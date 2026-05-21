«Терминатор» против «Интердевочки»: что смотрели в США и СССР

Кино — искусство, способное объединять людей всех национальностей. В то же время в разных странах кинематограф способен развиваться по совершенно разным траекториям. «Рамблер» вспомнил, какие фильмы были популярны в США и СССР начиная с 1970-х годов.

1970-е

В США интерес публики к традиционным голливудским жанрам, таким как вестерны и пеплумы (масштабные и зрелищные исторические фильмы), начал падать, а популярность европейского кино — расти. Это заставило крупные студии обратить внимание на режиссёров с собственным видением и авторским почерком, например Стэнли Кубрика, Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполу. Наступила эпоха Нового Голливуда — американские постановщики не боялись экспериментировать с формой и снимали ориентированные на молодых зрителей фильмы, в том числе о войне во Вьетнаме, параноидально-депрессивных настроениях в обществе и политических скандалах.

После выхода «Челюстей» Стивена Спилберга в Голливуде началась эпоха блокбастеров — фильмов для массовой аудитории, нацеленных на высокие сборы и привлекающих спецэффектами и острыми ощущениями.

В советском кино 1970-е считаются застойными: цензура усилилась, режиссёры стали уходить от остросоциальных тем, на смену коллективным идеалам пришли частные переживания. Зато царило жанровое разнообразие: на экраны выходили комедии Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и Георгия Данелии, позднее ставшие частью «золотого фонда», истерны — приключенческие фильмы, чье действие происходит во время Гражданской войны преимущественно на юге страны, например, в Средней Азии или на Кавказе, и научно-фантастические картины, бытовые и экзистенциальные драмы.

Чем запомнилось десятилетие: США

«Крёстный отец» (1972) Фрэнсиса Форда Копполы

Мафиозная сага о семье Корлеоне. Патриарх Вито Корлеоне (Марлон Брандо) отказывается участвовать в наркоторговле, что приводит к покушению на него. В дело вступает его младший сын Майкл (Аль Пачино), который из скромного ветерана войны превращается в решительного главу клана.

Фильм стал образцом гангстерского жанра и имел огромный коммерческий успех. По данным «Кинопоиска», при бюджете в 6 миллионов долларов фильм заработал в мировом прокате 243,8 миллиона долларов. «Крёстный отец» получил три премии «Оскар» («Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль» достались Марлону Брандо).

«Челюсти» (1975) Стивена Спилберга

На курортном острове акула-людоед терроризирует местных жителей перед началом туристического сезона. Шеф полиции Броуди (Рой Шайдер), моряк Квинт (Роберт Шоу) и океанолог Хупер (Ричард Дрейфус) выходят в море на шхуне, чтобы уничтожить чудовище.

Остросюжетный фильм со спецэффектами положил начало эпохе блокбастеров. При бюджете в 7 миллионов долларов он заработал в мировом прокате 490,7 миллиона долларов, согласно данным Box Office Mojo. «Челюсти» были отмечены тремя техническими «Оскарами».

«Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977) Джорджа Лукаса

Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) с пустынной планеты Татуин случайно встречает дроидов с чертежами супероружия Империи — Звезды Смерти. Вместе с рыцарем-джедаем Оби-Ваном Кеноби (Алек Гиннесс), контрабандистом Ханом Соло (Харрисон Форд) и принцессой Леей (Кэрри Фишер) он намерен сразиться с тёмным лордом Дартом Вейдером и уничтожить боевую станцию.

Фантастический блокбастер с бюджетом в 11 миллионов долларов собрал, согласно данным Box Office Mojo, $775,4 миллиона долларов по всему миру. «Звёздные войны» получили 7 премий «Оскар», в том числе за лучшие спецэффекты и за особые достижения.

Чем запомнилось десятилетие: СССР

«Белое солнце пустыни» (1970) Владимира Мотыля

Красноармеец Сухов (Анатолий Кузнецов) возвращается домой через пустыню. Ему приходится взять под охрану гарем бывшего басмача Абдуллы и вступить с бандитом в схватку.

Истерн мгновенно разошёлся на цитаты: «Таможня даёт добро», «Восток — дело тонкое». По данным «Кинопоиска», в СССР его посмотрели 34,5 миллиона зрителей.

«Солярис» (1972) Андрей Тарковский

Психолог Крис Кельвин (Донатас Банионис) прибывает на орбитальную станцию, изучающую планету Солярис, покрытую загадочным Океаном. Океан обладает разумом и материализует самые мучительные воспоминания членов экипажа. Для Кельвина «гостьей» становится его покойная жена Хари (Наталья Бондарчук), покончившая с собой.

Научно-фантастическая драма была отмечена рядом международных наград. На Каннском фестивале она получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля и приз ФИПРЕССИ (Международной ассоциации кинокритиков). В СССР, по данным «Кинопоиска», картину посмотрели 10,5 миллиона зрителей.

«Москва — Кассиопея» (1974) и «Отроки во Вселенной» (1975) Ричарда Викторова

Научно-фантастическая дилогия с единым сюжетом. Земляне получают сигнал из созвездия Кассиопеи. К источнику сигнала отправляются шестеро подростков: поскольку полёт в один конец займёт 27 лет, на место они должны прибыть уже взрослыми.

Из-за неосторожности случайно пробравшегося на корабль мальчика космическое судно оказывается на месте назначения намного раньше срока. Юные космонавты обнаруживают планету, где правят роботы, а люди утратили способность чувствовать. Герои должны помочь жителям планеты освободиться от власти машин.

Оба фильма были отмечены рядом наград. Например, «Москва — Кассиопея» получила специальную премию на международном кинофестивале научно-фантастических фильмов в Триесте (Италия). «Отроки во Вселенной» были награждены премией «Платеро» на международном кинофестивале для детей и юношества в Хихоне (Испания).

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) Эльдара Рязанова

Компания друзей по традиции ходит в баню 31 декабря. Выпив, один из троих приятелей, Женя Лукашин (Андрей Мягков), по ошибке летит из Москвы в Ленинград и оказывается в чужой квартире, в точности похожей на его собственную. Но хозяйка квартиры Надя (Барбара Брыльска), которая собирается отмечать Новый год со своим женихом Ипполитом (Юрий Яковлев), вовсе не рада внезапному гостю.

По итогам опроса журнала «Советский экран», картина была признана лучшим фильмом года. Ежегодный показ 31 декабря сделал эту романтическую комедию главным новогодним ритуалом.

1980-е

В Голливуде это десятилетие стало временем коммерческого кино: после провала ряда авторских фильмов, вроде «Врат рая» Майкла Чимино, крупные студии не хотели рисковать. Продюсеры делали ставку на зрелищные жанры: фантастику, гангстерские и приключенческие фильмы, а также боевики с решительными мускулистыми героями — во многом 1980-е запомнились благодаря фильмам с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне. Постановщики продолжали переосмыслять войну во Вьетнаме, ставя её в центр сюжета («Взвод», «Цельнометаллическая оболочка») или делая главными героями её ветеранов («Рэмбо», «Без вести пропавшие»).

В СССР в конце 1980-х началась эпоха гласности. Власти ослабили цензуру, и режиссёры постепенно переходили от народных комедий и нравоучительных драм к фильмам на ранее запретные темы: от жизни «ночных бабочек» до молодёжных субкультур. Начали появляться картины с откровенными сценами («Маленькая Вера») и участием рок-музыкантов («Асса», «Игла» ).

Чем запомнилось десятилетие: США

«Индиана Джонс: В поисках утерянного ковчега» (1981) Стивена Спилберга

Археолог-авантюрист Индиана Джонс (Харрисон Форд) путешествует по миру, чтобы найти древний артефакт Ковчег Завета раньше нацистов. Ему предстоит пережить множество приключений: от погонь в Египте до плавания на подводной лодке.

Картина с бюджетом в 18 миллионов долларов заработала в мировом прокате почти 390 миллионов долларов, согласно данным Box Office Mojo. Фильм получил пять «Оскаров», включая премию за особые достижения, и возродил жанр приключенческого экшена.

«Рэмбо: Первая кровь» (1982) Теда Котчеффа

Ветеран Вьетнамской войны Джон Рэмбо (Сильвестр Сталлоне) приезжает в маленький городок Хоуп, где сталкивается с враждебно настроенным местным шерифом (Брайан Деннехи). Когда представители правопорядка арестовывают Рэмбо, ветерана настигают мучительные воспоминания о пытках во Вьетнаме. Он сбегает из тюрьмы, уходит в лес и устраивает охоту на своих преследователей.

По данным Box Office Mojo, при бюджете в 15 миллионов долларов фильм собрал по всему миру 125 миллионов долларов. Боевик стал культовым, положив начало длинной франшизе.

«Терминатор» (1984) Джеймса Кэмерона

В 2029 году люди ведут войну против киборгов. Чтобы лишить человечество лидера, машины отправляют в прошлое робота Т-800 (Арнольд Шварценеггер). Он должен убить будущую мать командира Сопротивления Сару Коннор (Линда Хэмилтон). Вслед за Т-800 в 1984 год прибывает солдат Кайл Риз (Майкл Бин), чтобы защитить Сару.

Снятый всего за 6,4 миллиона долларов научно-фантастический боевик собрал в мировом прокате 78,3 миллиона долларов, согласно данным Box Office Mojo. «Терминатор» превратил Арнольда Шварценеггера в суперзвезду, запустил карьеру Джеймса Кэмерона и положил начало одной из самых успешных медиафраншиз в истории.

«Назад в будущее» (1985) Роберта Земекиса

Подросток Марти Макфлай (Майкл Джей Фокс) переносится из 1985 года на машине времени в прошлое. Там он случайно мешает знакомству своих будущих родителей. Чтобы появиться на свет, Марти должен сделать всё, чтобы его мать и отец были вместе, и вернуться в своё время.

При бюджете в 19 миллионов долларов научно-фантастический фильм, согласно Box Office Mojo, собрал в мировом прокате почти 393 миллиона долларов. Он был отмечен «Оскаром» за лучший звук и стал одним из культовых в своём жанре.

Чем запомнилось десятилетие: СССР

«Москва слезам не верит» (1980) Владимира Меньшова

Трёхчасовая мелодрама о судьбе трёх провинциалок, приехавших в столицу в поисках счастья. Главная героиня Катя (Вера Алентова) из простой работницы завода становится директором комбината.

По данным «Кинопоиска», в СССР эту картину посмотрело 84,4 миллиона человек. В 1981 году «Москва слезам не верит» получил «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке.

«Пираты XX века» (1980) Бориса Дурова

Экипаж советского сухогруза с медицинским опиумом подбирает в открытом океане «потерпевшего крушение» Салеха (Талгат Нигматулин), который оказывается преступником. Салех выводит из строя рацию, и на судно нападают пираты. Несколько членов экипажа, включая храброго механика Сергея (Николай Ерёменко — младший), вступают в схватку с бандитами.

«Пираты XX века» считаются первым советским кинобоевиком. По данным «Кинопоиска», фильм поставил рекорд посещаемости в истории советского кино: его посмотрели 87,6 миллиона человек.

«Курьер» (1986) Карена Шахназарова

Выпускник школы Иван Мирошников (Фёдор Дунаевский) проваливает экзамены, и мать устраивает его курьером в научный журнал. Во время доставки рукописи он знакомится с дочерью профессора Катей (Анастасия Немоляева), и между ними завязываются отношения. Необдуманная ложь о беременности Кати переворачивает жизнь обеих семей.

Поколенческая комедия Шахназарова, где главным героем был бунтарь, звучала рок-музыка и показывали брейк-данс, стала одним из символов перестройки. По данным «Кинопоиска», в СССР её посмотрели 34,4 миллиона зрителей.

«Интердевочка» (1989) Петра Тодоровского

Ленинградская медсестра Таня Зайцева днём трудится в больнице, а ночью подрабатывает жрицей любви в гостиницах для иностранцев. Когда у неё появляется шанс выйти замуж за шведа, женщина идёт ради своей цели на самые неприятные шаги. Но эмиграция не приносит Тане счастья.

По данным «Кинопоиска», драму посмотрели 44 миллиона советских зрителей. На Токийском международном кинофестивале картина была отмечена специальным призом жюри. «Интердевочка» вызвала огромный общественный резонанс и стала одним из знаковых фильмов перестройки.

