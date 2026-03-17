«На цепи»: стоит ли смотреть психологический триллер о насильном перевоспитании

19 марта в отечественных кинотеатрах выйдет психологический триллер «На цепи» — англоязычный дебют поляка Яна Комасы. Главные роли исполнили звезда сериала «Переходный возраст» Стивен Грэм и номинантка на «Оскар» Андреа Райзборо. Британская семья похищает трудного молодого человека и занимается его насильственным перевоспитанием. Автор «Рамблера» рассказывает, кому понравится дискомфортный фильм и на что он похож.

О чём сюжет

Англия, наши дни. 19-летний Томми (Энсон Бун) ни в чём себе не отказывает и ни за что не отвечает: юный хулиган проводит дни напролёт в клубах, много выпивает, злоупотребляет запрещёнными веществами, ведёт беспорядочную половую жизнь и регулярно ввязывается в драки. После очередного загула он просыпается с цепью на шее в подвале. Оказывается, Томми похитил и увёз в загородный дом глава чудаковатой семейки Крис (Стивен Грэм), вместе с которым под одной крышей живут супруга Кэтрин (Андреа Райзборо) и десятилетний сын Джонатан (Кит Ракусен).

Конечно, в первую минуту после пробуждения хулиган рвёт и мечет. Но на любые крики или агрессию Крис отвечает ударом электрошокера, так что постепенно Томми становится спокойнее. В подвале парню показывают воспитательные фильмы о том, как правильно себя вести в обществе и как опасно садиться за руль в нетрезвом виде. Томми позволяют читать, и Крис даже даёт молодому человеку определённую свободу. Глава семейства разрешает пленнику ходить по дому с цепью на шее, цепь при этом присоединена к специальному рельсу на потолке, далеко уйти юноша всё равно не может. Томми начинает привыкать к неволе и к новым знакомым, а заодно меняется, но про освобождение всё же думать не перестаёт.

Кто работал над фильмом

Поляк Ян Комаса успел снять на родине несколько заметных проектов, но международную славу автору принесла провокационная религиозная драма «Тело Христово». Эту картину номинировали в 2019 году на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Комаса прославился на весь мир и стал получать десятки предложений о сотрудничестве. В итоге режиссёр остановился на двух проектах, оба были сделаны на английском языке. Сначала автор снял политическую антиутопию «Годовщина», в которой режиссёр следит за одной семьёй на протяжении нескольких лет. Родственники редко собираются за одним столом, а мир вокруг стремительно меняется.

Второй англоязычный фильм — «На цепи». Премьера прошла на прошлогоднем фестивале в Торонто. Сценарий фильма написал дебютант Бартек Бартосик. Изначально текст был на польском языке, но продюсеры решили перевести сюжет на английский, чтобы достучаться до широкой аудитории в разных странах. В продюсерах картины — сценарист и режиссёр Ежи Сколимовский, один из соратников легенды польского кино Анджея Вайды. Также фильм поддержал британский кинопродюсер Джереми Томас, который сотрудничал с такими режиссёрами, как Дэвид Кроненберг, Такаси Миике, Бернардо Бертолуччи и Джим Джармуш.

Плюсы и минусы фильма

Первые минуты зрителям будет казаться, что они смотрят хоррор: молодого человека похищают и насильно удерживают на цепи в подвале в доме, расположенном вдали от цивилизации и посторонних глаз. Томми пытают, в том числе физически. Первые минуты точно могут отогнать впечатлительных зрителей, поскольку Комаса спокойно демонстрирует в кадре насилие.

Но психологический триллер устроен намного оригинальнее и сложнее. Конечно, Томми держат в неволе, но семейство во главе с Крисом всерьёз намерено перевоспитать бунтаря. В первую очередь используется не насилие, а психологические методы воздействия. Томми никто не вставляет спички в глаза. В одном из эпизодов, если вынести цепь на шее за скобки, Крис, Кэтрин, Джонатан и их пленник сидят на диване, смотрят классическую британскую драму Кена Лоуча «Кес» и дружно плачут, так что можно решить, что перед нами типичный семейный кинопросмотр.

В «На цепи» Комаса ставит социальный эксперимент не только над Томми, но и над зрителями. В середине картины вместе с пленником можно почувствовать себя жертвой стокгольмского синдрома. Методы Криса оказываются вполне действенными, пленник становится другим человеком. Семья построила странное общество в духе фильма «Клык» Йоргоса Лантимоса, но ведь работает же (картина о семье, которая вела отшельнический образ жизни и воспитывала детей в изоляции от внешнего мира — прим. «Рамблера»). Комаса ставит аудитории неудобные вопросы и проверяет границы дозволенного. Может, для перевоспитания все средства хороши? А как правильно проживать горе? Однозначных ответов нет, но насилие — точно не выход.

Польский режиссёр несколько раз обманывает ожидания аудитории и намеренно оставляет в повествовании недосказанность. Фильм начинается без раскачки, так что бэкграунд Томми становится известен только во второй половине. Поначалу можно решить, что он и вовсе сирота и никто его не ищет. Образ семейства похитителей тоже не столь однозначен. Крис надевает парик, когда выходит из дома, и напоминает маньяка. Бледная Кэтрин редко покидает спальню и похожа на призрака. Джонатан поразительно тих и улыбчив, словно ребёнка всё устраивает и наличие чужака в подвале нисколько не удивляет.

На самом деле из намёков автора можно понять, что семья пережила серьёзное потрясение и продолжает находиться в состоянии посттравматического шока. Томми нужен отцу, матери и сыну не только для перевоспитания, но и для обретения душевного равновесия. Это нездоровая терапия для всех.

Стоит ли смотреть

Комаса снял исключительно дискомфортное бескомпромиссное кино, которое едва ли порадует зрителей, ожидающих лёгкий жанровый фильм. Это одновременно психологический триллер, социальный хоррор и злая сатира на устройство современного общества, которое зачастую построено на насилии.

«На цепи» развивается в стремительном темпе, так что хочется добраться до финала. Хотя картина любопытна по задумке и поставленным вопросам, неоднозначная концовка может разочаровать. К тому же из-за недосказанности персонажи во многом остаются загадками. Любители триллеров и психологических игр могут остаться довольны — столь смелые фильмы нечасто выходят в прокат.

