«Чебурашка»: сюжет картин, актёры и кассовые сборы

Первый фильм «Чебурашка» вышел в широкий российский прокат 1 января 2023 года. Картина вызвала неоднозначную реакцию критиков: одни ругали графику и сюжетные клише, другие хвалили за свежий взгляд на семейные отношения. Зрителям понравились приключения любимого с детства героя, за всё время проката в России и странах СНГ картина заработала более 7 миллиардов рублей, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика». Сиквел под названием «Чебурашка 2» стартовал в кинотеатрах 1 января 2026 года и заработал в прокате более 6 миллиардов рублей. Обе картины до сих пор являются самыми кассовыми российскими проектами.

Сюжет

Первый фильм. На берегу Чёрного моря живёт угрюмый садовник Гена. Он много лет не общается с дочерью Таней, которая обижена на него за то, что он в детстве отдал её на воспитание бабушки. Однажды во время урагана с апельсиновой плантации в его дом попадает неизвестный пушистый зверёк. Постепенно Гена привыкает к необычному гостю, называет его Чебурашкой и начинает обучать грамоте. А тот помогает садовнику помириться с дочерью и начать общаться с внуком Гришей. Но враждебно настроенная владелица шоколадной фабрики Римма пытается отобрать зверька для своей капризной внучки Сони, и Гена встаёт на его защиту.

Второй фильм. Через год после событий первой части Чебурашка взрослеет и начинает проявлять характер, что приводит к конфликтам с Геной. Во время дня рождения Сони, внучки Риммы, ушастик вместе с именинницей и Гришей сбегает в горы. Взрослые отправляются на их поиски. Параллельно разворачивается борьба за дом Гены, который хотят снести ради строительства парка развлечений.

Страна производства

Россия

Хронометраж

Первый фильм — 113 минут, второй — 103 минуты.

Создатели картины

Сценарий для обеих частей написали Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов. Фильмы не являются экранизациями известных книг писателя Эдуарда Успенского про крокодила Гену и Чебурашку и советских мультфильмов, а предлагают новую историю с оригинальными персонажами.

Режиссёром выступил Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь», «О чём говорят мужчины»).

В главный ролях

Сергей Гармаш (Гена), Ольга Кузьмина (озвучила Чебурашку), Елена Яковлева (Римма Шапокляк), Фёдор Добронравов (Валера), Полина Максимова (Таня), Дмитрий Лысенков (Ларион), Яна Смирнова (Соня), Илья Контратенк (Гриша).

Интересные факты

Съёмки первой части проходили в Москве, Подмосковье, Пятигорске, Кисловодске и Сочи и заняли около полутора лет. Во втором фильме локации дополнились горными пейзажами Краснодарского края.

Как рассказывала питерскому изданию Собака.ру художник по костюмам Наталья Каневская, для создания сказочной атмосферы фильма использовалась ограниченная цветовая гамма из четырёх основных тёплых оттенков. Во второй части у Риммы появляются холодные тона в одежде, что символизирует её внутреннюю отстранённость.

После долгих обсуждений, какого роста должен быть Чебурашка, создатели фильма остановились на 65 см: герой по колено взрослому человеку. Его создали при помощи компьютерной графики, и технологии «захвата движений»: герой получил не только голос, но и мимику и жесты Ольги Кузьминой.

Помимо актёров в съёмках «Чебурашки» участвовали 26 крыс, 8 канареек и попугаев, 6 морских свинок, 1 бульдог и 1 игуана. А в массовой сцене на фестивале шоколада приняли участие более 500 жителей Пятигорска.

Рейтинг и критика

У первого фильма оценка на «Кинопоиске» 7,5 баллов из 10, второй — 7,6 баллов из 10. На портале Кино-Театр.ру рейтинг первого фильма составляет 6,4 балла из 10, а второго — 5,1 балла из 10.

Обозреватель Максим Клейм на портале Film.ru называл «Чебурашку» – фильмом для всей семьи, фокусирующем внимание на конфликтах между родственниками, зачастую приводящих к одиночеству. По его мнению, попытку осовременить «Чебурашку» можно считать вполне удачной: получилась неплохая лента для просмотра в кругу семьи. Кинокритик Юлия Шагельман на своём портале отмечала, что графическая часть первого фильма выглядит неряшливо: размер Чебурашки постоянно меняется, а в сценах героя с живыми актёрами заметно, что они хватаются за пустоту.

Кинокритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru заявил, что создатели второй части учли ошибки предшественника — графика стала лучше, а сюжетные линии отработаны точнее. Кинокритик Давид Шнейдеров в том же интервью отметил, что зрители пошли на вторую часть, потому что это продолжение любимого фильма, и назвал предсказуемым успех картины.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет первого фильма составил 850 миллионов рублей, второго — 1,5 миллиарда рублей. Как писала Афиша Daily, оба фильма установили рекорд по скорости сборов в новогодние праздники. Только за первый уикэнд первая часть собрала в прокате 982 миллиона рублей, общие сборы превысили 7 миллиардов рублей. Вторая часть за первый уикэнд собрала 2,2 миллиарда рублей, но обойти первый фильм ей не удалось — общие сборы составили 6,2 миллиарда рублей, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика».

Продолжения

Как говорил в марте 2024 года Сергей Гармаш, чьи слова передавал ТАСС, параллельно с «Чебурашкой 2» стартовала работа над третьей частью. Фильм станет приквелом истории и расскажет о семье Чебурашки — пяти родственниках главного героя с разными характерами. Выход запланирован на 1 января 2027 года.

Кому понравится фильм

Обе картины будут интересны семейной аудитории с детьми, поклонникам доброго и светлого кино с поучительным подтекстом. Фильмы оценят зрители, которые любят истории о дружбе, прощении и семейных ценностях, а также те, кто хочет окунуться в сказочную атмосферу без сложных сюжетных хитросплетений.

