«Ночь койота»: разбираем новый хоррор с Джастином Лонгом
Главную роль в новом фильме ужасов «Ночь койота» исполнил звезда хоррора «Джиперс Криперс» и «Варвара» Джастин Лонг. Режиссёром выступил хоррор-ремесленник Колин Минихан, известный по картине «Искатели могил». Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.
Лос-Анджелес. Скотт (Джастин Лонг) вместе с супругой Лив (Кейт Босворт), дочкой Хлои (Мила Харрис) и шкодливым псом Чарли переехали из корейского квартала в шикарный дом на Голливудских холмах. Работающий художником комиксов мужчина трудился на износ, что в итоге и позволило семье перебраться в престижный район города. Жизнь героев теперь похожа на сказку, а былые дни в тесной однокомнатной квартире остались позади. Их не смущает даже странный сосед Трип (Норберт Лео Бац), к которому постоянно заглядывает представительница древнейшей профессии Джули (Бриттани Аллен). Семья наслаждается роскошной жизнью, но идиллии предстоит конец. Из-за лесных пожаров по улицам бродят голодные и дикие койоты, которые не прочь поживиться человечиной.
Колин Минихан начинал свой путь в профессии как видеомейкер и успел посотрудничать с хард-рок-группой Papa Roach, для которой снял клип на композицию I Almost Told You That I Loved You. В трёхминутном ролике уже прослеживалась одержимость режиссёра хоррор-эстетикой: подвешенные на крюках люди, монохромная цветовая партитура, а также общее ощущение страха и тревоги. В 2010 году Минихан дебютировал в большом кино, став сорежиссёром (вместе со Стюартом Ортизом и братьями Вишес) культового хоррора «Искатели могил». После постановщик отметился картинами «Пришельцы», «От этого песок становится красным» и «Что тебе нужно для жизни». «Ночь койота» — пятый полнометражный фильм Минихана и первый после семилетнего перерыва. Премьера картины состоялась в Остине осенью этого года на ежегодном кинофестивале Fantastic Fest, посвящённом фильмам ужасов и фэнтези.
«Ночь койота» может похвастаться именитым актёрским ансамблем, состоящим сплошь из звёзд фильмов ужасов. Джастина Лонга после успеха «Варвара» всё чаще можно заметить в хоррорах: от «Крика. Ночь перед Рождеством» до «Орудий». Исполнившая роль Лив Кейт Босворт ранее также отметилась участием в «Варваре». А Норберта Лео Баца и Бриттани Аллен можно было заметить в «Изгоняющем дьявола: Верующий» и «Пиле 8» соответственно. Возможность встретить знакомые лица в одном фильме станет приятным сюрпризом для всех поклонников жанра. Но, по большому счёту, этим плюсы фильма и ограничиваются.
Минихан отчаянно пытается совместить социальный комментарий об одной из главных экологических проблем США (лесные пожары в Калифорнии — явление частое) с комедийным хоррором о противостоянии типичной буржуазной семьи стае койотов. Но для первого режиссёру недостаёт выверенной драматургии, для второго — откровенного безумства в кадре. Неожиданно к концу фильма «Ночь койота» и вовсе предстаёт конвенциональной семейной драмой о не замечающем собственных родственников отце-трудоголике.
Супруги в реальной жизни Лонг и Босворт привносят в сюжет дополнительный драматургический контекст. За взаимоотношениями их персонажей становится наблюдать едва ли не интереснее, чем за жестокой игрой в кошки-мышки со стаей койтов. Фильм рассыпается на отдельные удачные скетчи: палящий из пистолетов по зверям Трип или падающий в обморок при виде крови Скотт. Но после каждой яркой сцены следует очередной утомительный диалог, в котором персонажи пытаются понять, как им выбраться из западни.
В фильме не найти выверенного саспенса, как в подобной по сюжету «Схватке» (2011), свойственной жанру жестокости, как в схожих «Дикости» (2006) и «Своре» (2006), и необходимого безумия, благодаря которому низкобюджетные хорроры становятся идеальным выбором для коллективного просмотра в шумной компании. А социальная критика Минихана, несмотря на клыкастых охотников, оказалась совершенно беззубой и свелась к бесхитростной мысли о сытых богачах, неизбежно пасующих перед любыми жизненными трудностями, в которых зачастую они сами и виноваты. Но для столь банальной истории не обязательно помещать толстосумов в экстремальные обстоятельства.
