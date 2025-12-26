«Ночь койота»: разбираем новый хоррор с Джастином Лонгом

Главную роль в новом фильме ужасов «Ночь койота» исполнил звезда хоррора «Джиперс Криперс» и «Варвара» Джастин Лонг. Режиссёром выступил хоррор-ремесленник Колин Минихан, известный по картине «Искатели могил». Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.

© Capstone Studios, Gramercy Park Media, Jaguar Bite, Sugar Studios LA, Tea Shop Productions

Лос-Анджелес. Скотт (Джастин Лонг) вместе с супругой Лив (Кейт Босворт), дочкой Хлои (Мила Харрис) и шкодливым псом Чарли переехали из корейского квартала в шикарный дом на Голливудских холмах. Работающий художником комиксов мужчина трудился на износ, что в итоге и позволило семье перебраться в престижный район города. Жизнь героев теперь похожа на сказку, а былые дни в тесной однокомнатной квартире остались позади. Их не смущает даже странный сосед Трип (Норберт Лео Бац), к которому постоянно заглядывает представительница древнейшей профессии Джули (Бриттани Аллен). Семья наслаждается роскошной жизнью, но идиллии предстоит конец. Из-за лесных пожаров по улицам бродят голодные и дикие койоты, которые не прочь поживиться человечиной.

© Capstone Studios, Gramercy Park Media, Jaguar Bite, Sugar Studios LA, Tea Shop Productions

Колин Минихан начинал свой путь в профессии как видеомейкер и успел посотрудничать с хард-рок-группой Papa Roach, для которой снял клип на композицию I Almost Told You That I Loved You. В трёхминутном ролике уже прослеживалась одержимость режиссёра хоррор-эстетикой: подвешенные на крюках люди, монохромная цветовая партитура, а также общее ощущение страха и тревоги. В 2010 году Минихан дебютировал в большом кино, став сорежиссёром (вместе со Стюартом Ортизом и братьями Вишес) культового хоррора «Искатели могил». После постановщик отметился картинами «Пришельцы», «От этого песок становится красным» и «Что тебе нужно для жизни». «Ночь койота» — пятый полнометражный фильм Минихана и первый после семилетнего перерыва. Премьера картины состоялась в Остине осенью этого года на ежегодном кинофестивале Fantastic Fest, посвящённом фильмам ужасов и фэнтези.

© Capstone Studios, Gramercy Park Media, Jaguar Bite, Sugar Studios LA, Tea Shop Productions

«Ночь койота» может похвастаться именитым актёрским ансамблем, состоящим сплошь из звёзд фильмов ужасов. Джастина Лонга после успеха «Варвара» всё чаще можно заметить в хоррорах: от «Крика. Ночь перед Рождеством» до «Орудий». Исполнившая роль Лив Кейт Босворт ранее также отметилась участием в «Варваре». А Норберта Лео Баца и Бриттани Аллен можно было заметить в «Изгоняющем дьявола: Верующий» и «Пиле 8» соответственно. Возможность встретить знакомые лица в одном фильме станет приятным сюрпризом для всех поклонников жанра. Но, по большому счёту, этим плюсы фильма и ограничиваются.

© Capstone Studios, Gramercy Park Media, Jaguar Bite, Sugar Studios LA, Tea Shop Productions

Минихан отчаянно пытается совместить социальный комментарий об одной из главных экологических проблем США (лесные пожары в Калифорнии — явление частое) с комедийным хоррором о противостоянии типичной буржуазной семьи стае койотов. Но для первого режиссёру недостаёт выверенной драматургии, для второго — откровенного безумства в кадре. Неожиданно к концу фильма «Ночь койота» и вовсе предстаёт конвенциональной семейной драмой о не замечающем собственных родственников отце-трудоголике.

Супруги в реальной жизни Лонг и Босворт привносят в сюжет дополнительный драматургический контекст. За взаимоотношениями их персонажей становится наблюдать едва ли не интереснее, чем за жестокой игрой в кошки-мышки со стаей койтов. Фильм рассыпается на отдельные удачные скетчи: палящий из пистолетов по зверям Трип или падающий в обморок при виде крови Скотт. Но после каждой яркой сцены следует очередной утомительный диалог, в котором персонажи пытаются понять, как им выбраться из западни.

© Capstone Studios, Gramercy Park Media, Jaguar Bite, Sugar Studios LA, Tea Shop Productions

В фильме не найти выверенного саспенса, как в подобной по сюжету «Схватке» (2011), свойственной жанру жестокости, как в схожих «Дикости» (2006) и «Своре» (2006), и необходимого безумия, благодаря которому низкобюджетные хорроры становятся идеальным выбором для коллективного просмотра в шумной компании. А социальная критика Минихана, несмотря на клыкастых охотников, оказалась совершенно беззубой и свелась к бесхитростной мысли о сытых богачах, неизбежно пасующих перед любыми жизненными трудностями, в которых зачастую они сами и виноваты. Но для столь банальной истории не обязательно помещать толстосумов в экстремальные обстоятельства.

«Разрушитель миров»: почему не удался боевик с Миллой Йовович