«Хамнет»: сюжет, актёры, критика, награды

Драматический фильм «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”» режиссёра Хлои Чжао вышел в мировой прокат 5 декабря 2025 года. Картина была номинирована на восемь «Оскаров» и получила эту награду за лучшую женскую роль в исполнении Джесси Бакли. Также фильм был отмечен двумя «Золотыми глобусами»: как лучший фильм (драма) и за лучшую женскую роль (драма).

Каков сюжет фильма

Англия, XVI век. Агнес (Джесси Бакли), обладающая даром целительства, выходит замуж за молодого учителя латыни Уильяма Шекспира (Пол Мескал). Пока Уильям строит карьеру в Лондоне, Агнес остаётся в Стратфорде с детьми: старшей дочерью Сьюзан и близнецами — мальчиком Хамнетом и девочкой Джудит. Когда 11-летний Хамнет умирает от чумы, семья сталкивается с горем, которое навсегда меняет их. Эта потеря заставляет Шекспира создать одну из величайших пьес в истории — «Гамлета».

Страна производства

США, Великобритания.

Хронометраж

126 минут.

Кто снимал фильм

Режиссёр Хлоя Чжао известна по оскароносной картине «Земля кочевников» и фильмам «Вечные», «Наездник» и «Дочери». Она стала автором сценария и постановщицей ленты. В основу драмы лег роман «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”» Мэгги О’Фаррелл. Книга в свою очередь, вдохновлена реальными историческими событиями — смертью сына Шекспира — и домыслами о том, как это повлияло на творчество драматурга.

Главные роли

Джесси Бакли (Агнес), Пол Мескал (Уильям Шекспир), Джейкоби Джуп (Хамнет).

Интересные факты о фильме

По просьбе Хлои Чжао Пол Мескал по-настоящему напился для съёмок сцены с пьяным Уильямом Шекспиром. Как отмечается на портале IMDb, Мескал сказал, что это был забавный эксперимент, но на следующий день у него было похмелье.

На роли Хамнета и молодого актёра, играющего Гамлета в театре, были приглашены реальные братья — Джейкоби и Ноа Джупы. Это визуально подчёркивает связь между умершим сыном и персонажем пьесы.

Изначально режиссёром должен был стать Сэм Мендес, а роль Уильяма Шекспира должна была достаться Тому Холланду. В итоге Мендес выступил продюсером фильма.

Сцены в театре «Глобус» снимались не в его точной копии, расположенной на берегу Темзы в Лондоне. Вместо этого в студии Elstree Studios построили полноценную декорацию размером в 70% от размера оригинального театра.

Рейтинги и критика

Фильм получил высокие оценки зрителей и кинокритиков. На сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 88% из 347 отзывов критиков оказались положительными. На IMDb зрительский рейтинг составляет 7,8 балла из 10 на основе 107 тысяч оценок. На «Кинопоиске» рейтинг составляет 7,7 балла на основе 21,7 тысяч оценок.

Рецензент издания Variety Питер Дебрюж отметил, что Джесси Бакли создаёт «разрушительный портрет горя», а режиссура Хлои Чжао наполняет фильм потусторонней красотой, даже несмотря на некоторую скомканность третьего акта.

Кинокритик Film.ru Катя Карслиди указала, что переживания героев с хирургической точностью задевают нерв зрителя через блестящие актерские перформансы.

Бюджет и сборы

Бюджет фильма составил, по данным “Кинопоиска”, 30 миллионов долларов, а кассовые сборы в мире достигли 106,6 миллиона долларов, что делает проект коммерчески успешным. Картина была номинирована на восемь «Золотых глобусов» и получила эту награду в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучшая женская роль» (Джесси Бакли). Фильм также был номинирован на восемь «Оскаров» и в итоге получил один за лучшую женскую роль Джесси Бакли.

Кому понравится фильм

«Гамнет» понравится вдумчивым зрителям, которые ценят авторское кино и не боятся неспешного, медитативного повествования. Кроме того, картина заинтересует поклонников творчества Шекспира и тех, кто любит художественные вымыслы на основе реальных событий.

