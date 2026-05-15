Драму «Станция» Сары Ишак представят в программе «Неделя критики» в Каннах

Сопродюсерами выступили онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда».

© Okko

18 мая на 79-м Каннском кинофестивале в конкурсе «Неделя критики» пройдёт мировая премьера полнометражной драмы «Станция» режиссёра Сары Ишак, номинантки на «Оскар» (2014). Сопродюсерами выступили онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда». Позже картина эксклюзивно выйдет в Okko, сообщается в пресс-редизе сервиса.

Действие разворачивается в Йемене, охваченном гражданской войной. Героиня Лаял управляет автозаправкой только для женщин — одним из немногих безопасных мест в стране, где действуют правила: никаких мужчин, оружия и политики. Помимо этого, она заботится о младшем брате, который хочет вырваться из-под её опеки. Внезапное появление старшей сестры рушит семейное равновесие и заставляет Лаял пересмотреть планы.

Фильм основан на реальных событиях, свидетелем которых стала режиссёр в своей родной Сане. По словам Ишак, которые приводятся в пресс-релизе Okko, «Станция» — это история не столько о войне, сколько о людях, которые с достоинством, силой духа и долей юмора проходят через страшные события.

Для Ишак это полнометражный дебют в художественном кино. Ранее её короткометражный документальный фильм «У Карамы нет стен» о йеменской революции был номинирован на «Оскар». Продюсером «Станции» выступила компания ONE TWO Films, чьи проекты неоднократно получали награды крупнейших фестивалей.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отметил, что диалог с авторами на европейских смотрах даёт возможность не только прокатывать зарубежные проекты в России, но и продвигать российские фильмы и сериалы на мировых площадках. Продюсер «Среды» Иван Самохвалов заявил, что его всегда волновала природа гражданской войны как самого острого конфликта для человека и семьи, а работа с номинанткой на «Оскар» Сарой Ишак подтверждает, что эта тема имеет высшую конфликтную точку в жизни и литературе.

Ранее Okko участвовал в создании и продвижении таких зарубежных проектов, как фильм открытия Канн «Жанна Дюбари» с Джонни Деппом, «Граф Монте-Кристо», комедия Пьера Ришара «Человек, который видел медведя, который видел человека» и последняя работа Вольфганга Беккера «Берлинский герой».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Финал Лиги чемпионов покажут на «Прайм Стадиване»