От «Сумерек» до «Одиссеи»: Роберту Паттинсону — 40

13 мая британской кинозвезде Роберту Паттинсону исполнилось 40 лет. Он начинал путь в кино с «Гарри Поттера и Кубка огня», прославился благодаря франшизе «Сумерки», а затем сумел доказать, что он не очередной смазливый парень, а глубокий драматический актёр. Сейчас в фильмографии Паттинсона значится 35 фильмов разных жанров. «Рамблер» вспомнил самые яркие роли исполнителя.

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

В четвёртой части поттерианы, где Гарри Поттер вопреки правилам оказывается участником опасного Турнира Трёх Волшебников, Роберту Паттинсону досталась роль Седрика Диггори. Его герой, симпатичный и благородный студент факультета Пуффендуй, становится одновременно соперником и другом Гарри. К сожалению для поклонников этого персонажа, судьба его оказывается трагичной: по приказу Волан-де-Морта Седрика убивают.

Позже Паттинсон с теплотой отзывался об этой роли и о поттериане. «Мне очень понравилась эта картина. Я не стал бы играть, если бы это был другой фильм», — говорил он в интервью для подкаста HFPA In Conversation в 2019 году. Также актёр тепло вспоминал атмосферу на съёмочной площадке, поясняя, что там о них очень хорошо заботились, даже по сравнению с прочими картинами, в которых он снялся впоследствии.

«Сумерки» (2008–2012)

В фэнтези-мелодраме о любви смертной девушки Беллы Свон (Кристен Стюарт) и вампира Эдварда Каллена, который не пьёт человеческую кровь, Паттинсон сыграл главного героя — 108-летнего вампира, застывшего в теле семнадцатилетнего юноши. Сага растянулась на пять фильмов, а персонаж Эдварда Каллена превратил актёра в кумира миллионов зрителей.

Сам Роберт относился к этой роли с иронией. «Чем больше я читал сценарий, тем больше ненавидел этого парня, поэтому я и сыграл его как маниакально-депрессивного человека, ненавидящего себя. Плюс ко всему, ему 108 лет, и он девственник, так что у него явно есть проблемы», — рассказывал он в интервью журналу Empire в 2008 году.

Роль Эдварда принесла Паттинсону несколько наград: например, в 2010 и 2011 году он получил премию MTV Movie Awards как лучший актёр. В то же время к исполнителю надолго приклеился ярлык «красавчика-вампира».

«Космополис» (2012)

В драме знаменитого режиссёра Дэвида Кроненберга Паттинсон сыграл главную роль — 28-летнего миллиардера Эрика Пэкера. Фильм рассказывает о 24 часах из жизни этого героя: Пэкер едет по Нью-Йорку в лимузине, чтобы посетить парикмахера, и по пути видит множество странных персонажей, встречается с женой и любовницей, теряет состояние и сталкивается с безумным бывшим подчинённым.

«Космополис» был показан в основной программе Каннского кинофестиваля. Фильм стал первым серьёзным шагом Паттинсона в сторону от «Сумерек». Кроненберг разглядел в Роберте не смазливого парня, а актёра, способного передать внутреннюю пустоту персонажа.

«Ровер» (2014)

В постапокалиптическом триллере Дэвида Мишо Роберт Паттинсон сыграл роль раненого парня по имени Рэй. Его герой — умственно отсталый, наивный, брошенный братом-преступником умирать на дороге — путешествует по разорённой и охваченной хаосом Австралии вместе с угрюмым бродягой Эриком, который выслеживает угнавших его автомобиль бандитов.

Как сообщал портал IMDb.com, Паттинсон настолько хотел исполнить эту роль, что видел сны о персонаже перед пробами. Режиссёр просил его посмотреть документальный фильм о проблемах травли в американских школах «Проект “Задира”» (2011), чтобы актёр глубже прочувствовал психологию жертвы и изгоя.

Роль Рэя стала следующим большим шагом в карьере кинозвезды. Кинокритик Variety Скотт Фаундас написал, что именно Паттинсон оказался самым большим сюрпризом фильма. «Он привносит недооценённое достоинство в роль и становится оазисом человечности на этой суровой, заброшенной земле», — отметил Фаундас.

«Хорошее время» (2017)

В триллере братьев Бенни и Джоша Сэфди Роберт исполнил мелкого преступника Конни Никаса. После неудачного ограбления банка этот персонаж пытается вытащить из тюрьмы своего брата с ментальными особенностями.

Готовясь к этой роли, Паттинсон жил инкогнито в Нью-Йорке, проводил много времени в районе Квинс, оттачивая местный акцент, и общался с бывшими заключёнными. Для съёмок ему потребовалось много раз осветлять волосы, из-за чего они начали выпадать. Поэтому по окончании работы над фильмом Паттинсон побрился налысо.

«Хорошее время» участвовало в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и претендовало на «Золотую пальмовую ветвь». Сам исполнитель был номинирован за эту роль на несколько наград, например Film Independent Spirit Awards и Gotham Awards.

«Маяк» (2019)

В чёрно-белом триллере Роберта Эггерса Роберт Паттинсон сыграл молодого смотрителя маяка на отдалённом острове в Новой Англии. Его герой вместе со своим напарником (Уиллем Дефо) напивается, постепенно сходит с ума, открывает страшную тайну из своего прошлого и вступает с наставником в конфликт.

Фильм снимали на мысе Форчу в Новой Шотландии (Канада). По информации IMDb.com, суровые погодные условия настолько изматывали обоих актёров, что они редко разговаривали и проводили вместе время за пределами площадки.

Критики высоко оценили исполнительское мастерство обоих кинозвёзд. Например, автор Variety Оуэн Глейберман назвал сцену, где персонаж Роберта даёт болтливому герою Дефо отпор, «самой яростной актёрской игрой в карьере Паттинсона». Кинокритик The Guardian Питер Брэдшоу отметил, что «игра Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона — это сокрушительный удар, причем Паттинсон становится всё лучше и лучше».

«Довод» (2020)

В сложном шпионском боевике Кристофера Нолана о текущем вспять времени и призванной предотвратить Третью мировую войну операции «Довод» Роберту Паттинсону досталась роль таинственного агента Нила. Мотивация этого персонажа остаётся для зрителей загадкой до самого финала.

В беседе с USA Today актёр признавался, что много лет с опаской относился к съёмкам в блокбастерах, но в работах Кристофера Нолана есть что-то особенное. «Кажется, он единственный режиссер, который сейчас может снять по сути очень личный, независимый фильм огромного масштаба», — пояснял Паттинсон. Позднее в интервью Esquire исполнитель говорил: во время съёмок он часто ловил себя на мысли, что ничего не понимал в происходящем. Он назвал картину «невероятно сложным фильмом, как и все фильмы Криса».

Роберт Паттинсон был номинирован за эту роль на премию Saturn Awards как лучший актёр второго плана.

«Бэтмен» (2022)

В мрачном нуар-детективе Мэтта Ривза Роберт Паттинсон исполнил главную роль Брюса Уэйна (Бэтмена). По сюжету он борется с преступностью в Готэме и противостоит главному злодею Загадочнику (Пол Дано).

На роль в блокбастере Ривза актёр был утверждён накануне работы над «Доводом». Известие об этом выборе вызвало у фанатов Бэтмена негодование: на сайте change.org даже появилась петиция в адрес кинокомпании Warner Bros. с просьбой пересмотреть это решение.

Но коллеги по цеху желали Паттинсону удачи. Например, когда издание Entertainment Weekly попросило снявшего свою трилогию о Бэтмене Кристофера Нолана прокомментировать этот выбор, режиссёр ответил: «Работая с Робом, я могу с полной уверенностью сказать: он способен абсолютно на всё, за что бы ни взялся. И я с нетерпением жду, что он сделает с Бэтменом».

Сам актёр в интервью Variety отмечал, что сыграть этого супергероя — невероятно трудная задача. «Бэтмен был единственным супергероем, связь с которым я ощущал в детстве. Я был им одержим, и это делает задачу очень и очень сложной».

Фильм оказался коммерчески успешным: при бюджете в 200 миллионов долларов он собрал в мировом прокате 772 миллиона долларов, согласно данным «Кинопоиска». За роль супергероя Роберт Паттинсон был номинирован на премию Saturn Awards.

Предстоящие роли

В ближайшем будущем киноманы увидят Роберта Паттинсона в двух масштабных проектах. В «Одиссее» Кристофера Нолана актёр сыграет Антиноя — главного антагониста и соперника Одиссея. Этот персонаж претендует на руку жены Одиссея Пенелопы и мечтает захватить власть в Итаке. Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.

В «Дюна: Часть третья» Дени Вильнёва британскому исполнителю досталась роль злодея Скайтейла. В книге Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», по которой снят фильм, этот персонаж умеет менять внешность и вступает в заговор против Пола Атрейдеса. В мировой прокат картина выйдет 18 декабря 2026 года.

