Эксперты объяснили феноменальный кассовый успех «Чебурашки-2»

«Чебурашка-2» стал вторым фильмом в истории российского кинопроката, заработавшим свыше пяти миллиардов рублей. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Ранее такого показателя удалось добиться только первому «Чебурашке». «Рамблер» выяснил у экспертов, с чем связаны такие кассовые результаты.

© Союзмультфильм

По состоянию на 12 января 17:09 по московскому времени общие сборы «Чебурашки-2» достигли 5,001 миллиарда рублей, его посмотрели 9 миллионов зрителей, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕАИС. Сиквелу удалось преодолеть планку в 5 миллиардов рублей за 12 дней, в то время как первой части понадобилось на это более 20 дней, отмечает агентство. Первый «Чебурашка» по-прежнему остаётся самым кассовым фильмом в истории российского проката. По данным ЕАИС Фонда кино, первую часть в кинотеатрах посмотрели свыше 22 миллионов человек, фильм заработал 6,78 миллиарда рублей.

«Чебурашка-2» вышел на экраны 1 января 2026 года. Семейный фильм рассказывает о новых приключениях ушастого зверька. Повзрослевший главный герой не всегда ладит со своим старшим другом Геной. Вдобавок ему приходится спасать дом Гены от сноса — на месте жилища хотят построить парк развлечений. Также Чебурашка вместе со своими приятелями Гришей и Соней убегает в горы, где им предстоит столкнуться со множеством опасных ситуаций. Кроме того, во второй части зрителям показывают, что происходило с Геной в молодости: например, как он познакомился со своей супругой Любой и как обзавёлся домом в дендрарии.

© Союзмультфильм

Режиссёром сиквела стал Дмитрий Дьяченко, ранее снявший первую часть. Чебурашку вновь озвучила Ольга Кузьмина. Сергей Гармаш вернулся к роли Гены, Елена Яковлева опять исполнила роль своенравного директора шоколадной фабрики Риммы, а Дмитрий Лысенков — её помощника Лариона. Также в продолжении снялись Ева Смирнова, Илья Кондратенко, Фёдор Добронравов.

На результаты кассовых сборов сиквела повлияла сила бренда, считает главный редактор портала «Кино-Театр. Ру» Жан Просянов.

«Всё-таки Чебурашка — персонаж, знакомый многим зрителям с детства. К тому же первая часть получилась удачной с творческой точки зрения и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката», — поясняет он.

Первый «Чебурашка» был «сарафанным хитом», напоминает кинокритик, главный редактор кинопортала Zoom.Film Александр Голубчиков.

«Сначала взрослые зрители шли на него с осторожностью, поскольку это детский фильм, но затем начали рекомендовать друг другу. Поэтому даже после окончания новогодних праздников картина продолжала собирать кассу», — констатирует он.

Выход второй части сопровождался мощной рекламной поддержкой и кросс-промоакциями, поэтому фильму удалось привлечь внимание зрителей, добавляет Просянов.

Динамику кассовых сборов «Чебурашки-2» опрошенные «Рамблером» эксперты объясняют ростом цен на билеты в кино.

«Первая часть выходила в 2023 году. С тех пор цена билета в кино выросла почти на 40% — сейчас его средняя стоимость составляет около 570 рублей. Поэтому в денежном выражении "Чебурашке-2" удалось собрать более 5 миллиардов рублей в более короткий срок, чем первой части», — обращает внимание Жан Просянов.

© Союзмультфильм

Но по количеству зрителей сиквел пока уступает первой части, констатируют опрошенные «Рамблером» эксперты. Просянов объясняет это тем, что в текущем году наряду с «Чебурашкой-2» вышли семейные новогодние блокбастеры «Буратино» и «Простоквашино», которые могли отвлечь на себя часть аудитории. «У первого фильма таких сильных конкурентов не было», — отмечает он.

По мнению Александра Голубчикова, «Чебурашка-2» сможет заработать в прокате около 6 миллиардов рублей, но вряд ли превзойдёт по сборам результаты первой части. «По данным ЕАИС, если в последнее праздничное воскресенье сборы фильма составили около 247 миллионов рублей, то в понедельник, 12 января, — 44,7 миллиона рублей. Если падение сборов будет продолжаться, то сиквелу вряд ли удастся обойти первую часть», — заключает он.

