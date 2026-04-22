«Здесь был Юра»: сюжет, актёры, отзывы

Дебютный полнометражный фильм Сергея Малкина «Здесь был Юра» вышел в российский прокат 5 февраля 2026 года. Картина, ещё до официального релиза получившая Гран-при фестиваля «Маяк», была тепло встречена зрителями и критиками. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кассовые сборы этой комедийной драмы в России составили 62,2 миллиона рублей.

Каков сюжет фильма

Тридцатилетние друзья Олег и Серёга живут в московской коммуналке, играют в панк-рок-группе и мечтают о славе. Накануне важного концерта им неожиданно приходится взять на себя уход за родным дядей Олега по имени Юра. 50-летний мужчина с ментальными особенностями, чьё развитие застыло на уровне ребенка, переворачивает их привычный инфантильный быт с ног на голову.

Страна производства

Россия.

Хронометраж

1 час 36 минут.

Кто снимал фильм

Для режиссёра Сергея Малкина эта работа стала дебютом в полном метре: до этого он снял короткометражки «Накипь» и «Ветивер». В основу сюжета легли реальные события из жизни Малкина. Постановщик написал сценарий в соавторстве с драматургом Юлианой Кошкиной. В интервью медиа онлайн-кинотеатра Okko исполнитель одной из ролей Кузьма Котрелёв пояснял, что история списана не досконально: в реальной жизни речь она произошла с киношниками, а не с музыкантами. «Есть легендарная фотография, на которой Серёжа, его друзья и Юра, — очень тёплый снимок», — добавлял он.

Главные роли

Константин Хабенский (Юра), Кузьма Котрелёв (Серёга), Денис Парамонов (Олег), Александр Поршин (Чеба), Дарья Котрелёва (Ксюша).

Интересные факты о фильме

Константин Хабенский, который также занимает должность художественного руководителя Московского Художественного театра имени Чехова, сыграл роль без единой реплики, используя лишь мимику и жесты. В беседе с медиа Okko Кузьма Котрелёв отмечал, что если бы этого персонажа исполнил другой актёр, то получилось бы другое кино. «Это очень тонкая работа — сыграть роль ярко, аккуратно и без фальши, чтобы в неё верилось каждую секунду», — пояснял он.

Поскольку Котрелёв и Парамонов также работают в МХТ, актёры на съёмках сначала стеснялась своего худрука. В интервью медиа Okko Кузьма говорил: им иногда было неудобно, что они в кадре смеются, шутят «тупые шутки про Арбенину» и занимаются «всякой ерундой» на глазах Хабенского со всей его историей, со всеми ролями, которые он сыграл, с его статусом.

Съёмки картины проходили в разных локациях Москвы, в том числе около бара «Склад № 3» на Малой Семёновской улице.

В фильме звучат треки Михаила Круга и реально существующих групп: брянской Kick Chill и тверской «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

Рейтинги и критика

Фильм получил хорошие оценки зрителей. На «Кинопоиске» его рейтинг составляет 7,5 балла из 10 на основе 52,4 тысяч оценок, на IMDb — 6,9 балла из 10 на основе 285 оценок.

Критики также отзывались о картине благосклонно. Рецензент портала «Кино-Театр.Ру» Екатерина Визгалова отметила, что фильм является «честным высказыванием от первого лица», где Хабенский играет «лучшую за долгое время кинороль», а история становится зрелым размышлением о жизненных ориентирах для поколения миллениалов .

Алексей Комаров из «КиноРепортера» назвал картину «блестящим кино о всех нас». Он похвалил режиссёра за то, что тот сумел удержаться от нравоучений и чернухи, создав вместо этого «энергичное, молодое и пронзительно честное» драмеди.

Бюджет, сборы и награды

В открытых источниках бюджет картины не указан. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кассовые сборы картины в России составили 62,2 миллиона рублей. Фильм получил Гран-при III фестиваля актуального российского кино «Маяк» (2025). Константин Хабенский на этом же фестивале был отмечен наградой за лучшую мужскую роль.

Кому понравится фильм

Картина будет интересна зрителям, которые ценят искреннее авторское кино, трогательные истории с элементами комедии, а также поклонникам творчества Константина Хабенского и Кузьмы Котрелёва. Её стоит посмотреть тем, кому близка тема взросления, принятия ответственности и сложных семейных уз, показанная через призму панк-культуры и жизни 30-летних.

