«Разрушитель миров»: почему не удался боевик с Миллой Йовович

«Разрушитель миров» — это новый фильм режиссёра Брэда Андерсона, автора картин «Машинист» и «Обитель проклятых». В своей новой работе режиссёр рассказывает про семейную драму на фоне постапокалиптического будущего. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.

© 23ten

За пять лет до представленных на экране событий в мире произошла катастрофа: из разломов в земле на поверхность планеты вырвались чудовища из параллельного измерения. Их цель прозаична и предсказуема — уничтожить население Земли, а часть людей превратить в монстров. Если монстр кусает человека, тот постепенно превращается в зомби-гибрида.

Интересная особенность чудовищ: превращают в гибридов они в основном мужчин, хотя бывают и женщины. Почему так происходит, никто не знает. Некоторые из персонажей размышляют на эту тему. Девушки в военном грузовике считают, что дело в нейронных связях мозга: якобы у женщин они более ветвистые, а у мужчин прямые. Другие полагают, что дело в мужских хромосомах, которые привлекают монстров больше, чем женские.

В центре повествования — юная девочка-подросток Вилла (Билли Булле) и её родители. Отец Джейкоб (Люк Эванс) занимается воспитанием дочери и рассказывает о мире, который был до разрыва пространства, поскольку Вилла начала забывать об элементарных вещах: например, была ли рыба в воде и как выглядели собаки. Учитывая, что со времени вторжения прошло всего пять лет, объяснить такую особенность памяти логически трудно.

© 23ten

В сценарии «Разрушителя миров» вообще много странностей. Чтобы поднять дух девочки, которая переживает за будущее, отец то и дело рассказывает байку про Кадьяра — могучего дровосека с большим топором, который стал одним из первых свидетелей разрыва Земли и убил первого монстра-разрушителя. Был ли такой боец в действительности и что с ним приключилось в дальнейшем, кино многозначительно умалчивает.

Пока отец с дочерью сидят дома, мать Виллы (Милла Йовович) сражается с чудовищами, ведь она один из командиров сил сопротивления. Одного из главных персонажей за весь фильм ни разу не назвали по имени. Словно сценаристы просто забыли его прописать. Драматическое повествование начинается после одного из нападений. Семье приходится разделиться: Вилла и Джейкоб уплывают на маленький остров, чтобы жить там в изоляции, пока мать семейства не победит чудовищ на «большой земле».

«Разрушитель миров» — новый проект одного из важных жанровых режиссёров 2000-х в Америке Брэда Андерсона. Его картины «Машинист» с исхудавшим для роли Кристианом Бейлом и «Девятая сессия» с бригадой рабочих, что оказались в плену психиатрической больницы, — проекты, которые привлекали зрителей благодаря идеально выстроенной атмосфере при скудном бюджете. Андерсон работал с тем, что было под рукой: антураж, пространство выбранной локации, психологический дискомфорт и другое.

© 23ten

В новой ленте режиссёра от былого мастерства, к сожалению, не видно и следов. Съёмки картины прошли в Северной Ирландии, чьи суровые ландшафты «играют» роль постапокалиптических пейзажей в неопределённом будущем. Увы, безликих серых скал и песчаных пляжей, территорию которых герой Люка Эванса заполняет минами («На всякий случай», — объясняет он дочери), недостаточно, чтобы замаскировать небольшую производственную мощность и сценарий, будто написанный на коленке.

Изображение в «Разрушителе миров» характерно для ранних работ Андерсона. Кинематографист работает в приглушённых тонах, выделяя разве что зелёные и коричневые оттенки. Камера время от времени пролетает над полями неизведанного острова, визуально отделяя его от коричневой дымки и взрывов где-то вдалеке. Тёплые краски — мир, холодные — война с ужасными монстрами.

Помимо невнятного сценария, в котором неясна ни предыстория жутких тварей, ни расстановка сил человечества, удручает и графика. Одна из главных фишек «Разрушителя миров» — монстры, которые выглядят как нечто, вдохновлённое то ли пришельцами из «Граней будущего», то ли чудовищами из франшизы «Тихое место». На протяжении всего фильма зрители так и не увидят их на крупном плане: Андерсон держит монстров на расстоянии почти всегда.

© 23ten

Они быстро передвигаются и издают грозный рык, но на деле не вызывают какого-то особенного чувства опасности. За 90 минут хронометража зрителям покажут всего пару стычек с несколькими монстрами и гибридами, которые выглядят крайне неубедительно, словно резиновые куклы в чьих-то руках. Неудивительно, ведь бюджетные ограничения сказываются: чаще всего монстров показывают в темноте, урывками, чтобы скрыть их несовершенства, насколько это возможно.

Милла Йовович в этом фильме только ради строчки на постере. Экранное время матери семейства — не более 10–15 минут. Героиня появляется крайне редко, чтобы произнести несколько пафосных фраз или пройти с факелом в руке через толпу верных ей солдат. Никакого значения в жизни дочери она не играет; во всяком случае, на экране ничего не показывают. Куда больше для взросления Виллы важен отец.

© 23ten

Люк Эванс вкладывается в образ отца-защитника на 100%, актёр харизматичен, и это несомненный плюс. Жаль, что Эвансу практически нечего играть по сценарию, — не стоит ждать раскрытия внутреннего мира героя или его необыкновенной трансформации в силу новых обстоятельств. Большую часть повествования в кадре отец-одиночка уверен, что его жена погибла.

«Разрушитель миров» — бесхарактерное кино, которое вряд ли увлечёт зрителя. Для проникновенной семейной драмы здесь не хватает актёрской выдержки. Для бодрого экшена недостаточно внятного сценария и спецэффектов. Герои и сюжет не цепляют и вряд ли останутся в памяти зрителей после просмотра.

