Японцы начали восхищаться советскими мультфильмами

«Царьград» рассказал, что японские пользователи соцсети X начали массово признаваться в любви к советской анимации. Недавно все посты в X начали автоматически переводиться на язык пользователя, поэтому люди из разных стран стали чаще высказываться о культурах друг друга.

В дискуссии, посвященной советской анимации, английские и японские пользователи упомянули мультфильмы «Снежная королева» 1957 года, «Дюймовочка» 1964 года, «Наследство волшебника Бахрама» 1975 года и «Тайна третьей планеты» 1981 года. Они отметили, что героини этих мультфильмов вызывают умиление.

«Ранние русские мультфильмы обладали невероятной эстетикой. Я думаю, всем бы понравилось, если бы они вернулись к этому стилю», - написал один из комментаторов.

Ранее автоперевод в X привел к конфликту пользователей из России, Бразилии и Японии. Японцы начали критиковать россиян и бразильцев за бесплатное чтение манги, пригрозив «спиратить» романы Достоевского.