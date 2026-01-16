Новый директор Третьяковки и победители «Глобуса» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

© Frazer Harrison/Getty Images

Тимоти Шаламе на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»

В Третьяковской галерее и Пушкинском музее назначены новые руководители

Государственную Третьяковскую галерею и ГМИИ имени А. С. Пушкина возглавили новые руководители. Как сообщила 14 января в своём мессенджере Max министр культуры РФ Ольга Любимова, на должность директора Третьяковки назначена экс-директор Пушкинского музея Ольга Галактионова. По словам Любимовой, бывшая глава галереи Елена Проничева сложила полномочия по собственному желанию. ГМИИ имени А. С. Пушкина возглавила Екатерина Проничева (старшая сестра Елены Проничевой).

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова

Ольга Галактионова возглавляла Пушкинский музей с января 2025 года. Под её руководством прошли выставки «Подвиг музея», «Курс на Север», «Августейшие. Куклы» и грандиозная ретроспектива Марка Шагала «Радость земного притяжения». До этого (с 2021 года) Галактионова занимала пост генерального директора музейно-выставочного центра «РОСИЗО»: она курировала такие масштабные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига» и ставший лауреатом Национальной премии имени Лихачёва проект «ДК СССР». Как отметила Галактионова в интервью ТАСС, планы по развитию Третьяковки она планирует обсуждать через месяц или два: «Мне необходимо время, чтобы войти в курс дела на новом месте».

Екатерина Проничева до нового назначения возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник (с 2022 года). С 2018 по 2022 год она была председателем Комитета по туризму города Москвы. А до этого — с 2015 по 2018 год — генеральным директором ВДНХ. При ней состоялся перезапуск музея в павильоне «Космос», а также открылся Музей славянской письменности «Слово».

В США прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус»

12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она считается одной из самых престижных кинопремий в мире, её учредителем является Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA). Награды присуждаются в нескольких номинациях за достижения в области кинематографа. Победители отмечены на официальном сайте премии.

Лучшим комедийным фильмом стал «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона о криминальных разборках в Южной Калифорнии с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Пол Томас Андерсон также получил статуэтки за лучшие режиссуру и сценарий, а Тияну Тейлор признали лучшей актрисой второго плана за роль возлюбленной главного героя Перфидии Хиллс. Лучшим актёром второго плана стал Стеллан Скарсгард за «Сентиментальную ценность».

© Michael Kovac/Getty Images

Лучшим драматическим фильмом был признан «Гамнет» режиссёра Хлои Чжао: в нём рассказывается о жизни и творчестве Уильяма Шекспира после смерти сына Гамнета. За роль жены Шекспира Агнес Джесси Бакли также была признана лучшей драматической актрисой. Лучшим актёром в этой категории стал Вагнер Моура за фильм «Секретный агент».

Открытием вечера стал Тимоти Шаламе: он был признан лучшим актёром (мюзикл или комедия) за роль амбициозного американца Марти, мечтающего выиграть главный приз на международном турнире по настольному теннису в комедии «Марти Великолепный». Лучшей актрисой в этой категории была признала Роуз Бирн, исполнившая роль уставшей жены и матери Линды, в одиночку решающей все семейные проблемы в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла».

Также на премии отметили лучшие теле- и сериальные проекты. Так, в категории «Лучший телефильм, сериал или мини-сериал» победил «Переходный возраст». «Киностудия» стала лучшим телесериалом (мюзикл или комедия), а «Питт» признан лучшим драматическим телесериалом.

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в новогодние праздники

С 31 декабря по 11 января федеральные музеи по всей России посетили 1 944 648 человек, сообщила в своём канале в мессенджере Мax министр культуры РФ Ольга Любимова. Она добавила, что это на 30 тысяч больше, чем в тот же период в прошлом году.

© Roman Denisov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По словам Любимовой, самыми посещаемыми стали Русский музей — сюда в новогодние праздники пришли 208 647 человек. На втором месте оказалась Третьяковская галерея, которую посетили 201 112 человек. Третью позицию занял Государственный Эрмитаж (150 959 человек).

Традиционно высокий интерес был зафиксирован к музейным комплексам и заповедникам. В топ-5 вошли: Петергоф (134 тысячи человек), Царское Село (117 376 человек), Новгородский музей-заповедник (103 475 человек), Павловск (101 705 человек), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (92 524 человека).

Кассовые сборы кинотеатров в России в праздники составили свыше 10 миллиардов рублей

В новогодние каникулы российские кинотеатры заработали 10,3 миллиарда рублей, что на 65% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова. При этом основную кассу собрали три главные зимние премьеры — продолжение «Чебурашки», новая экранизация «Буратино» и «Простоквашино»: в общей сложности на них пришлось более 9 миллиардов рублей от всех сборов.

© Yellow, Black and White; START; телеканал «Россия»

Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Как добавила министр культуры, за новогодние каникулы кинозалы приняли более 19 миллионов зрителей, что на 50% больше, чем в январе 2025 года. При этом текущий результат на 22% превысил и допандемийный уровень 2019 года. А основной поток гостей — более 96,4% — приходил именно на отечественные фильмы.

Раннее «Рамблер» писал о том, что «Чебурашка-2» стал вторым фильмом в истории отечественного кино, который заработал свыше пяти миллиардов рублей всего за 12 дней проката (1–12 января). Эксперты объяснили успех силой бренда, сарафанным радио, мощной рекламой и промоакциями.

Зои Салдана стала самой кассовой актрисой всех времен

Популярная голливудская актриса с доминиканскими корнями Зои Салдана стала самой кассовой актрисой всех времён, сообщает американское издание Variety. Это «звание» она получила после выхода фильма «Аватар: Пламя и пепел», мировая премьера которого состоялась 17 декабря 2025 года. Как и в предыдущих двух частях франшизы, актриса сыграла воительницу племени На'ви по имени Нейтири. Фильм уже заработал в прокате 1,23 миллиарда долларов.

© IMAGO/mpi10/www.globallookpress.com

По данным компании Numbers, которые приводит издание, совокупные сборы от картин с участием Салданы сегодня составляют 15,47 миллиарда долларов. Актриса сыграла в трёх абсолютных лидерах мирового проката — «Аватаре» (2009), его сиквеле «Аватар: Путь воды» (2022) и «Мстителях: Финал» (2019). К тому же она стала первой в мире актрисой, снявшейся сразу в четырёх картинах, каждая из которых преодолела планку в два миллиарда долларов сборов (в этот список также входят «Мстители: Война бесконечности»).

Зои Салдана на протяжении восьми лет воплощала на экране образ зеленокожей воительницы Гаморы в фильмах киновселенной Marvel. Помимо «Мстителей», она снялась во всех трёх фильмах «Стражи Галактики». Кроме того, она исполнила роль офицера связи Ниоты Ухуры в масштабной трилогии «Звёздный путь», общие сборы которой также превысили миллиард долларов.

В 2025 году Салдана получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле «Эмилия Перес». Она сыграла адвоката Риту Мору Кастро, которая работает с наркобароном.

