Сбер запустил студию виртуального производства фильмов

Партнёром проекта выступил «Мосфильм». Студия разместилась в его 16-м павильоне.

© Сбер

Сбер объявил об открытии SberStudios — крупной студии полного цикла, объединяющей съёмочный процесс, визуальные эффекты и постпродакшн. Её ключевое преимущество — синхронная работа всех технологий, что позволяет режиссёру видеть готовое изображение прямо на площадке и сокращать объём последующей обработки.

© Сбер

Оснащение студии включает LED-экран для виртуального продакшна, который заменяет натурные съёмки. Отражения и блики на нём создают иллюзию реального пространства, а мобильные подкатные экраны позволяют менять ракурсы. Также в павильоне площадью 1600 м² установлены LED-потолок, роботизированная система Motion Control для сложных движений камеры, единственная в России профессиональная volumetric-студия для создания 3D-моделей актёров. Также тут имеется команда AI VFX, использующая искусственный интеллект для генерации массовки, изменения внешности и создания фантастических персонажей.

По словам старшего вице-президента Сбербанка Владислава Крейнина, чьи слова приводятся в пресс-релизе Сбера, в пилотном режиме студия работала около года. За это время было снято более 30 проектов, включая фильмы «Пропасть», «Весельчак У» и «Садко», а также рекламные ролики для крупных компаний. Крейнин подчеркнул, что SberStudios открывает российским режиссёрам возможности, ранее доступные лишь в ведущих мировых студиях.

© Сбер

Подать заявку на съёмки может любая продакшн-компания. Студия подходит не только для кино, сериалов и клипов, но и для конференций, презентаций и трансляций с дополненной реальностью.

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