБ по имени Андрей, в боевике «Чёрный орёл» Эрика Карсона. А в 2012 году снялся в роли самого себя в комедии российского режиссёра Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона».

«Кровавый спорт»

© Cannon International

В основу картины Ньюта Арнольда «Кровавый спорт» (1988) легла история реального персонажа — капитана армии США и мастера боевых искусств Фрэнка Дакса. Роль Дакса досталась Ван Дамму и стала для актёра прорывной.

По сюжету главный герой отправляется в Гонконг участвовать в подпольных состязаниях по восточным единоборствам. Ему приходится бороться с сильным и опасным противником Чонгом Ли. В беседе с изданием Chicago Tribune продюсер картины Марк ДиСалле пояснял, что хотел найти на эту роль актёра — мастера боевых искусств, который бы нравился женщинам: «Жан-Клод одинаково нравится и женщинам, и мужчинам. Он американский герой, который борется за справедливость по-американски и вышибает дух из плохих парней».

«Кровавый спорт» стал кассовым хитом. По данным Chicago Tribune, при бюджете 2 миллиона долларов фильм заработал 50 миллионов долларов в мировом прокате и был продан тиражом 150 тысяч видеокассет. После этого фильма гонорары Ван Дамма резко начали расти. По информации крупнейшей в мире базы данных о кино Internet Movie Database, если за «Не отступать и не сдаваться» актёр получил всего 250 долларов, то за «Кровавый спорт» — 25 тысяч долларов, а за вышедшего позже «Чёрного орла» — уже 70 тысяч долларов.

«Двойной удар»

© Vision International

В боевике Шелдона Леттича «Двойной удар» (1991) актёр сыграл братьев-близнецов Чеда и Алекса. По сюжету их родителей убили, и мальчики росли вдалеке друг от друга: Алекс в Гонконге, а Чед — в Лос-Анджелесе. Повзрослевшие братья встречаются и решают отомстить убийцам своих близких. Сначала они не ладят, потому что выросший в гонконгском приюте Алекс считает Чеда неженкой, но потом налаживают отношения.

С помощью этой картины актёр надеялся отойти от жанра фильмов о боевых искусствах, в которых его привыкли видеть зрители. «Если я останусь в фильмах о боевых искусствах, люди устанут от моих проектов», — пояснял он в интервью изданию Los Angeles Times в 1991 году. «Двойной удар» стал коммерчески успешным: его сборы в мировом прокате составили, по данным BoxOfficeMojo, 30 миллионов долларов.

«Универсальный солдат»

© StudioCanal

Вышедший в 1992 году научно-фантастический боевик Роланда Эммериха принёс Ван Дамму очередную порцию славы. Актёр сыграл главную роль: его герой Люк во время вьетнамской войны погибает в перестрелке с собственным сослуживцем. Их тела погружают в криогенные камеры и через несколько лет оживляют для программы «Универсальный солдат», предназначенной для создания идеальных солдат. Память Люка стирают, но он всё равно узнаёт о своём прошлом.

Несмотря на прохладные отзывы критиков, назвавших картину копией «Терминатора 2», боевик окупил себя. По данным Internet Movie Database, при бюджете в 23 миллиона долларов он заработал в американском прокате 36 миллионов долларов. Сам Ван Дамм, по информации Internet Movie Database, получил за эту картину гонорар в 1,5 миллиона долларов, что поставило его в ряд актёров А-класса вроде Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.

«Патруль времени»

© Renaissance Pictures

В научно-фантастическом боевике Питера Хайамса, вышедшем в 1994 году, Ван Дамм сыграл главного героя Макса Уокера — сотрудника Комиссии по контролю времени, предотвращающей изменения в истории. Он возвращается в прошлое, чтобы воспрепятствовать убийству своей беременной жены.

Критики ругали картину за путаный сценарий и сюжетные несоответствия. Тем не менее «Патруль времени» стал кассовым хитом. По информации издания Hartfort Courant, заявленный бюджет картины составил 27 миллионов долларов. В мировом прокате фильм собрал почти 102 миллиона долларов (данные Box Office Mojo). «Патруль времени» был номинирован на премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов Saturn Award как лучший научно-фантастический фильм.

«Уличный боец»

© Universal Pictures

В боевике Стивена Е. де Соузы, вышедшем в 1994 году, герой Ван Дамма, полковник Уильям Гайл, противостоит наркобарону Байсону, который решил захватить власть в вымышленной стране в Юго-Восточной Азии. Гонорар актёра за съёмки в этой картине составил, по данным Internet Movie Database, 8 миллионов долларов.

Фильм оказался коммерчески успешным: по данным Box Office Mojo, при бюджете в 35 миллионов долларов он собрал в мировом прокате около 100 миллионов долларов. За эту роль Жан-Клод получил трогательную номинацию на премию детского телеканала Nickelodeon — Kids Choice Award.

«Ж.К.В.Д»

© Canal+

В конце 1990-х интерес к жанру боевика в США стал угасать. Ван Дамм начал терять свою популярность и снимался преимущественно в проходных проектах. Ему удалось вернуть интерес публики благодаря псевдодокументальной драме «Ж.К.В.Д» (2008) французского режиссёра Мабрука Эль Мекри. Актёр сыграл сам себя: по сюжету он, погрязшая в долгах и позабытая публикой кинозвезда, заходит в почтовое отделение и становится невольным соучастником ограбления.

В интервью изданию The Guardian Жан-Клод рассказывал, что Мабрук был большим поклонником его старых фильмов, поэтому предложил снять этот проект. «Он сказал мне, что я отличный актёр, но я раз за разом снимаюсь в одном и том же фильме. Он сказал, что хочет сделать со мной что-то другое», — говорил Ван Дамм.

Критики приняли «Ж.К.В.Д» тепло. Например, кинообозреватель журнала Time Ричард Корлисс счёл, что за свою игру в этой картине Ван Дамм «заслуживает не чёрного пояса [по карате], а “Оскара”». Ассоциация кинокритиков Торонто номинировала актёра на свою премию TFCA Award за лучшую мужскую роль.

«Неудержимые 2»

© Lionsgate

Боевик Саймона Уэста стал громким возвращением Ван Дамма в этот жанр. Жан-Клоду досталась роль главного злодея Жана Вилена. Его герой враждует с отрядом «Неудержимых» и берёт в заложники одного из членов отряда — Билли.

Фильм вышел в прокат в 2012 году и имел кассовый успех. По данным Box Office Mojo, при бюджете в 100 миллионов долларов он заработал в мировом прокате 314 миллионов долларов. В интервью The Guardian Ван Дамм рассказывал, что безмерно благодарен создателю франшизы «Неудержимые» Сильвестру Сталлоне за то, что тот позвал его в этот проект, несмотря на то, что от участия в первой части актёр отказался.

Павлу Майкову — 50: как звезде «Бригады» удалось перезапустить карьеру