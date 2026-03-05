Елене Яковлевой — 65. Вспоминаем её знаковые роли

5 марта исполняется 65 лет актрисе Елене Яковлевой. За свою карьеру она снялась более чем в 100 фильмах и сериалах и играла в ведущих столичных театрах — «Современнике» и Театре имени Ермоловой. Яковлева — народная артистка РФ и обладательница множества наград, в том числе трёх премий «Золотой орёл» и двух премий «Ника». К юбилею артистки «Рамблер» вспомнил её знаковые роли в кино и сериалах.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Двое под одним зонтом»

Музыкальная сказка о жизни цирковых артистов, снятая Георгием Юнгвальд-Хилькевичем и вышедшая в 1983 году, стала экранным дебютом Елены Яковлевой. Актрисе досталась небольшая роль девушки Леры, влюблённой в главного героя — жонглёра Дана. На момент съёмок Яковлева училась на третьем курсе Государственного института театрального искусства (ГИТИС).

В картине играли звёзды советского кино: Ивар Калныньш, Иннокентий Смоктуновский, Елена Сафонова. В разговоре с изданием «7 Дней» в октябре 2021 года Яковлева признавалась, что до сих пор помнит первые встречи со своими знаменитыми коллегами. Она отмечала, что во время учёбы студентам запрещали сниматься в кино, могли отчислить их за это и она на всю жизнь запомнила свои переживания из-за участия в фильме.

«Снимаюсь и думаю: а вдруг мои педагоги увидят? Но меня режиссёр успокоил: “Лена, пока мы всё снимем, смонтируем, глядишь, ты уже и окончишь институт”. Так оно и случилось», — говорила Яковлева.

«Плюмбум, или Опасная игра»

© Мосфильм

В вышедшей в 1987 году социальной драме Вадима Абдрашитова «Плюмбум, или Опасная игра» Елена Яковлева исполнила Марию — возлюбленную одного из бандитов, за которыми охотится главный герой Руслан Чутко по прозвищу Плюмбум. 15-летний юноша старается завоевать авторитет представителей правопорядка и вступить в оперативный отряд, но из-за возраста его не воспринимают всерьёз.

Чтобы добиться цели, он действует грязными методами. Плюмбум завоёвывает доверие Марии и выманивает у неё нужную информацию, а затем принимается манипулировать женщиной. Героиня хочет защитить своего возлюбленного, поэтому вынуждена идти на поводу у дерзкого юноши.

В разговоре с журналистом Игорем Оболенским в 2005 году Яковлева рассказывала, что во время съёмок режиссёр предлагал ей сменить фамилию, поскольку в театре и кино было много артистов Яковлевых. «Но я перевела всё в шутку», — отмечала она. В 1987 году на Венецианском кинофестивале картина получила золотую медаль президента Сената итальянского парламента «За социальный прогресс и гуманизм».

«Интердевочка»

© Мосфильм

Всенародную славу Елене Яковлевой принесла главная роль в двухсерийной драме Петра Тодоровского «Интердевочка» (1989). Действие картины происходит во время перестройки. Героиня Яковлевой Таня Зайцева ведёт двойную жизнь: днём работает медсестрой, а ночью — валютной проституткой. Один из её клиентов-иностранцев влюбляется в женщину, они женятся и уезжают в Швецию.

Но в благополучной скандинавской стране жизнь Тани не складывается. Она не может устроиться на работу, коллеги мужа знают о её прошлом и презирают её, супруг упрекает за лишние траты. Когда с оставшейся в СССР матерью главной героини происходит несчастье, Таня пытается улететь домой и гибнет в автокатастрофе по дороге в аэропорт.

Основными кандидатурами на роль Тани были Татьяна Догилева и Наталья Андрейченко, но они в итоге не устроили режиссёра. Жена Петра Тодоровского Мира, которая занималась поиском денег на съёмки картины, в разговоре с «Аргументами и фактами» отмечала, что сразу увидела в главной роли именно Яковлеву, вспомнив её в «Плюмбуме».

Сам постановщик сначала не одобрил эту идею: по его мнению, жрицы любви должны были быть фигуристыми, в то время как Яковлева была худощавой, рассказывала Мира Тодоровская. Но затем Елену утвердили.

Картина пользовалась огромным успехом. По данным «Кинопоиска», в год премьеры её посмотрело около 40 миллионов зрителей. Елена Яковлева за эту роль была признана лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран», получила премию «Ника» и приз Токийского кинофестиваля. После «Интердевочки» Тодоровский снял Яковлеву ещё в четырёх своих картинах: «Анкор, ещё анкор!», «Ретро втроём», «Какая чудная игра» и «Мой сводный брат Франкенштейн».

«Каменская»

© НТВ-Кино

Если «Интердевочка» принесла Яковлевой широкую известность, то детективный телесериал «Каменская» (1999–2011) закрепил за актрисой славу всенародной любимицы. В многосерийном проекте по романам писательницы Александры Марининой Елена Яковлева сыграла главную героиню — следователя Московского уголовного розыска Анастасию Каменскую. Скромная и спокойная женщина обладает превосходными аналитическими способностями, благодаря чему раскрывает самые запутанные дела.

В беседе с газетой «Коммерсантъ» Александра Маринина признавалась, что хотела бы видеть в этой роли Веру Глаголеву или Дарью Михайлову. Продюсеры также пробовали на эту роль Юлию Рутберг, Ольгу Дроздову, Полину Кутепову — всего более 40 актрис.

Елена Яковлева сначала не хотела сниматься в сериале. В интервью журналу «7 Дней» артистка поясняла, что не читала романов о Каменской, к тому же была очень занята в репертуаре «Современника» и не могла «бесконечно переезжать» из Москвы в Минск, где планировались съёмки. Затем, отправившись в отпуск, она случайно купила в аэропорту романы Марининой.

«Я прочитала, поняла, что это очень симпатичные истории и что я, может быть, зря отказалась», — вспоминала она.

На тот момент уже шли пробы, актрису позвали на них второй раз, но она снова отказалась, «хотя на этот раз сделать это было уже труднее», вспоминала Яковлева. Когда же ей позвонили с предложением в третий раз, артистка «поняла, что это неспроста». «Когда трижды тебе в руки заплывает рыба, надо её хватать», — говорила она.

Сериал продлился шесть сезонов. За роль Каменской Елена Яковлева получила ряд наград, в том числе приз кинофестиваля «Виват кино России!» в номинации «Лучшая актриса телесериала» в 2002 году и премию ТЭФИ в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильме / сериале» в 2004 году.

«Последний богатырь»

© Yellow, Black & White

В комедийно-приключенческом фильме Дмитрия Дьяченко, вышедшем на экраны в 2017 году, актрисе досталась роль Бабы-яги. Героиня Яковлевой помогает попавшему из современного мира в сказочное Белогорье Ивану найти меч-кладенец, который поможет главному герою вернуться домой. В интервью газете «Известия» актриса рассказывала: когда ей предложили сыграть эту роль, ей стало «просто сразу же страшно».

«В советских сказках Бабу-ягу играл замечательный Георгий Милляр. И встать в один ряд с ним было очень-очень страшно», — поясняла Яковлева.

«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом 2017 года. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, он заработал в отечественном прокате 1,6 миллиарда рублей. Впоследствии Яковлева вернулась к образу Бабы-яги в продолжениях картины — «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы», а также в сериале «Последний богатырь. Наследие».

«Чебурашка»

© Союзмультфильм

В вышедшем в 2023 году семейном фильме о приключениях ушастого зверька и его старшего друга, садовника Гены Елена Яковлева исполнила роль современной Шапокляк — владелицы шоколадной фабрики Риммы Анатольевны.

Её героиня — властная и высокомерная женщина. Чтобы выиграть ежегодный городской фестиваль шоколада, Римма с помощью подручного Лариона пытается выведать рецепт шоколада, который готовит дочь Гены, владелица маленькой кондитерской Таня. Кроме того, Римма хочет купить у Гены Чебурашку для своей капризной внучки Сони. Но в конце женщина осознаёт своё некрасивое поведение и приходит к садовнику с извинениями.

В интервью с изданием «7 Дней» актриса делилась, что у неё была актёрская мечта исполнить роль злодейки и, получив предложение сыграть в «Чебурашке», она безумно обрадовалась. Но когда поняла, что её героиня далека от Шапокляк, поначалу немного расстроилась.

«Мечта сыграть злодейку так и осталась мечтой. Римма вышла недостаточно злая», — отметила Елена Яковлева.

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката. По данным ЕАИС Фонда кино, его сборы составили 6,7 миллиарда рублей. 1 января 2026 года в широкий прокат вышло продолжение картины «Чебурашка 2», где Елена Яковлева снова сыграла роль Риммы.

