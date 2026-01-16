Новый директор Третьяковки и победители «Глобуса» — хорошие новости недели
«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.
Тимоти Шаламе на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
В Третьяковской галерее и Пушкинском музее назначены новые руководители
Государственную Третьяковскую галерею и ГМИИ имени А. С. Пушкина возглавили новые руководители. Как сообщила 14 января в своём мессенджере Max министр культуры РФ Ольга Любимова, на должность директора Третьяковки назначена экс-директор Пушкинского музея Ольга Галактионова. По словам Любимовой, бывшая глава галереи Елена Проничева сложила полномочия по собственному желанию. ГМИИ имени А. С. Пушкина возглавила Екатерина Проничева (старшая сестра Елены Проничевой).
Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова
Ольга Галактионова возглавляла Пушкинский музей с января 2025 года. Под её руководством прошли выставки «Подвиг музея», «Курс на Север», «Августейшие. Куклы» и грандиозная ретроспектива Марка Шагала «Радость земного притяжения». До этого (с 2021 года) Галактионова занимала пост генерального директора музейно-выставочного центра «РОСИЗО»: она курировала такие масштабные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига» и ставший лауреатом Национальной премии имени Лихачёва проект «ДК СССР». Как отметила Галактионова в интервью ТАСС, планы по развитию Третьяковки она планирует обсуждать через месяц или два: «Мне необходимо время, чтобы войти в курс дела на новом месте».
Екатерина Проничева до нового назначения возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник (с 2022 года). С 2018 по 2022 год она была председателем Комитета по туризму города Москвы. А до этого — с 2015 по 2018 год — генеральным директором ВДНХ. При ней состоялся перезапуск музея в павильоне «Космос», а также открылся Музей славянской письменности «Слово».
В США прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус»
12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она считается одной из самых престижных кинопремий в мире, её учредителем является Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA). Награды присуждаются в нескольких номинациях за достижения в области кинематографа. Победители отмечены на официальном сайте премии.
Лучшим комедийным фильмом стал «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона о криминальных разборках в Южной Калифорнии с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Пол Томас Андерсон также получил статуэтки за лучшие режиссуру и сценарий, а Тияну Тейлор признали лучшей актрисой второго плана за роль возлюбленной главного героя Перфидии Хиллс. Лучшим актёром второго плана стал Стеллан Скарсгард за «Сентиментальную ценность».
Лучшим драматическим фильмом был признан «Гамнет» режиссёра Хлои Чжао: в нём рассказывается о жизни и творчестве Уильяма Шекспира после смерти сына Гамнета. За роль жены Шекспира Агнес Джесси Бакли также была признана лучшей драматической актрисой. Лучшим актёром в этой категории стал Вагнер Моура за фильм «Секретный агент».
Открытием вечера стал Тимоти Шаламе: он был признан лучшим актёром (мюзикл или комедия) за роль амбициозного американца Марти, мечтающего выиграть главный приз на международном турнире по настольному теннису в комедии «Марти Великолепный». Лучшей актрисой в этой категории была признала Роуз Бирн, исполнившая роль уставшей жены и матери Линды, в одиночку решающей все семейные проблемы в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла».
Также на премии отметили лучшие теле- и сериальные проекты. Так, в категории «Лучший телефильм, сериал или мини-сериал» победил «Переходный возраст». «Киностудия» стала лучшим телесериалом (мюзикл или комедия), а «Питт» признан лучшим драматическим телесериалом.
Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в новогодние праздники
С 31 декабря по 11 января федеральные музеи по всей России посетили 1 944 648 человек, сообщила в своём канале в мессенджере Мax министр культуры РФ Ольга Любимова. Она добавила, что это на 30 тысяч больше, чем в тот же период в прошлом году.
По словам Любимовой, самыми посещаемыми стали Русский музей — сюда в новогодние праздники пришли 208 647 человек. На втором месте оказалась Третьяковская галерея, которую посетили 201 112 человек. Третью позицию занял Государственный Эрмитаж (150 959 человек).
Традиционно высокий интерес был зафиксирован к музейным комплексам и заповедникам. В топ-5 вошли: Петергоф (134 тысячи человек), Царское Село (117 376 человек), Новгородский музей-заповедник (103 475 человек), Павловск (101 705 человек), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (92 524 человека).
Кассовые сборы кинотеатров в России в праздники составили свыше 10 миллиардов рублей
В новогодние каникулы российские кинотеатры заработали 10,3 миллиарда рублей, что на 65% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова. При этом основную кассу собрали три главные зимние премьеры — продолжение «Чебурашки», новая экранизация «Буратино» и «Простоквашино»: в общей сложности на них пришлось более 9 миллиардов рублей от всех сборов.
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Как добавила министр культуры, за новогодние каникулы кинозалы приняли более 19 миллионов зрителей, что на 50% больше, чем в январе 2025 года. При этом текущий результат на 22% превысил и допандемийный уровень 2019 года. А основной поток гостей — более 96,4% — приходил именно на отечественные фильмы.
Раннее «Рамблер» писал о том, что «Чебурашка-2» стал вторым фильмом в истории отечественного кино, который заработал свыше пяти миллиардов рублей всего за 12 дней проката (1–12 января). Эксперты объяснили успех силой бренда, сарафанным радио, мощной рекламой и промоакциями.
Эксперты объяснили кассовый успех «Чебурашки-2» в прокате
Зои Салдана стала самой кассовой актрисой всех времен
Популярная голливудская актриса с доминиканскими корнями Зои Салдана стала самой кассовой актрисой всех времён, сообщает американское издание Variety. Это «звание» она получила после выхода фильма «Аватар: Пламя и пепел», мировая премьера которого состоялась 17 декабря 2025 года. Как и в предыдущих двух частях франшизы, актриса сыграла воительницу племени На'ви по имени Нейтири. Фильм уже заработал в прокате 1,23 миллиарда долларов.
По данным компании Numbers, которые приводит издание, совокупные сборы от картин с участием Салданы сегодня составляют 15,47 миллиарда долларов. Актриса сыграла в трёх абсолютных лидерах мирового проката — «Аватаре» (2009), его сиквеле «Аватар: Путь воды» (2022) и «Мстителях: Финал» (2019). К тому же она стала первой в мире актрисой, снявшейся сразу в четырёх картинах, каждая из которых преодолела планку в два миллиарда долларов сборов (в этот список также входят «Мстители: Война бесконечности»).
Зои Салдана на протяжении восьми лет воплощала на экране образ зеленокожей воительницы Гаморы в фильмах киновселенной Marvel. Помимо «Мстителей», она снялась во всех трёх фильмах «Стражи Галактики». Кроме того, она исполнила роль офицера связи Ниоты Ухуры в масштабной трилогии «Звёздный путь», общие сборы которой также превысили миллиард долларов.
В 2025 году Салдана получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле «Эмилия Перес». Она сыграла адвоката Риту Мору Кастро, которая работает с наркобароном.
