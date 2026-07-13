«Марк глазами Софии»: разбираем документальное кино о Марке Джейкобсе

В своём фильме «Марк глазами Софии» режиссёр София Коппола рисует портрет своего друга, дизайнера Марка Джейкобса. Необыкновенный мир моды раскрывается в формате подглядывания в замочную скважину. Автор «Рамблера» рассказывает, почему этот фильм вышел одновременно изящным и утомительным.

© A24; This Machine

О чём кино

Основной лейтмотив истории — подготовка весенней коллекции Марка Джейкобса в 2024 году. Помимо классики жанра в виде «говорящих голов», в кадре и сам герой, и его многочисленное окружение. Через камеру Копполы зритель наблюдает за жизнью ателье с эскизами, моделями и первыми набросками будущей коллекции. Здесь модели вновь и вновь отрабатывают походку, а Марк подолгу молчит.

Фоном то и дело прокрадывается история. Повествование размывается вкраплениями прошлого, через которые можно проследить, как формировалось чувство вкуса и стиль Марка Джейкобса. От растерянных лиц команды в начале зритель лишь отталкивается, чтобы двинуться в юные годы молодого дизайнера, который, как это принято сегодня, сделал себя самостоятельно.

© A24; This Machine

Драматургия «Марк глазами Софии» более чем узнаваемая, без попыток отойти в сторону и представить нечто необыкновенное. Вот блок о поисках нужной ткани, вот милый рассказ о бабушке, которая привила вкус к по-настоящему хорошей одежде. Вереница бесконечных примеров и споров о длине юбок и высоте платформ перемежается перечислением модных домов и персоналий, с которыми работал Джейкобс, — от Вивьен Вествуд до Марселя Дюшана.

Ближе к финалу плёночный маховик времени прокручивает разные модельные эпохи, частью которых стал Марк. Фрагменты дефиле прошлых десятилетий вкупе с игривыми зарисовками клубной жизни складываются в яркую, запоминающуюся, но вместе с тем слегка утомительную картину. Замыкается фильм и на беседе режиссёра с героем об отношениях к моде, дружбе и вдохновении.

Кто это придумал и снял

Режиссёр София Коппола залетает в документалистику со знанием дела. В этой картине чувствуются её фирменные приёмы. Если наблюдение, то преимущественно отстранённое (она никогда не войдёт в кадр, держа камеру в руке). Если настроение, то, как правило, грустное, ближе к меланхолии. Всё это и многое другое упаковано в формате документального кино.

© A24; This Machine

В игровых картинах герои Копполы живут в строго ограниченных пространствах — от гостиничных номеров до больших особняков в пригороде, вдали от цивилизации. В случае с фильмом «Марк глазами Софии» режиссёр не изменяет себе — ограничения здесь естественные, строгий мир высокой моды. Коппола относится к тому, с чем соприкасается, довольно бережно. В кадр не вторгаются «бури», всё чинно и размеренно.

Давняя дружба Софии и Марка — одновременно и плюс, и минус картины. С одной стороны, именно ей он открывает доступ к архивам, делится с девушкой личными историями, их разговор крайне непринуждённый и комфортный. С другой стороны, автор явно боится обидеть своего друга. Коппола рисует огранённый, глянцевый образ Джейкобса. В кадре нет ни неудобных вопросов, ни ярких споров — кино не выходит из зоны комфорта.

Сильные стороны

«Марк глазами Софии» — это фильм, который можно смотреть без звука и наслаждаться эстетизированным изображением. Ткани, тексты, свет, тень, рельефы и интерьеры — чистый артдок во всей его полноте. Коппола мастерски превращает своё кино в большую декорацию, где аккуратно разложены предметы исследования и инструменты, с помощью которых это исследование происходит.

© A24; This Machine

Неизбежное следствие близости к герою и его окружению — эффект присутствия. Для тех, кто интересуется миром моды и дизайна, погружение в святая святых Марка Джейкобса (своего рода персональный бэкстейдж) будет настоящим подарком. Благодаря пристальному наблюдению можно проследить, как из пары набросков, референсов и нескольких рулонов тканей рождается та самая запоминающаяся модная коллекция.

В беседе с Софией одна из важных тем — истоки творчества, необратимые точки, к которым Марк всякий раз возвращается, работая над коллекцией. Вспоминая те или иные отрезки юности, Джейкобс обращается то к миру балета, то к панк-музыке, то к винтажу, то к поп-культурным феноменам последних тридцати лет. Отсюда рождается логичный вывод — в модную коллекцию вплетается не только субъективное «я так вижу», это итог множества разноплановых процессов, которые кажутся хаотичными только со стороны.

Слабые стороны

То ли из-за дружбы с Софией, то ли по каким-то другим причинам в картине нет ничего о трудностях, с которыми сталкивается модельер на своём пути. Кажется, что Марк просто шагал по карьерной лестнице, совершенствуясь и меняясь вместе с разными эпохами, в которые он жил. И всё всегда складывалось идеально, а этого просто не может быть.

© A24; This Machine

Где же, собственно, исследование, оптика документалиста, который ищет драму и конфликт? Ни слова о личных трудностях, давлении индустрии красоты и профессиональных провалах. Всё это либо обходится стороной, либо подаётся через пару косвенных, обтекаемых фраз. Мир Марка Джейкобса глазами Софии Копполы напоминает глянцевый чистовик пресс-релиза.

Не хватает фильму и попыток проанализировать мир моды, а не только рассказать о нём с помощью архивных нарезок. Мода отражает и иные события вокруг, она не существует в вакууме, а является следствием экономических, социальных, этических, цифровых изменений среды. Но фильм Копполы предпочитает видеть индустрию моды исключительно как клуб привилегированных и успешных людей, которые добились высшей позиции в пищевой цепи.

Отсутствие контекста играет злую шутку с аудиторией картины. Очевидно, она рассчитана исключительно на тех, кто находится в контексте — знает, кто такой Марк Джейкобс, имеет представление (хотя бы поверхностное) о мире моды, переходе дизайнеров между домами и культовых дефиле. Для тех, кто зайдёт в мир Копполы с улицы, картина почти ничего не прояснит. Харизмы автора и героя маловато, чтобы разобраться, почему именно этот человек заслужил 90 минут зрительского внимания.

© A24; This Machine

Стоит ли смотреть

«Марк глазами Софии» — пример того, как документальное кино может быть одновременно опрятным и удручающим. Это не разоблачение и не расследование, а визуально роскошная прогулка по волнам дружеской памяти, украшенное архивными вставками и милыми разговорами за чашкой чая. Кино для тех, кто хочет поддержать светский разговор, но вряд ли готов тратить время своей жизни на очередную неделю моды в любой точке планеты.

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