Сеть летних кинотеатров Okko расширяет географию

К привычным локациям — московской на ВДНХ, петербургскому «Севкабель Порту», крымской «Тавриде» (Судак) и курорту «Мрия» — добавились две новые точки. Впервые показы под открытым небом от сервиса пройдут на алтайском курорте «Манжерок» и в Минске — столице Беларуси.

Сезон уличных кинотеатров Okko стартовал. Гостям обещают знакомство с ключевыми отечественными и зарубежными премьерами, а также спецпрограммы при участии профессионалов киноиндустрии. Программа в этом году обещает быть максимально насыщенной — часть сюрпризов и громких премьер организаторы уже раскрыли.

Где будут проходить показы

Столичная площадка на ВДНХ считается флагманской: здесь ожидаются самые резонансные премьеры, места на которые советуют бронировать заранее. В афише — байопик о звёздном игроке в настольный теннис «Марти Великолепный» (9 номинаций на «Оскар»), приключенческий детектив «Левша» с Юрием Колокольниковым, шпионский триллер «Август» с Сергеем Безруковым, ностальгическое драмеди «Всё, что тебя касается» (с хитами группы «Звери») и семейное фэнтези по мотивам русских сказок «Маша и медведи».

Прямо на ВДНХ Okko презентует лимитированную коллекцию мерча, вдохновлённую необычными локациями из оригинальных проектов сервиса. В дизайне использованы адаптированные изображения из сериалов и их «координаты» — таймкоды (проект, серия, точное время внутри эпизода). В линейку войдут футболки, бутылки для воды, ремни для телефона, кепки, подстаканники, открытки, стикеры, пины и мини-камера-брелок для настоящих снимков. Продукцию можно будет купить через вендинговый автомат прямо на площадке.

Кроме того, именно летний кинотеатр на ВДНХ станет одной из площадок фестиваля «Путешествуй!», партнёром которого выступает Okko. С 10 по 14 июня здесь пройдут тематические кинопоказы и мероприятия о туризме.

Режим работы: с 31 мая по 13 сентября, по пятницам–воскресеньям, два сеанса в день — в 20:00 и 22:00. Расписание и бронь — на официальном сайте площадки.

«Севкабель Порт» (Санкт-Петербург)

Питерская площадка будет работать в те же даты (31 мая – 13 сентября), но с одним сеансом в день и плавающими датами. Программа публикуется на сайте кинотеатра. По числу громких премьер она не уступит московской: здесь тоже покажут «Марти Великолепного», «Левшу», «Август», «Всё, что тебя касается» и «Машу и медведей».

«Таврида» (Судак, Крым)

В арт-кластере «Таврида» уличный кинотеатр Okko заработал раньше всех — он открылся 1–3 мая на фестивале «Киномаёвка». Локация удачно сочетает советскую ретроэстетику, современные технологии и живописную природу Крыма. Всего за лето запланировано более 90 показов (по пятницам–воскресеньям). Актуальное расписание и бронирование — на официальном сайте кинотеатра.

Курорт «Мрия» (Крым)

Вторая крымская точка Okko расположена на пляжной зоне премиум-курорта «Мрия» — прямо у Чёрного моря. Кинотеатр откроется в июне и проработает до конца сентября. Сеансы бесплатны для всех отдыхающих курорта. Расписание скоро появится на официальном сайте.

Минск (Беларусь)

Впервые Okko запускает летнюю площадку в Минске — на площади у Дворца спорта, в самом центре столицы. Показы будут идти по выходным всё лето. В программе — популярное российское и зарубежное кино, а также хиты белорусского проката. Вход бесплатный, регистрация не требуется.

Курорт «Манжерок» (Алтай)

Новая локация Okko — на Алтае, на курорте «Манжерок». Кинотеатр разместится на свежей событийной площадке, где гостям помимо фильмов предложат мультиформатный досуг для детей и взрослых под открытым небом. Расписание можно узнать в соцсетях «Манжерока» (Telegram-канал и аккаунт MAX).

«Кинопарк» в Подмосковье

Okko выступит партнёром проекта «Кинопарк» — показов под открытым небом более чем в 50 парках Московской области. Организатор — АНО «МосОблПарк» при поддержке регионального Министерства культуры и туризма. Зрителей ждут бесплатные сеансы современных российских игровых и анимационных фильмов. Также в этом сезоне запланированы творческие встречи, где обсудят художественный замысел, историю создания картин и актуальные вопросы отечественного кино.

Расписание мероприятий опубликуют на официальном сайте проекта, в информационных ресурсах АНО «МосОблПарк» и на страницах парков Московской области.

