«Авиатор» Егора Кончаловского: сюжет, актёры и критика

Премьера фильма «Авиатор», снятого по мотивам одноимённого романа-бестселлера Евгения Водолазкина в 2016 году, состоялась в московском кинозале «Октябрь» 17 ноября 2025 года. 20 ноября картина вышла в широкий российский прокат. Фильм получил сдержанные и негативные отзывы критиков и зрителей — многие отмечали серьёзные расхождения с книжным первоисточником и упрощение философской глубины романа в угоду мелодраматической линии. При бюджете около 500 миллионов рублей картина собрала в прокате всего 166 миллионов рублей.

Сюжет картины

В 1929 году талантливый авиатор и ученик конструктора Жуковского Иннокентий Платонов по ложному обвинению в убийстве попадает в Соловецкий лагерь особого назначения, где становится участником секретного эксперимента по криоконсервации. Почти через сто лет, в 2026 году, учёный Константин Гейгер находит в затопленных подвалах монастыря 13 замороженных тел и успешно размораживает Платонова в своей лаборатории под Петербургом.

Герой ничего не помнит о себе и пытается по крупицам восстановить историю своей жизни. Ему помогает жена Гейгера Анастасия, которая по иронии судьбы оказывается точной копией возлюбленной Платонова из прошлого. Между ними завязывается любовный роман, а профессор Гейгер превращается из спасителя в ревнивого соперника.

Страна производства

Россия

Хронометраж фильма

1 час 56 минут (116 минут)

Создатели картины

«Авиатор» стал первой экранизацией творчества Евгения Водолазкина. Сценарий фильма создавался в течение нескольких лет при участии целого ряда авторов. Изначально работу над адаптацией начали драматурги братья Пресняковы, затем к проекту подключился сам автор романа Евгений Водолазкин.

Позже за сценарий взялся признанный мастер интеллектуального кино Юрий Арабов: на тот момент уже был тяжело болен и не вставал с постели, а идеи надиктовывал своему ученику Олегу Сироткину. Также над сценарием работал Мирослав Станкович. Всего за время производства фильма было написано 26 версий сценария.

Режиссёром выступил Егор Кончаловский. Среди его знаковых работ — дилогии «Антикиллер» (2002—2003) о бандитских войнах и боевик «Побег» (2005) о нейрохирурге, которого обвиняют в убийстве жены.

В главных ролях

Константин Хабенский (профессор Константин Гейгер), Александр Горбатов (Иннокентий Платонов), Дарья Кукарских (Анастасия, жена Гейгера), Евгений Стычкин (Виктор Желтков, авиамагнат-миллиардер, спонсирующий эксперимент), Софья Эрнст (Валентина, помощница профессора), Илья Коробко (Сева), Евгения Добровольская (Воронина, это одна из последних ролей актрисы, ушедшей из жизни в январе 2025 года), Валерий Баринов (авиаконструктор Жуковский), Ирина Пегова (Катя).

Интересные факты о фильме

В процессе съёмок создатели приняли решение переписать финал, поскольку образ профессора Гейгера в ходе работы претерпел значительные изменения — из благодетеля он превратился в соперника главного героя.

События в романе Водолазкина разворачивается в 1999 году, а фильм Кончаловского — в 2026-м. Режиссер объяснял это тем, что не хотел снова возвращаться в мрачную атмосферу 1990-х.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Москве и на Соловецких островах. А также в подмосковных Одинцово, Дмитрове и Рузе.

Музыку к картине написал продюсер и композитор Максим Фадеев.

На премьере в Москве была организована инсталляция — ледяная скульптура главного героя Платонова и его летательного аппарата. Также была проведена акция «Послание в будущее»: знаменитые гости показа написали письма в будущее, которые вскроют через десятилетие.

Рейтинги и отзывы критиков

Зрители «Кинопоиска» оценили фильм на 6,8 балла из 10. На портале Кино-Театр.Ру — 5,041 балла из 10.

Фильм получил много негативных отзывов критиков. Юлия Шагельман в газете «Коммерсантъ» отмечала, что всё в фильме кажется стерильным и плоским: любовная линия выходит на первый план, тогда как остальные темы — жизнь, смерть, покаяние, ход времени, место человека в истории — скорее заявлены, чем внятно реализованы. Алихан Исрапилов на портале Film.ru, называет фильм «неудачным и максимально далеким от первоисточника кино», отметив, что картина нисколько не заинтересована в нашей реальности и духе времени.

Бюджет фильма и кассовые сборы

Бюджет фильма составил около 500 миллионов рублей. Общие сборы в России и СНГ, по данным портала Бюллетень кинопрокатчика, составили 166,4 миллионов рублей. Картину посетило около 373 тысяч человек.

Кому понравится фильм

Картина придётся по вкусу зрителям, которые не знакомы с первоисточником или не ждут от экранизации точного следования книге Водолазкина. Фильм может быть интересен поклонникам творчества Константина Хабенского, который, по мнению критиков, стал главной актёрской удачей картины. Также лента может понравиться тем, кто ценит качественную операторскую работу и музыкальное сопровождение.

«Авиатор»: чем разочаровывает фантастическая мелодрама с Константином Хабенским